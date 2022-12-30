Гол
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#Гол

400 хороших текстов «Гола» за все время

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Здесь собраны вечнозеленые тексты редакции «Гола» с 2019-го по 2022-й. Спасибо, что читали.

Литература

Настоящий Довлатов – в письмах близким людям

Правда ли Пушкин придумал современный русский язык – большой разбор: как и в чем мы все говорим под пушкинским влиянием

Хемингуэй как пик мужества. Он воевал, боксировал, хвастался и писал по одному правилу: счастье жизни − борьба

Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты

Как Бродского судили за тунеядство

Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности

Как сделать сливочное пиво из «Гарри Поттера», что это такое и есть ли там алкоголь

Секреты романа «Мастер и Маргарита»: Булгаков сжег первую версию, потерял в финале персонажа и постоянно путал внешность Мастера

Разбиваем миф: Хемингуэй НЕ писал «самый короткий рассказ, способный растрогать любого» – почему все в это поверили уже после его смерти

Игра: закончите мысли из книг Пелевина

Игра: помогите русским поэтам найти рифму

Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой

Дух Маяковского − через бокс. Дрался с ухажером Лили Брик, ударом рвал мешок, писал про бои в Америке и в стихах про бокс описывал идеалы

Стивен Кинг чуть не умер в аварии в 1999-м: врачи сделали пять операций, а виновник стал персонажем «Темной башни»

Культура США описывает секс через бейсбольные метафоры. Это появилось из газет войны и романа безумного писателя

Все про дуэль Пушкина и Дантеса. Что было в записке? Почему стреляли оба, но умер один? О каких героях истории мы забыли?

Хантер Томпсон − засранец, пьяница, чей прах Джонни Депп выстрелил из пушки. И главный спортивный журналист эпохи

Как понять Хорхе Луиса Борхеса. Он перевернул смыслы литературы и реальности, предсказал интернет, сделал чтение культом

Сын Есенина писал на фронте стихи о «Спартаке», ходил на стадион с Шостаковичем и перевернул журналистику – так он спасся от тени нелюбящего отца

Музыка

Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы

Кто убил Тупака. Жизнь и смерть главного рэпера в истории − через улицу, тюрьму, студию и больничную палату

История песни «На заре» – феномена русской музыки, который все полюбили спустя 30 лет после выхода

Канье и Ким – вся история большой любви и большого развода

Каким был Виктор Цой на самом деле

За что мы любим Регину Спектор

«Есть другой Честер, который хочет меня уничтожить»: что окружало смерть Честера Беннингтона и почему это произошло

Как Людовико Эйнауди стал главным композитором современности

Почему все солисты группы BTS уходят в армию и отказываются от освобождения – и почему в Южной Корее даже звезды служат полтора года

Эминема сформировали трудные отношения с мамой: он ругался, судился, годами не разговаривал и «рыл могилу» в клипе

Почему «Клуб 27» стал отдельным культурным явлением и правда ли музыканты чаще умирают в этом возрасте

Зачем Цой работал в котельной, как это повлияло на его музыку и почему котельные важны для интеллигенции позднего СССР

История отношений Рианны и A$AP Rocky: от дружбы и фразы «Рианна – мой хоуми» до беременности и фразы «Рианна – главный человек моей жизни»

Как появился лозунг группы «Тату», который все помнят даже спустя 20 лет

Как распалась группа Oasis, из-за чего поругались братья Галлахеры и почему они до сих пор не воссоединятся

Как Moby создавал альбом Play – самый продаваемый в истории электромузыки: заперся в спальне и хотел бросить карьеру, но все изменила реклама

Как создавался трек «Биг Сити Лайф» – важный для истории русского рэпа: группа «Триагрутрика» выделила дух провинции

Как создавался альбом Гуфа «Город дорог» – классика русского рэпа: психбольница, бабушка, сюжетные тексты, сэмплы французских бардов

Как группа Би-2 создавала первый альбом: эмиграция, шашлыки с водкой, десять лет поисков и презентация в школе

О чем на самом деле трек Gangsta's Paradise: как Coolio попал туда случайно и как все основано на песне Стиви Уандера из 70-х

Клод Моне. «Впечатление. Восходящее солнце»

Скрытый смысл Gangnam Style – это острая сатира: рэпер Psy вшил в каждый кадр клипа пустоту потребления

