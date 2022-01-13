В чем секрет песни Baby Shark – первого в истории ютуба видео с 10 млрд просмотров. Кто это придумал и кто на этом зарабатывает

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Как рос Baby Shark Dance: от немецкой версии из 2007-го до статуса самого популярного видео во всем ютубе (обогнали клип Despaсito)

🦈 В коротком сюжете песни рассказывается про семейство акул, которые охотятся на рыб и (в некоторых вариациях) людей, которые затем попадают на небеса. Да, текст может отличаться в разных версиях.

🦈 Считается, что песня произошла еще из 1990-х. Многие американцы слышали ее в детстве. Есть даже отсылка на французскую Bébé Requin от 1967 года.

🦈 В 2007 году на ютубе существовала немецкая версия, у которой сейчас 23 миллиона просмотров.

🦈 Клип-рекордсмен появился на ютубе в июне 2016-го.

🦈Самым популярным видео во всем ютубе клип стал в ноябре 2020-го, обогнав танцевальный клип на песню пуэрто-риканского певца Луиса Фонси Despacito с 7,04 миллиарда просмотров.

🦈 Считается, что у Baby Shark есть более сотни версий минимум на 11 языках.

🦈 Клип сделала компания Pinkfong, которая на этом канале постит разные обучающие видео и детские песни.

🦈 В марте 2020-го компания выпустила новую версию песни, призывающую детей правильно мыть руки во время пандемии коронавируса, а через несколько месяцев даже анонсировала телесериал «Baby Shark's Big Show!»

🦈 Позже она выпускала разные товары с символикой: игрушки, постельное белье и даже рыболовные снасти. Тем временем стиль Baby Shark постепенно проникал в поп-культуру и доходил, например, до костюмов на Хэллоуин: