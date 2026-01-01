Фигурное катание: Материалы

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Валиева показала новую программу – она посвящена Олимпиаде: закрылась капюшоном и заплакала вместе с залом
#Камила Валиева
Как дела у Валиевой, как идет допинг-расследование и что произошло в этой истории за полгода после шумихи
#Камила Валиева
Россия потеряла максимальные квоты на ЧМ по фигурке, хотя почти везде побеждает – как теперь все вернуть
#фигурное катание
Зачем повышается возрастной ценз в фигурном катании – и на кого эта реформа повлияет сильнее всего
#фигурное катание
Что именно случилось с фигуристом Семененко на шоу Плющенко: какой диагноз, повлияло ли на падение состояние льда
#Евгений Семененко
Сколько фигуристы из России заработали за выступление на Кубке Первого канала-2022
#фигурное катание
Фигуристку из США унесли со льда на носилках после падения на ЧМ. Ее пара снялась с турнира, хотя претендовала на медаль
#ЧМ-2022
Валиева допущена – но мне все равно очень грустно. Независимо от финала истории это пятно для всех
#Камила Валиева
Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
#ЦСКА
1
Необычный тренер «Зенита»: рос с землетрясениями на Курилах, пришел из атлетики, дает упражнения с диванами. Мегаинтервью
#Зенит
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Медальные эмоции в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Две пары завершили прокаты в слезах, разница – 0,63 балла
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Как выросла популярность Валиевой после Олимпиады: инст Х5 и набрал миллион, в яндексе более 900 тысяч запросов, теги в топе твиттера
#Камила Валиева
Валиеву в аэропорту Москвы встретили фанаты. Она прилетела с опозданием и не общалась с журналистами
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#Камила Валиева
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Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было
#Камила Валиева
Очень нетипичная статья англоязычных медиа про Валиеву: автор Washington Post обвиняет саму систему поиска допинга. Мы перевели текст
#Камила Валиева
Через что прошла Щербакова перед золотом Олимпиады: чуть не пропустила турнир, чуть не проиграла юниоркам, сменила удобные коньки
#Анна Щербакова
На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
Почему Трусова не выиграла золото Олимпиады с исторической программой – объясняем просто и быстро
#Александра Трусова
«Взрослые дяди и тети сломали ребенка». Что говорят после провала Валиевой все участники событий
#Камила Валиева
Как Валиева готовила произвольную программу для Олимпиады – перед началом она говорила: «Это нельзя катать»
#Камила Валиева
«Валиева не выдержала ненависти мира». Как Россия реагирует на главную драму Олимпиады
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
«Я ненавижу всех. Никогда не выйду на лед», – истерика и слезы Трусовой после Олимпиады, где она установила рекорд, но не взяла золото
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#Александра Трусова
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7 неудобных вопросов к обвинению Валиевой
#Камила Валиева
Провал Валиевой лишил Россию истории – до этого фигуристки никогда не занимали весь пьедестал на Олимпиаде
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Первые эмоции Валиевой после провала Олимпиады: плачет, прячет лицо в ладонях, машет рукой
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#Камила Валиева
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Что выиграла Валиева в свои 15 лет – все титулы планеты кроме одного. И потеряла личную медаль Олимпиады-2022
#Камила Валиева
Сенсация года: Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022 – вот как это случилось
#Камила Валиева
Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
#Марк Кондратюк
Трусова впервые в истории женского фигурного катания прыгнула пять четверных и приземлила – как это было
#Александра Трусова
Валиева объясняет препарат стаканом дедушки, который принимал его для лечения. Вот вся версия защиты
#Камила Валиева
«От этих шакалов защитить». Валиева после проката: не пришла к журналистам, устала, стала темой для других фигуристок
#Камила Валиева
Под какую музыку Валиева катала короткую программу – ее написал московский композитор Рихтер, который не учился в консерватории
#Камила Валиева
Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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#Гол
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