Чимаев стал сенсацией UFC в 2020-м и пропал на год: кашлял кровью, падал без сил, думал закончить. Вернуться помог разговор с Кадыровым

Карьеру Чимаева остановил коронавирус. Последствия болезни привели к обморокам и операции

28 сентября после многочисленных перепалок в прессе Чимаев официально бросил вызов Исраэлю Адесанье, но бой не состоялся. Дальше Чимаев просил у Уайта бой в полусреднем весе и грозился вызывать средневесов, если тот откажет. Чимаев звал Нэйта Диаса и налетал на Криса Уайдмана. В ноябре-2020 Чимаев вошел в топ-15 в полусреднем весе. Но подраться в следующем бое и подняться выше в рейтинге помешал коронавирус. Из-за этого отменился его бой с Леоном Эдвардсом, который был запланирован на 19 декабря.

В январе Чимаев сказал: «По болезни снялся, но сейчас восстанавливаюсь – и в скором времени подеремся с ним. Положительный тест был, но это было месяц назад. Сейчас восстанавливаюсь, выздоровел, буду тренироваться дома. У меня голова начала болеть, потом проверили – и положительный тест».

В апреле Чимаев рассказывал, что еще в феврале чувствовал себя очень плохо: боль в легких и иногда кашель с кровью. Чимаев принимал лекарства и тренировался, хотя тренер и менеджер отговаривали его. Иногда он просто падал без сил – один раз это было дома, в другой – на тренировке.

Чимаев говорил: «Все это было в Швеции. Мне стало немного легче, потом снова стало плохо. Но я продолжал тренироваться. Потом тренер сказал мне, что так больше нельзя продолжать. Потом мне помогли врачи, в Швеции и в России. Мне провели небольшую операцию, установили специальные устройства, которые помогали дышать. Я был под наркозом, а затем еще три дня провел в больнице. Сейчас я здоров и вешу уже 93 кг. Ищу подходящую жертву».

В феврале в третий раз сорвался его бой с Эдвардсом. Его менеджер Махди Шаммас говорил, что у Чимаева даже не было сил добраться до гостиничного номера. Об этом мы писали здесь:

Рекордсмен UFC Чимаев взял три победы за два месяца. Потом – три срыва боев из-за ковида