Как Шатунов и «Ласковый май» стали первым феноменом поп-музыки в стране: шесть двойников, тысячи концертов в год, скандалы с продюсером

Как певец R. Kelly сел в тюрьму за сексуальное насилие – и почему все игнорировали обвинения 25 лет

Что у Тома Йорка с глазом – чтобы он открывался, хирурги пересадили туда мышцы ягодиц

Как создавалась песня «Кукла колдуна»: музыка подобрана через игровую приставку, Горшок не любил куплеты, а весь альбом записан в церкви

Как философ Дугин писал беспощадные обзоры на русскую поп-музыку: «ВИА ГРА – постмодерн», «Тату» – смерть атлантизму»

Почему Канье Уэст сменил имя на Ye и как он к этому пришел. Так пишется слово «ты» в Библии 

В чем секрет песни Baby Shark – первого в истории ютуба видео с 10 млрд просмотров. Кто это придумал и кто на этом зарабатывает

Лидер Rammstein дрался с отцом, убил любимую собаку, плавал по дикой реке и творил на страдании. Как устроен Тилль Линдеманн

Как создавалась Smells Like Teen Spirit. Курт Кобейн взял название у дезодоранта девушки и стыдился играть песню на концертах

50 небанальных фактов о Евровидении. Певица в бронежилете, самое популярное слово и победная песня со 168 строчками «Ла ла ла»

This is Adele. Куда она пропадала на шесть лет. Почему похудела на 50 кг. Как пережила алкоголизм, развод, уход отца. О чем ее песни

Откуда на всех музыкальных альбомах взялся тот самый черно-белый значок о мате. Это история большой войны жен чиновников со звездами рока

Как выиграть Евровидение. Мы изучили все песни-чемпионы и знаем секрет: какой возраст, о чем петь, сколько слов в тексте

Каким был Чайковский. Спонсировался графиней, ходил к врачам из-за самокопания, тяжело принимал в себе гомосексуальность

У Майкла Джексона есть клип с Майклом Джорданом. Это импровизация без сценария, которая тайно снималась в захолустье Чикаго

Редакция «Гола» делится любимыми альбомами – через мем-флешмоб с Биллом Клинтоном

Как Pearl Jam стали китами гранжа, спасли Родмана от самоубийства и основались вокруг любви к баскетболисту, которого погубил алкоголь

Бабангида − важный персонаж русского рэпа. Как он повлиял на культуру, почему был уникальным и куда исчез

Создатель Rammstein ночевал в парках, терпел пытки полиции, мыл окна и убегал из страны – так куются рок-звезды

Бэнкси – это лидер группы Massive Attack? Разбираем самую популярную версию про его анонимную личность – и их связь

Jay-Z − король всего: легенда хип-хопа, бизнесмен-миллиардер и муж Beyonce. Как, черт возьми, он это делает?

Великая Eye of the Tiger из «Рокки 3» записывалась на склеенной гитаре и придумалась за десять минут в машине

Осознаем баттл Оксимирона* и Славы КПСС пять лет спустя: что он оставил после себя, почему мы это любили – и куда все это делось

Oxxxymiron* через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве

* – признан иностранным агентом в РФ

Кино

В чем секрет «Офиса». Как устроены механика и юмор сериала о рутине, который до сих пор любят миллионы

Самая умная порноактриса мира – Валентина Наппи спорит с философами, критикует капитализм и считает порно «средством подрыва лицемерия»

Моника Беллуччи со всех сторон: как относится к своей красоте, хорошая ли актриса, какой характер, почему развелись с Касселем

«Конь БоДжек». Как работает величие сериала

Лучший фильм Балабанова по мнению всех – «Про уродов и людей»: порнография начала XX века, треск пленки, тяжесть зла. Это ради него он снял «Брата»

История дружбы, на которой основан фильм «1+1»: алжирский вор десять лет прожил с аристократом, обойдя 90 кандидатов

Как «Крестный отец» спас кинематограф – хотя против него были иммигранты, гангстеры, студия, режиссер, Фрэнк Синатра

Как приготовить булочку с колбасой из «Комиссара Рекса»: разбираем самый очевидный рецепт в истории

Первая эротика в истории кино – комедия, а первый порнофильм – секс втроем: они появились за десять лет создания кинематографа

Как понять «Рика и Морти», не смотря его: о чем сериал, почему его все обожают и что за огурец

Как «Курьер» стал уникальным советским фильмом о бунте молодости – и почему его все любят даже спустя 35 лет

