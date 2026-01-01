Хамзат Чимаев

Дата рождения
1 мая 1994 г.
Инфо
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения
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MMA
Полный кард турнира UFC 279, где подерутся Диас, Фергюсон и Чимаев
#Хамзат Чимаев
MMA
Где смотреть бой Чимаев – Диас: во сколько прямая трансляция, UFC 279 11 сентября
#Хамзат Чимаев
MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC обновил рейтинг. Чимаев, Анкалаев и Махачев поднялись в своих категориях
#UFC
MMA
Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
#UFC 267
MMA
Чимаев пропустил два удара за четыре боя в UFC. Статистика в последнем – 58:0
#Хамзат Чимаев
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Материалы
Драка на фоне победы Махачева: Чимаев приехал на турнир без приглашения UFC и устроил конфликт с братом Хабиба
#UFC 280
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
Зачем бойцы держатся за полотенце на взвешивании – так они уменьшают вес. Чимаев пытался согнать 200 гр, а получилось минус 2 кг
#Хамзат Чимаев
Чимаев стал сенсацией UFC в 2020-м и пропал на год: кашлял кровью, падал без сил, думал закончить. Вернуться помог разговор с Кадыровым
#Хамзат Чимаев
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
Рекордсмен UFC Чимаев взял три победы за два месяца. Потом – три срыва боев из-за ковида
#Хамзат Чимаев
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