Хамзат Чимаев
UFC
UFC 267
Джинглианг – Чимаев
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Чимаев пропустил два удара за четыре боя в UFC. Статистика в последнем – 58:0
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Хамзат Чимаев победил Ли Джинглианга на UFC 267. Бой продлился 3 минуты и 16 секунд. На этой отметке Чимаев провел удушающий прием.
Это четвертый бой в UFC в карьере Чимаева. Статистика по ударам:
- Джинглианг – 58:0
- Мершарт – 4:0
- Макки – 68:0
- Филлипс – 124:2
Всего за четыре боя Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд. За это время он нанес 254 удара и пропустил два.
Между третьим и четвертым боем у Чимаева была пауза, которая продлилась больше года.
Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением
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