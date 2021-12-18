MMA: Новости

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MMA
UFC 275: прогноз на бой Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
10 июня, 19:57
MMA
UFC 275: во сколько начало боя Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
10 июня, 19:56
MMA
Где смотреть бой Шевченко – Сантос: во сколько прямая трансляция боя, UFC 275, 12 июня 2022 года
#UFC
10 июня, 19:54
MMA
Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя, UFC 274 8 мая
#Оливейра – Гейджи
07 мая, 17:46
MMA
Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон
#UFC 274
07 мая, 17:27
MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
08 апреля, 21:05
MMA
UFC 273: прогноз на бой Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
08 апреля, 20:48
MMA
UFC 273: во сколько начало боя Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
08 апреля, 20:42
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг: во сколько прямая трансляция боя, UFC 273 10 апреля
#Ян – Стерлинг
08 апреля, 10:55
MMA
Где смотреть бой Александр Емельяненко – Джефф Монсон на голых кулаках Hardcore
#Александр Емельяненко
22 февраля, 23:11
MMA
Молдавский проиграл Бейдеру на Bellator 273. Это ученик Емельяненко
#Bellator
30 января, 10:44
MMA
Харитонов выиграл главный бой в первом турнире лиги Хабиба в США
#Хабиб Нурмагомедов
29 января, 08:27
MMA
UFC анонсировал титульный бой Оливейры и Гейджи 7 мая
#Чарльз Оливейра
27 января, 11:19
MMA
Нганну защитил пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Он победил Гана единогласным решением судей
#Нганну – Ган
23 января, 09:08
MMA
UFC 270: Нганну выиграл все бои досрочно и трижды проигрывал, у Гана – ноль поражений
#Нганну – Ган
22 января, 11:20
MMA
UFC 270: во сколько начало боя Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
22 января, 11:14
MMA
UFC 270: прогноз на бой Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
22 января, 11:10
MMA
Где смотреть бой Нганну – Ган: во сколько прямая трансляция боя, UFC 270, 23 января
#Нганну – Ган
22 января, 11:07
MMA
Хабиб попал на изоляцию из-за карантина и не выступит секундантом на бое Изагахмаева в Сингапуре
#Хабиб Нурмагомедов
14 января, 17:31
MMA
Отменен третий бой Волкановски и Холлоуэя. Он был за титул чемпиона UFC в полулегком весе
#Макс Холлоуэй
08 января, 11:29
MMA
Реванш Ян – Стерлинг состоится 5 марта. Он пройдет на турнире UFC 272
#Ян – Стерлинг
06 января, 10:57
MMA
Исмаилов и Шлеменко в 2022 году проведут бой под эгидой RCC
#Магомед Исмаилов
18 декабря 2021, 20:34
MMA
«Матч ТВ» купил права на трансляцию в России UFC. Контракт действует с 2022 года
#Матч ТВ
13 декабря 2021, 19:15
MMA
Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место
#Формула 1
12 декабря 2021, 17:36
MMA
Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде
#Дастин Порье
12 декабря 2021, 08:56
MMA
Оливейра продлил победную серию в UFC до 10 боев. Он защитил пояс в бою против Порье
#Чарльз Оливейра
12 декабря 2021, 08:41
MMA
Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе
#Оливейра – Порье
12 декабря 2021, 08:40
MMA
Нуньес проиграла Пенье и потеряла чемпионский пояс UFC. Это ее 10-й титульный бой подряд
#Аманда Нуньес
12 декабря 2021, 08:03
MMA
Хабиб попал в топ-10 самых упоминаемых людей вконтакте в 2021 году. На первом месте Путин, на втором – Навальный
#Хабиб Нурмагомедов
10 декабря 2021, 11:07
MMA
UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье
#UFC 269
09 декабря 2021, 19:11
MMA
UFC 269: прогноз на бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
09 декабря 2021, 18:39
MMA
UFC 269: во сколько начало боя Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
09 декабря 2021, 18:37
MMA
UFC 269: где смотреть бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Оливейра – Порье
09 декабря 2021, 18:35
MMA
Суд постановил выслать из России бойца ММА Чоршанбиева за нарушение миграционных законов
#Чоршанбе Чоршанбиев
06 декабря 2021, 20:10
MMA
Хабиб не вернется в UFC: «У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев»
#Хабиб Нурмагомедов
30 ноября 2021, 10:26
MMA
«После этого не будет никаких сомнений». Махачев проведет бой против Дариуша в феврале-2022
#Ислам Махачев
28 ноября 2021, 13:00
MMA
Александр Емельяненко проиграл Сантосу на AMC Fight Night 106. Он проводил первый бой с 2020 года
#Александр Емельяненко
27 ноября 2021, 22:34
MMA
Кулачные бои официально признаны видом спорта в России. В них введут допинг-контроль и запретят мат
#MMA
23 ноября 2021, 20:27
MMA
Александр Емельяненко будет биться с бразильцем Сантосом на AMC Fight Nights в конце ноября
#Александр Емельяненко
18 ноября 2021, 17:27
MMA
21-летний россиянин Мокаев подписал контракт с UFC. Он уже 9 лет живет в Манчестере
#Мухаммад Мокаев
18 ноября 2021, 10:30
MMA
Боец ММА Хожиев арестован в США из-за убийства врача. СМИ утверждают, что они спорили о вакцине от ковида
#Акмал Хожиев
16 ноября 2021, 18:55
MMA
Холлоуэй – первый боец UFC, который нанес три тысячи ударов
#Макс Холлоуэй
14 ноября 2021, 14:00
MMA
Босс Bellator анонсировал последний бой Емельяненко. Он пройдет в России, возможная дата – лето 2022 года
#Федор Емельяненко
13 ноября 2021, 22:31
MMA
Усман Нурмагомедов призвал всех успокоиться – это реакция на новость о его задержании по подозрению в наезде на полицейского
#Усман Нурмагомедов
11 ноября 2021, 17:43
MMA
Камару Усман победил Колби Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе
#Камару Усман
07 ноября 2021, 08:49
MMA
Где смотреть бой Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
06 ноября 2021, 23:47
MMA
Где смотреть бой Усман – Ковингтон на UFC 268
#UFC 268
06 ноября 2021, 23:43
MMA
Во сколько начало боя Усман – Ковингтон на UFC 268
#UFC 268
06 ноября 2021, 23:40
MMA
Во сколько начало боя Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
06 ноября 2021, 20:39
MMA
UFC обновил рейтинг. Чимаев, Анкалаев и Махачев поднялись в своих категориях
#UFC
03 ноября 2021, 10:56
Футбол
Хабиб и Зеедорф основали футбольную школу в Дубае
#Хабиб Нурмагомедов
01 ноября 2021, 22:02
MMA
Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
#UFC 267
31 октября 2021, 01:40
MMA
Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года
#Гловер Тейшейра
31 октября 2021, 01:00
MMA
Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го
#Гловер Тейшейра
31 октября 2021, 00:47
MMA
Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал
#Ян Блахович
31 октября 2021, 00:21
MMA
Результаты всех боев UFC 267
#UFC 267
31 октября 2021, 00:14
MMA
Тейшейра победил Блаховича в главном бою на UFC 267. В 42 года он взял титул в полутяжелом весе
#Блахович – Тейшейра
31 октября 2021, 00:12
MMA
Ян нанес меньше ударов и отдал Сэндхагену первый раунд на UFC 267. Но выиграл четыре раунда подряд
#Ян – Сэндхаген
31 октября 2021, 00:08
MMA
Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267. Он взял временный пояс в легчайшем весе
#Ян – Сэндхаген
30 октября 2021, 23:42
MMA
Чимаев пропустил два удара за четыре боя в UFC. Статистика в последнем – 58:0
#Хамзат Чимаев
30 октября 2021, 23:02
MMA
Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять
#Ислам Махачев
30 октября 2021, 22:55
MMA
Хукер проиграл три из четырех последних боев в UFC. Он идет шестым в рейтинге
#Махачев – Хукер
30 октября 2021, 22:51
MMA
Махачев победил Хукера на турнире UFC 267. Все завершилось в первом раунде
#Махачев – Хукер
30 октября 2021, 22:44
MMA
Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением
#Хамзат Чимаев
30 октября 2021, 22:34
MMA
Волков победил Тыбуру единогласным судейским решением на UFC 267
#Волков – Тыбура
30 октября 2021, 22:32
MMA
За четыре боя в UFC Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд
#Хамзат Чимаев
30 октября 2021, 22:01
MMA
Чимаев победил Джинглианга на турнире UFC 267. Он не пропустил ни одного удара
#Джинглианг – Чимаев
30 октября 2021, 21:52
MMA
Анкалаев имеет самую длинную действующую победную серию в полутяжелом весе UFC
#Магомед Анкалаев
30 октября 2021, 21:37
MMA
Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей. Это первый бой основного карда UFC 267
#Анкалаев – Оздемир
30 октября 2021, 21:34
MMA
У Махачева вторая самая длинная действующая победная серия в легком весе. Больше – только у чемпиона Оливейры
#Махачев – Хукер
30 октября 2021, 13:10
MMA
Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC
#Ян – Сэндхаген
30 октября 2021, 11:45
MMA
Тейшейра – единственный боец в истории UFC, который выиграл пять боев подряд в возрасте 40+
#Блахович – Тейшейра
30 октября 2021, 11:32
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