Поль Гоген «Ален Гоген и один из его братьев»

Почему индийское кино такое странное и как его понять

Как «Клон» стал феноменом и главным бразильским сериалом в России, который все помнят даже спустя 20 лет

50 успокаивающих фильмов

Почему мультсериал «Бэтмен» из 90-х был революционным: реалистичные психотипы злодеев, глубина, кровь, Харли Квинн, озвучка двумя голосами

Как различать «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус» друг от друга – большая шпаргалка

В чем секрет успеха студии A24 – самые интеллектуальные фильмы массового кино, которые все любят

Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология

Как Джордж Лукас менял сцены «Звездных войн» уже после выхода фильмов и зачем сейчас другие режиссеры делают то же

Кто убил Лору Палмер – осмысляем главный вопрос сериала «Твин Пикс» и почему Дэвид Линч запутал нас с ответом

12 отличных черно-белых фильмов XXI века

Как составляют рейтинг фильмов IMDb и чем отличается от рейтинга «Кинопоиска»

Как создавался Саша Белый

● Что за фильм Сергей Бодров снимал, когда пропал в Кармадонском ущелье: «Связной» – мистическая история с героем без ног

Тест: угадайте фильм по последнему кадру

Тест: угадайте фильм по кадру с грустным Райаном Гослингом

15 великих фильмов, которые провалились в прокате

Разбираем итоги суда Джонни Деппа и Эмбер Херд: почему присяжные поверили ему и почему выплата такая большая (15 млн!)

Секреты Уолта Диснея: как убил сову, кто нарисовал Микки Мауса вместо него, почему запрещал носить усы и был ли антисемитом

Главная загадка фильма Нолана «Начало» – упал ли в конце крутящийся волчок. Разбираемся

Умер ли герой Райана Гослинга в конце «Драйва» 

Назовите все лучшие фильмы «Оскара» за все года: игра для лучших фанатов кино

Почему Тарантино помешан на женских ступнях и как снимает их в каждом фильме (+ бонус: список всех сцен и актрис)

Зачем Том Хэнкс врывается на чужие свадьбы и как на это реагируют люди (однажды бабуля назвала его засранцем!)

Секреты «Смешариков»: почему они круглые, какие герои вырезаны, какая философия заложена в идею сериала

Как собиралась музыка к фильмам «Брат»: Бодрова чуть не задавили пьяные фанаты на концерте, Шевчук отказал Балабанову из-за сценария

84 экранизации книг Стивена Кинга

Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе

В каком порядке нужно смотреть «Звездные войны»

Секреты первого фильма Тарантино «Бешеные псы» – как сделать великое кино, где нет правил, а актеры снимаются в костюмах из дома

Балабанов перед смертью написал сценарий нового фильма «Мой брат умер» – о слепом парне, который видит глазами умершего брата

Правда о мультике «Жизнь с Луи», который комик основал на своем детстве: на самом деле отец был алкоголиком, а мама родила 16 детей

Джокер Хита Леджера – на самом деле положительный герой? Разбираем самую странную теорию «Темного рыцаря» Нолана

Секреты сериала «Бригада»: последняя серия изменена после премьеры, вместо главной героини на скрипке играют чужие руки

Разбираем главную тайну сериала «Клан Сопрано» – умер ли Тони в финале? И почему последний кадр – черная пустота?

Вы точно смотрели «Друзей»? Проверьте. Очень сложный тест на знание главного сериала в истории – для лучших фанатов

Как «Оскар» выбирает фильмы для номинаций? Кто может стать членом Академии (кто угодно!)? Как Россия выдвигает лучший фильм?

13 секретов «Один дома», которые вы не замечали

Как Новая Зеландия 20 лет растет на «Властелине колец»: сотни тысяч новых туристов, опора ВВП, сотни рабочих мест на декорациях Хоббитона

Первая роль Сталлоне – порнофильм (не совсем), где плохо все. Он согласился от голода, а фильм переименован после успеха «Рокки»

Бои на световых мечах в «Звездных войнах» придумали циркач и фехтовальщик. Один из них сыграл Дарта Вейдера, другой – мучил звезд тренировками

«Большой Лебовски» – через метафору боулинга. Братья Коэны взяли его как идею о потоке жизни и кайфе простых мужиков

Смерть Брюса Ли – загадка до сих пор (от аспирина до криминала). Его последний фильм доснимался пять лет с вклеенным лицом

