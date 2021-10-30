Чимаев пропустил два удара за четыре боя в UFC. Статистика в последнем – 58:0

Хамзат Чимаев победил Ли Джинглианга на UFC 267. Бой продлился 3 минуты и 16 секунд. На этой отметке Чимаев провел удушающий прием.

Это четвертый бой в UFC в карьере Чимаева. Статистика по ударам:

Джинглианг – 58:0

Мершарт – 4:0

Макки – 68:0

Филлипс – 124:2

Всего за четыре боя Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд. За это время он нанес 254 удара и пропустил два.

Между третьим и четвертым боем у Чимаева была пауза, которая продлилась больше года.

Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением