Хамзат Чимаев
UFC
UFC 267
Джинглианг – Чимаев
#Хамзат Чимаев #UFC #UFC 267 #Джинглианг – Чимаев
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Чимаев пропустил два удара за четыре боя в UFC. Статистика в последнем – 58:0

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Хамзат Чимаев победил Ли Джинглианга на UFC 267. Бой продлился 3 минуты и 16 секунд. На этой отметке Чимаев провел удушающий прием.

Это четвертый бой в UFC в карьере Чимаева. Статистика по ударам:

  • Джинглианг – 58:0
  • Мершарт – 4:0
  • Макки – 68:0
  • Филлипс – 124:2

Всего за четыре боя Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд. За это время он нанес 254 удара и пропустил два.

Между третьим и четвертым боем у Чимаева была пауза, которая продлилась больше года.

Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением

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Источник:
Официальный сайт UFC
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