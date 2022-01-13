В чем секрет песни Baby Shark – первого в истории ютуба видео с 10 млрд просмотров. Кто это придумал и кто на этом зарабатывает
Клип Baby Shark Dance стал первым в истории ютуба, который набрал 10 миллиардов просмотров. Да. Десять. Миллиардов. Просмотров. Это намного больше, чем население планеты. Убеждаемся:
Жаль, что отключены комментарии. Вот сам клип, если вдруг вы еще не добавили в этот котел своих просмотров.
Ютуб в этом случае считает не уникальные просмотры. Сам просмотр засчитывается при открытии видео в рекомендациях, поиске или на стороннем сайте. Для уникальных просмотров есть отдельная статистика.
Как рос Baby Shark Dance: от немецкой версии из 2007-го до статуса самого популярного видео во всем ютубе (обогнали клип Despaсito)
🦈 В коротком сюжете песни рассказывается про семейство акул, которые охотятся на рыб и (в некоторых вариациях) людей, которые затем попадают на небеса. Да, текст может отличаться в разных версиях.
🦈 Считается, что песня произошла еще из 1990-х. Многие американцы слышали ее в детстве. Есть даже отсылка на французскую Bébé Requin от 1967 года.
🦈 В 2007 году на ютубе существовала немецкая версия, у которой сейчас 23 миллиона просмотров.
🦈 Клип-рекордсмен появился на ютубе в июне 2016-го.
🦈Самым популярным видео во всем ютубе клип стал в ноябре 2020-го, обогнав танцевальный клип на песню пуэрто-риканского певца Луиса Фонси Despacito с 7,04 миллиарда просмотров.
🦈 Считается, что у Baby Shark есть более сотни версий минимум на 11 языках.
🦈 Клип сделала компания Pinkfong, которая на этом канале постит разные обучающие видео и детские песни.
🦈 В марте 2020-го компания выпустила новую версию песни, призывающую детей правильно мыть руки во время пандемии коронавируса, а через несколько месяцев даже анонсировала телесериал «Baby Shark's Big Show!»
🦈 Позже она выпускала разные товары с символикой: игрушки, постельное белье и даже рыболовные снасти. Тем временем стиль Baby Shark постепенно проникал в поп-культуру и доходил, например, до костюмов на Хэллоуин:
Кто автор – непонятно до сих пор
Автор текста песни неизвестен, а исполнила ее десятилетняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн. Но в 2019 году нью-йоркский аниматор и детский диджей Джонни Онли заявил, что права на песню должны принадлежать ему. Его видео было выложено еще в 2011-м и считается похожим на ту версию, что придумала Pinkfong.
Разбирательство по этому вопросу длится с 2019-го.
Корейская компания заработала $125 миллионов
Некоторые медиа подсчитывали доходность такого видео и увидели, что за первые пять лет только в ютубе песня заработала чуть больше пяти миллионов долларов. Официальных цифр нет.
Сейчас Pinkfong – это бренд южнокорейской образовательной компании Smart Study. По информации Bloomberg, во многом благодаря этой песне (не столько просмотрам, сколько продаже прав и брендированного товара) состояние семьи, владеющей Smart Study, в 2020 году составляло примерно 125 миллионов долларов.
Иногда прилипчивость песни использовалась негативно: для отпугивания бездомных или для пыток в тюрьме
Две диких истории.
🔨 В Палм-Бич (штат Флорида) павильон на набережной бесконечно проигрывал песню на внешних колонках – с 22:00 и в течение восьми часов до утра. Таким способом власти отпугивали с набережной бездомных, которые ночевали возле павильона. При этом громкость музыки соответствовала городскому кодексу.
🔨 В Оклахоме надзиратели местной тюрьмы были наказаны за издевательства: они ставили заключенных в неудобные позы и заставляли слушать Baby Shark по кругу. Следователи дела отметили у заключенных «чрезмерное эмоциональное напряжение». Но, возможно, виноват не сам Baby Shark, а психологический эффект: воздействие громкой музыкой или ярким светом на протяжении долгого времени способно нанести вред и на физиологическом, и на психологическом уровнях.
Почему Baby Shark собрала столько просмотров
Одна из главных закономерностей ютуба и в России, и в других странах: детские видео легче всего набирают просмотры. 5 из 10 самых популярных видео 2021 года – это детский контент разных лет.
У этой тенденции есть две основных причины:
📶 Дети часто пользуются планшетами или смартфонами: либо собственными, либо взятыми у родителей.
📶 Одни и те же видео им не надоедают. «Зрители лет до шести не отсекают того, что уже видели. Они могут посмотреть один и тот же ролик множество раз с одинаковым интересом», – говорил эксперт по детскому контенту на ютубе Артем Курчавый.
Успех конкретно Baby Shark за эти годы много раз анализировался и разбирался. Вот основные общие тезисы таких разборов о причинах популярности Baby Shark.
🧒 Песня слишком простая и легко запоминается. На общую синтаксическую конструкцию в каждом куплете накладывает минимум новых слов, а кодовые слова «Семья, малыш, мама, папа, бабушка, дедушка» ребенок и так слышит часто.
🧒 Она повышает настроение и вдохновляет танцевать.
🧒 У нее есть красочное видео – вместе с песней дает сильный эффект. Там есть животные – это усиливает интерес.
🧒 Мелодия повторяющаяся, а маленькие дети любят повторения – это помогает на более длительное время запоминать информацию и полноценно усвоить сюжет.
🧒 Это одна из тех песен, которая может вызвать феномен «ушного червя». Так называется состояние, когда в голове долгое время крутится одна и та же песня.