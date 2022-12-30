400 хороших текстов «Гола» за все время

Здесь собраны вечнозеленые тексты редакции «Гола» с 2019-го по 2022-й. Спасибо, что читали.

Литература

● Настоящий Довлатов – в письмах близким людям

● Правда ли Пушкин придумал современный русский язык – большой разбор: как и в чем мы все говорим под пушкинским влиянием

● Хемингуэй как пик мужества. Он воевал, боксировал, хвастался и писал по одному правилу: счастье жизни − борьба

● Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты

● Как Бродского судили за тунеядство

● Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности

● Как сделать сливочное пиво из «Гарри Поттера», что это такое и есть ли там алкоголь

● Секреты романа «Мастер и Маргарита»: Булгаков сжег первую версию, потерял в финале персонажа и постоянно путал внешность Мастера

● Разбиваем миф: Хемингуэй НЕ писал «самый короткий рассказ, способный растрогать любого» – почему все в это поверили уже после его смерти

● Игра: закончите мысли из книг Пелевина

● Игра: помогите русским поэтам найти рифму

● Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой

● Дух Маяковского − через бокс. Дрался с ухажером Лили Брик, ударом рвал мешок, писал про бои в Америке и в стихах про бокс описывал идеалы

● Стивен Кинг чуть не умер в аварии в 1999-м: врачи сделали пять операций, а виновник стал персонажем «Темной башни»

● Культура США описывает секс через бейсбольные метафоры. Это появилось из газет войны и романа безумного писателя

● Все про дуэль Пушкина и Дантеса. Что было в записке? Почему стреляли оба, но умер один? О каких героях истории мы забыли?

● Хантер Томпсон − засранец, пьяница, чей прах Джонни Депп выстрелил из пушки. И главный спортивный журналист эпохи

● Как понять Хорхе Луиса Борхеса. Он перевернул смыслы литературы и реальности, предсказал интернет, сделал чтение культом

● Сын Есенина писал на фронте стихи о «Спартаке», ходил на стадион с Шостаковичем и перевернул журналистику – так он спасся от тени нелюбящего отца