Секреты «Изгоя» – великого кино про одиночество. Сценарист ел сырых скатов, а Том Хэнкс толстел и худел на 23 кг

Как создавался «Рокки 4» – классика и набор злых штампов об СССР. Фильм раскритикован даже в США, а удары Лундгрена чуть не убили Сталлоне

Дэвид Линч делал рекламу для PlayStation 2. Это черно-белый сюр с говорящей уткой и мужчиной, который плюется рукой

Синяки, ночные смены, Лондон. Каково это – сняться в фильме Козловского

Предсказания в «Симпсонах»: как появились и правда ли все сбывается

Пабло Пикассо «Дом в поле»

Футбол

История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел

100 вопросов по истории «Спартака». Мегатест к юбилею

История любви Шакиры и Пике – как они влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после десяти лет и двух детей

«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира

В чем секреты успеха Анчелотти и почему его обожают любые звезды – даже когда он бросает коробку в голову Ибрагимовича

Тест: угадай футболиста по панчу русского рэпера

Вспомните ВСЕ 223 клуба, которые русские команды побеждали в еврокубках. Эту игру невозможно пройти

Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу

Как рушился СССР и выживала Россия – рассказываем через последний Кубок СССР и его героев: бомба в «Лужниках», пустые полки, полеты на военных самолетах

Льву Яшину за год до «Золотого мяча» разбивали стекла в квартире и подбрасывали записки с оскорблениями

Лидер Хорватии – раздолбай, который съел два кг салями перед финалом чемпионата мира, скандалил с военными в больнице и ездил ночью пьяным

Курбан Бердыев – религия и четки. Совершал паломничество в Мекку, на матчах перечислял имена Аллаха, впервые попал в мечеть в 35 лет из-за друга

Как Марио Фернандес стал русским. Указ Путина, Библия, стеснение говорить на языке и фраза «Это моя страна»

«Золотой мяч» должен умереть

Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает

Почему Йоахим Лев нюхает пальцы и ковыряется в своем теле

Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке

Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет

Как большие клубы живут в долг много лет и почему им за это ничего не бывает

Суперлига не злодеи. УЕФА сам виноват. Все это нормально

Вылет России не провал

Я собираю наклейки Panini к этому Евро. Да, в 2021 году − это все еще восторг

Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет

Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета

У Роналду есть корни из африканской страны Кабо-Верде. Возможно, это объясняет нестандартные мышцы и скорость

Кто владел «Челси» до Абрамовича: обложил поле колючкой под током, выкупил клуб за один фунт и делал игрокам встречу с ветераном Вьетнама

Как работает один из главных инсайдеров мира. 50 звонков в день, 5 часов сна, 3 проверки инфы

«Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое

«Спартак» – секта? Отвечают игроки, фанаты и журналисты

«Был бы выбор, послал бы все в жопу и тренировал». Гамула − о ютубе, кредитах, жизни без работы и молодости в 60 лет

Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути

«День без футбола − раз в месяц». Как устроена жизнь главного тактика России

Быть комментатором в 23 года

Русский футболист с самой необычной карьерой: Вьетнам, Бангладеш, Марокко, Малайзия. Мы записали его монолог о приключениях

Не спать 30 часов и проехать 2700 километров на тренировку. Игроки «Уфы» рассказывают о путешествии

Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни

Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри

Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках

Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?

Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью

Рэп, MDK, православие и «Подслушано в кальянной». На какие паблики вк подписаны русские футболисты

Культовый момент «Евротура» – псевдогимн «МЮ». Это поп-хиток 80-х, который чешская массовка учила через переводчик

Отмечал чемпионство на крыше, таинственно пропал и умер (то ли от СПИДа, то ли нет). Это Лекхето — один из ярчайших легионеров России

Перенес смерти сестры и друга, ломал челюсть и ребра, дрался, экономил на купонах, рыбачил и читал рэп. Демпси − гора 

До «Краснодара» у Галицкого был клуб на берегу Черного моря. Все развил, но его обманули на покупке стадиона

Однажды Джеррард травмировал член. Врач зашивал рану прямо на стадионе – это был его первый рабочий день

Отец Роналду – трагедия: война в Африке, алкоголизм и ранняя смерть. Сын не понимал его: «Я хотел другого папу»

Пожалуйста, оценивайте силу команд с показателем xG. Это не для задротов − тут есть реальный смысл

Как грамотно писать важные слова. Какого рода ВАР? Перформанс – точно нужна вторая «р»? Сейв или сэйв?

Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками

Откуда взялся миф, что Роналду – гей. Разбираем всю историю (и заодно хороним ее)

Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов

Константин Генич говорит, что никогда не мастурбировал. Мы спросили у врачей, норма ли это и что верно для здоровья

«Атлетик» живет ради басков. Игроки поддерживали радикальных сепаратистов, а 170 скаутов ищут только своих

Иногда спортсмены пьют виагру для помощи в игре. Но, кажется, она работает только на высокогорье (и то не факт)

Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете

Поль Сезанн «Игроки в карты»

В чем секрет Варди – вот объяснение, которое поймет даже твой батя

Откуда взялась фраза «Судью на мыло!» Мы спросили ученых: все пошло от живодерен. Другая версия − анальный секс

Самые редкие правила футбола. Какого цвета шапка? Можно бить пенальти пяткой? Сколько человек помогут судье разнять драку?

На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает

Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны

Как выучить восемь языков и везде жить без переводчика. Рассказывает лучший полиглот русского футбола

Удары головой вредят здоровью футболистов – деменция, нарушение памяти, приступы боли. Это причина для возможной революции правил

Почему Марибор-2009 – это самое болезненное поражение в истории сборной

Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?

Тут разрушаются наши мифы о тактике и статистике. Километры пусты, владение мячом не гарантия, удары, сейвы, схемы − все обман

Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока

Тренер Черчесов – этическая дилемма о методах и результате

Transfermarkt − главный футбольный сайт мира. Кто владелец? Как они считают цены? Почему им все верят?

Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки

Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей

Влияние Салаха снижает уровень исламофобии: краткий (и понятный) пересказ научного исследования

Жвачка Фергюсона – часть культуры. На eBay ее продают за полмиллиона, а в Иране посвящают спектакль

Фирмино − живая революция. Он создает новую позицию (опорный форвард!) и доказывает: можно гениально играть без мяча

Тренер из Бундеслиги путешествует с рюкзаком, заботится об экологии и обсуждает с игроками политику. Его философия – изучать мир через футбол

Тренер Гвардиола появился в Мексике. Там он жил в городе наркоторговцев и работал без денег − все ради любимого учителя тактики

Такого Гаттузо вы точно не знаете: помогает детям из бедных семей, жена называет его ласковым котенком

Выбраться из нищеты в топ-клуб − и все потерять. Драма Македы, которого раздавили слава, лень и травмы

Как правильно: Фелиш или Феликс? Почему бразилец Роналдо, но Криш – Роналду? Понятный гайд по всем португальским фамилиям

История той самой фразы «Говном ты не был, но и до вершин не добрался». В ней − весь «Тоттенхэм»

«Это искусство. Даже если выглядят как говно». Монолог журналиста, который набил на груди лица Миранчука и Кокорина

Экономика

Как и на чем Илон Маск заработал 300+ млрд долларов и пришел к статусу самого богатого человека в мире

«Возник выбор: или не курить, или умереть с голода». Как люди переживали дефолт 1998-го – мы поговорили с разными профессиями

Как выиграть миллиард $ в лотереях: откуда там столько денег, сколько на самом деле забирает победитель и почему по закону нельзя скрыть имя

Как Тим Кук стал успешным главой Apple и чем отличается от Стива Джобса: он тоже гений или просто топ-менеджер?

В чем секрет успеха IKEA, как она изменила среду и почему ее все любят – разбираем принципы, мышление, уловки

География

Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений

Русский в Шаолине. Как жить в школе при монастыре, постигать кунг-фу − и открывать новый мир

Понять китайский Новый год: почему празднуется в разные даты, почему там 4718 год, почему традиции запрещают кашу

Как разбираться в китайских иероглифах, не зная их

Почему у Китая такое большое население – почти 1,5 миллиарда человек. И как его обгоняет Индия

Игра: назовите все 50 штатов США

Как девушка из России живет на Шри-Ланке: дефолт, панические атаки после терактов, поиск жены через объявления в газете, сингальский язык

Тест: угадайте город мира по старому фото

Игра: угадайте страну по гербу

Николай Рерих «Каракиргизы»

Почему в Японии у улиц нет названий

Турция изменила название страны: зачем это надо, что это значит и как это повлияет на всех

Игра: вспомните все страны без выхода к морю – в мире их 41

Назовите 193 страны мира. Игра-тест на знание географии ООН

Назовите 50 столиц стран Европы. Игра «Гола» на знание географии

Все про Алматы. Почему именно там жесткие протесты? Почему Назарбаев перенес оттуда столицу? Правильно писать Алматы или Алма-Ата?

Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей

Почему у всех стран флаги прямоугольные, а у Швейцарии – квадратный

Все про перестрелки на Диком Западе – главный миф американской культуры. Как все было на самом деле и почему бандиты становились героями

Почему Шотландия – часть Великобритании? Как она потеряла независимость? Насколько свободна внутри страны? И почему сейчас очень близка ее вернуть?

Валлийский – сложный язык, которым не владеет даже половина Уэльса. Англичане притесняли его – и валлийцы прошли через порки в школах и голодовки

В гимне Испании нет слов – и уже 260 лет никто не может их придумать

Почему итальянцы так любят жестикулировать? Почему они показывают сложенные пальцы? Мы проследили историю народа и заодно собрали список главных жестов

Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты

Как вы знаете страны Африки. Проверьте в тесте – с вопросами про три разных Гвинеи, город-планету из «Звездных войн» и автомат Калашникова на флаге

Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция

Что означают шашечки Хорватии – главный символ страны, который вообще везде: на форме спортсменов, на монетах и даже на коровах

Как провести 76 дней в океане на резиновой лодке: драться с акулой, есть сырую рыбу и чуть не сойти с ума. История одного кораблекрушения

Вырасти среди буддизма, быть православным, жить в степном селе. Интервью о том, какой еще бывает Россия

Что такое буква Ö? А что такое буква Ø? И почему они не равны нашей О? Разбираемся через Озила и Эдегора

У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?

Бокс и единоборства

Как устроена культура масок в рестлинге Мексики – особое искусство, которое вы не пропустите

Роя Джонса сделал отец-тиран: избиения, зверские тренировки, убитая собака, мысли о самоубийстве – и благодарность

Супержизнь главного голоса России в боях – девятичасовые турниры в Чечне, встречи с Путиным и Хабибом и езда на байке в 67 лет

Тайсон Фьюри – это шоу крайностей. От депрессии, психоза, наркотиков. До успеха, заедаемого беконом

Дональда Серроне воспитал дедушка. Он вытаскивал его из тюрем, лечил синдром дефицита внимания и умер в вечер первого боя в UFC

Мухаммед Али выбросил золотую медаль Олимпиады в реку, когда его унизили в кафе

Майк Тайсон спасался от тоски на голубятне, а первая драка – с хулиганом, который оторвал голубю голову

Мухаммед Али отказался идти в армию и убивать во Вьетнаме. На суде он произнес речь, которую цитируют до сих пор

Хабиб однажды снялся в кино. Ему тогда было десять лет, а фильм делали легенды КВН «Махачкалинские бродяги»

Мама Хабиба помогала сиротам и хотела, чтобы сын вместо борьбы занимался учебой: «Оставьте в покое моего мальчика»

Сломанные уши в ММА – это боль, статус, культура. Их восстанавливают хлебным мякишем или делают специально как знак

Хабиб связан с Украиной: выиграл там первые бои, ему пять раз отказывали в гражданстве, хочет в Полтаве спорткомплекс

Лебедев выходил на ринг в тельняшке и берете ВДВ, но даже не служил. Десантники одобряют

Нейт Диас – ниндзя UFC с уникальной системой подготовки. Больше 15 лет продвигает веганство, курит марихуану (лечебную) и участвует в триатлонах

Уайт клал асфальт и прятался от мафии, а потом спас UFC от банкротства и превратил в империю

Усик и православие. Пишет стихи о боге, возит на бои иконы, свечи и святую воду, стал верующим, когда чуть не умер

Шизофрения, работа барменом, страшные травмы – Тони Фергюсон прошел через все

Технологии, медиа, игры, соцсети, мемы

Интервью с Василием Уткиным – о том, что читать и смотреть, чтобы быть Василием Уткиным

TJournal – большой текст о важном медиа рунета: как они жили, как мыслили и придумывали, как повлияли на среду

Как устроен Flightradar24: где берет данные о полетах самолетов, кто владелец, откуда деньги, борются ли с ним политики

«Мы делали заголовки: «Кто-то ядерно пернул на скамейке «Реала». Как Eurosport.ru сиял, влиял на спортивные медиа и все это придумал

Миллион человек в день гадают по фото кофейной гущи через приложение – предсказания создает искусственный интеллект

Sunlight закрывается: как навязчивая спам-реклама стала мемом и почему сама компания считает, что с ней все ок

Кто и как делает «Грамота.ру» – главный сайт про правила русского языка: более 100 тысяч людей в день, запрет на тв, целая комната со словарями

Как появился Shazam, как устроена его технология распознавания и что изменилось за 20 лет: раньше люди звонили боту и ждали ответ по смс

Чем Internet Explorer важен для истории и как превратился в мем о худшем браузере – Microsoft закрывает его после 20 лет

Как перевести видео на русский: субтитры на ютубе, голосовой перевод «Яндекса» и сервисы транскрибации

Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов, голы и Гоблин

История видео «Идущий к реке» – золотой классики рунета: кому оно адресовано, почему автор называет себя Дур-Дачник и как живет

Анри Матисс «Арабская кофейня»

●  Почему весь мир боялся конца света перед 2000 годом – из-за одной компьютерной ошибки потратили $600 млрд, а ООН созывала особую комиссию

Какой была презентация первого айфона: Стив Джобс показал неготовую модель и первым звонком заказал 4000 порций латте, а инженеры напились от волнения

Существует чемпионат мира по табличкам Excel (что? АААА!). Финансовые аналитики в прямом эфире решают задачи, приз – $20К, все транслирует ESPN 

Тест: как вы помните GTA San Andreas. Кем в финале стал Си-Джей? Зачем код JYSDSOD? Что умел слепой Ву Зи Му?

Что сейчас с «Вояджером-1» – самым дальним от Земли объектом, созданным человеком, который уже 44 года летает по космосу

●  QR-код. Как он появился, в чем смысл технологии, зачем нужен миру, почему создатель на нем не зарабатывает

Ютуб появился, когда Тимберлейк оголил грудь Джанет Джексон на сцене Супербоула-2004. Тот скандал – медиавзрыв эпохи

Кто создает эмодзи и решает, какие выпустить? Почему нет Эйфелевой башни, но есть беременный мужчина? Я могу создать собственные эмодзи?

Почему логотип Apple – это надкусанное, а не целое яблоко

Все о The Sims – секреты, идеи, пасхалки. Как создатель все придумал после пожара, начал с унитаза и отказался от украинского языка для симсов

Мужик съел кусок пиццы – и придумал пакмана. Игру, которая создавалась для женщин как ответ бездушным стрелялкам

20 небанальных фактов и секретов википедии. Перевес мужчин, сибирский язык и бан фразы «состоящий из»

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Секреты реддита – очень важной соцсети, которая влияет на все остальные. Почему так называется, что за символ на лого и за что блокировался в России

Тамагочи – легенда 90-х. Его от скуки придумала одинокая преподавательница и запустила глобальный спор о восприятии смерти

Как живет глава Apple. Подъем в 4 утра, перекусы батончиками, походы, велик и стрижка под Лэнса Армстронга

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Не верьте в детектор лжи – это очень спорная штука. Его результаты часто даже не принимают суды

Еще спорт

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Как и почему разбился вертолет Кобе. Разбор деталей крушения

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Как правильно писать: Формула 1 или Формула-1? С кавычками или без? Что вообще значат это слово и эта цифра?

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Однажды звезда НБА сказал: я не хочу провести десять сезонов и умереть в 40 лет. Не поверите: он провел десять сезонов и умер в 40 лет

Политика

Уйгуры в Китае – полный гид по теме: зачем китайцы устроили лагеря надзора и что рассказывают те, кто там был

Разбираем главные вопросы про статус Тайваня: входит ли в состав Китая, почему они ругаются, насколько независим, почему его опекает США

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Как США запускали для войны во Вьетнаме призывную лотерею: случайным образом выбирали людей и транслировали это по тв

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Какой властью обладала королева Великобритании – от объявления войны и чеканки монет до влияния на церковь

Как принц Чарльз 70 лет ждал очереди на короля и каким стал за это время: почему британцы его не любят, а сам он, кажется, не особо хочет власти

Как Горбачев занял единственный в истории СССР пост президента: зачем это нужно, почему не было выборов и могло ли такое случиться раньше

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Живопись

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Телевизор

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Еда

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Все фото: картина на обложке: Утагава Хиросигэ «Таканава в полночь»
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