MMA: Новости

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MMA
Полная статистика по бою Махачев – Оливейра на UFC 280
#Махачев – Оливейра
MMA
Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
#UFC 280
MMA
Махачев – новый чемпион UFC в легком весе
#Махачев – Оливейра
MMA
В бою Ян – О'Мэлли на UFC 280 все решил первый раунд
#Ян – О’Мэлли
MMA
Полная статистика по бою Ян – О'Мэлли на UFC 280
#Ян – О’Мэлли
MMA
Ян проиграл О’Мэлли на турнире UFC 280
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: статистика перед боем Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: во сколько начало боя Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: прогноз на бой Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
Где смотреть бой Ян – О’Мэлли: во сколько прямая трансляция, UFC 280 22 октября
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: статистика перед боем Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: прогноз на бой Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: во сколько начало боя Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
Где смотреть бой Махачев – Оливейра: во сколько прямая трансляция, UFC 280 22 октября
#Махачев – Оливейра
MMA
Полный кард турнира UFC 280, где подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
MMA
Полный кард турнира UFC 279, где подерутся Диас, Фергюсон и Чимаев
#Хамзат Чимаев
MMA
Где смотреть бой Чимаев – Диас: во сколько прямая трансляция, UFC 279 11 сентября
#Хамзат Чимаев
2
MMA
UFC 275: прогноз на бой Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
UFC 275: во сколько начало боя Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
Где смотреть бой Шевченко – Сантос: во сколько прямая трансляция боя, UFC 275, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя, UFC 274 8 мая
#Оливейра – Гейджи
MMA
Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон
#UFC 274
MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: прогноз на бой Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: во сколько начало боя Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг: во сколько прямая трансляция боя, UFC 273 10 апреля
#Ян – Стерлинг
MMA
Где смотреть бой Александр Емельяненко – Джефф Монсон на голых кулаках Hardcore
#Александр Емельяненко
MMA
Молдавский проиграл Бейдеру на Bellator 273. Это ученик Емельяненко
#Bellator
MMA
Харитонов выиграл главный бой в первом турнире лиги Хабиба в США
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
UFC анонсировал титульный бой Оливейры и Гейджи 7 мая
#Чарльз Оливейра
MMA
Нганну защитил пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Он победил Гана единогласным решением судей
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: Нганну выиграл все бои досрочно и трижды проигрывал, у Гана – ноль поражений
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: во сколько начало боя Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: прогноз на бой Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
MMA
Где смотреть бой Нганну – Ган: во сколько прямая трансляция боя, UFC 270, 23 января
#Нганну – Ган
MMA
Хабиб попал на изоляцию из-за карантина и не выступит секундантом на бое Изагахмаева в Сингапуре
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Отменен третий бой Волкановски и Холлоуэя. Он был за титул чемпиона UFC в полулегком весе
#Макс Холлоуэй
MMA
Реванш Ян – Стерлинг состоится 5 марта. Он пройдет на турнире UFC 272
#Ян – Стерлинг
MMA
Исмаилов и Шлеменко в 2022 году проведут бой под эгидой RCC
#Магомед Исмаилов
MMA
«Матч ТВ» купил права на трансляцию в России UFC. Контракт действует с 2022 года
#Матч ТВ
MMA
Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место
#Формула 1
MMA
Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде
#Дастин Порье
MMA
Оливейра продлил победную серию в UFC до 10 боев. Он защитил пояс в бою против Порье
#Чарльз Оливейра
MMA
Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе
#Оливейра – Порье
MMA
Нуньес проиграла Пенье и потеряла чемпионский пояс UFC. Это ее 10-й титульный бой подряд
#Аманда Нуньес
MMA
Хабиб попал в топ-10 самых упоминаемых людей вконтакте в 2021 году. На первом месте Путин, на втором – Навальный
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье
#UFC 269
MMA
UFC 269: прогноз на бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: во сколько начало боя Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: где смотреть бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Оливейра – Порье
MMA
Суд постановил выслать из России бойца ММА Чоршанбиева за нарушение миграционных законов
#Чоршанбе Чоршанбиев
MMA
Хабиб не вернется в UFC: «У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
«После этого не будет никаких сомнений». Махачев проведет бой против Дариуша в феврале-2022
#Ислам Махачев
MMA
Александр Емельяненко проиграл Сантосу на AMC Fight Night 106. Он проводил первый бой с 2020 года
#Александр Емельяненко
MMA
Кулачные бои официально признаны видом спорта в России. В них введут допинг-контроль и запретят мат
#MMA
MMA
Александр Емельяненко будет биться с бразильцем Сантосом на AMC Fight Nights в конце ноября
#Александр Емельяненко
MMA
21-летний россиянин Мокаев подписал контракт с UFC. Он уже 9 лет живет в Манчестере
#Мухаммад Мокаев
MMA
Боец ММА Хожиев арестован в США из-за убийства врача. СМИ утверждают, что они спорили о вакцине от ковида
#Акмал Хожиев
MMA
Холлоуэй – первый боец UFC, который нанес три тысячи ударов
#Макс Холлоуэй
MMA
Босс Bellator анонсировал последний бой Емельяненко. Он пройдет в России, возможная дата – лето 2022 года
#Федор Емельяненко
MMA
Усман Нурмагомедов призвал всех успокоиться – это реакция на новость о его задержании по подозрению в наезде на полицейского
#Усман Нурмагомедов
MMA
Камару Усман победил Колби Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе
#Камару Усман
MMA
Где смотреть бой Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
MMA
Где смотреть бой Усман – Ковингтон на UFC 268
#UFC 268
MMA
Во сколько начало боя Усман – Ковингтон на UFC 268
#UFC 268
MMA
Во сколько начало боя Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
MMA
UFC обновил рейтинг. Чимаев, Анкалаев и Махачев поднялись в своих категориях
#UFC
Футбол
Хабиб и Зеедорф основали футбольную школу в Дубае
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
#UFC 267
MMA
Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года
#Гловер Тейшейра
MMA
Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го
#Гловер Тейшейра
MMA
Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал
#Ян Блахович
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