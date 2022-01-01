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Что окружает потенциальный бой Усик – Фьюри: реален ли он вообще и почему оба говорят о завершении карьеры
#Александр Усик
21 августа, 05:23
Детали реванша Усик – Джошуа: слезы после победы, брошенные пояса, шорты с именем жены
#Усик – Джошуа
21 августа, 03:20
Сколько Джошуа заработал за реванш против Усика – его гонорар точно больше, чем в их первом бою
#Усик – Джошуа
21 августа, 02:28
Сколько Усик заработал за победу в реванше против Джошуа – в этом бою он сохранил титулы
#Усик – Джошуа
21 августа, 02:19
Каким получился первый женский боксерский бой в истории Саудовской Аравии
#Рамла Али
20 августа, 22:16
Как Усик готовился к новому бою с Джошуа: набрал 15 кг, позвал тренера Уайлдера и по пять минут сидел под водой
#Александр Усик
20 августа, 09:34
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Бокс
Полная статистика по реваншу Усик – Джошуа: удары, процент точности, судейские карточки
#Усик – Джошуа
21 августа, 02:47
Бокс
Усик защитил титулы в реванше против Джошуа – это его 20-я победа в карьере
#Усик – Джошуа
21 августа, 02:07
Бокс
Статистика перед вторым боем Усик – Джошуа: у кого больше побед, кто чаще выигрывал нокаутом
#Усик – Джошуа
20 августа, 00:18
Бокс
Полный андеркард реванша Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
17 августа, 16:15
Бокс
Прогноз на бой Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
17 августа, 16:10
Бокс
Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
#Усик – Джошуа
14 августа, 00:17