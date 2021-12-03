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Фигурное катание: Материалы
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Как дела у Валиевой, как идет допинг-расследование и что произошло в этой истории за полгода после шумихи
#Камила Валиева
10 августа, 20:11
Россия потеряла максимальные квоты на ЧМ по фигурке, хотя почти везде побеждает – как теперь все вернуть
#фигурное катание
03 августа, 18:52
Зачем повышается возрастной ценз в фигурном катании – и на кого эта реформа повлияет сильнее всего
#фигурное катание
06 июня, 20:54
Что именно случилось с фигуристом Семененко на шоу Плющенко: какой диагноз, повлияло ли на падение состояние льда
#Евгений Семененко
17 апреля, 12:47
Сколько фигуристы из России заработали за выступление на Кубке Первого канала-2022
#фигурное катание
27 марта, 20:48
Фигуристку из США унесли со льда на носилках после падения на ЧМ. Ее пара снялась с турнира, хотя претендовала на медаль
#ЧМ-2022
25 марта, 11:10
Медальные эмоции в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Две пары завершили прокаты в слезах, разница – 0,63 балла
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
19 февраля, 17:55
Валиева допущена – но мне все равно очень грустно. Независимо от финала истории это пятно для всех
#Камила Валиева
14 февраля, 19:38
Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
#ЦСКА
03 декабря 2021, 15:48
1
Необычный тренер «Зенита»: рос с землетрясениями на Курилах, пришел из атлетики, дает упражнения с диванами. Мегаинтервью
#Зенит
30 июля 2021, 08:05
1
Как выросла популярность Валиевой после Олимпиады: инст Х5 и набрал миллион, в яндексе более 900 тысяч запросов, теги в топе твиттера
#Камила Валиева
19 февраля, 16:08
Валиеву в аэропорту Москвы встретили фанаты. Она прилетела с опозданием и не общалась с журналистами
1
#Камила Валиева
18 февраля, 19:02
1
Очень нетипичная статья англоязычных медиа про Валиеву: автор Washington Post обвиняет саму систему поиска допинга. Мы перевели текст
#Камила Валиева
18 февраля, 11:39
Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было
#Камила Валиева
14 февраля, 08:55
Через что прошла Щербакова перед золотом Олимпиады: чуть не пропустила турнир, чуть не проиграла юниоркам, сменила удобные коньки
#Анна Щербакова
17 февраля, 22:23
На трех Олимпиадах подряд главная фаворитка России не берет золото, зато берет другая наша – смотрим каждый случай
#Камила Валиева
17 февраля, 20:44
Почему Трусова не выиграла золото Олимпиады с исторической программой – объясняем просто и быстро
#Александра Трусова
17 февраля, 19:35
«Взрослые дяди и тети сломали ребенка». Что говорят после провала Валиевой все участники событий
#Камила Валиева
17 февраля, 18:30
Как Валиева готовила произвольную программу для Олимпиады – перед началом она говорила: «Это нельзя катать»
#Камила Валиева
17 февраля, 18:17
«Валиева не выдержала ненависти мира». Как Россия реагирует на главную драму Олимпиады
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
17 февраля, 18:09
«Я ненавижу всех. Никогда не выйду на лед», – истерика и слезы Трусовой после Олимпиады, где она установила рекорд, но не взяла золото
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#Александра Трусова
17 февраля, 17:47
1
Провал Валиевой лишил Россию истории – до этого фигуристки никогда не занимали весь пьедестал на Олимпиаде
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
17 февраля, 17:36
7 неудобных вопросов к обвинению Валиевой
#Камила Валиева
11 февраля, 21:17
Первые эмоции Валиевой после провала Олимпиады: плачет, прячет лицо в ладонях, машет рукой
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#Камила Валиева
17 февраля, 17:29
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Что выиграла Валиева в свои 15 лет – все титулы планеты кроме одного. И потеряла личную медаль Олимпиады-2022
#Камила Валиева
17 февраля, 17:16
Сенсация года: Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022 – вот как это случилось
#Камила Валиева
17 февраля, 17:05
Трусова впервые в истории женского фигурного катания прыгнула пять четверных и приземлила – как это было
#Александра Трусова
17 февраля, 17:00
Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
#Марк Кондратюк
06 февраля, 07:43
Валиева объясняет препарат стаканом дедушки, который принимал его для лечения. Вот вся версия защиты
#Камила Валиева
16 февраля, 10:51
«От этих шакалов защитить». Валиева после проката: не пришла к журналистам, устала, стала темой для других фигуристок
#Камила Валиева
15 февраля, 20:16
Под какую музыку Валиева катала короткую программу – ее написал московский композитор Рихтер, который не учился в консерватории
#Камила Валиева
15 февраля, 19:05
Валиева плакала и слушала, как ей аплодирует зал. Здесь все эмоции момента
#Камила Валиева
15 февраля, 17:40
Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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#Гол
27 декабря 2021, 20:25
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