Чимаев стал сенсацией UFC в 2020-м и пропал на год: кашлял кровью, падал без сил, думал закончить. Вернуться помог разговор с Кадыровым
Хамзат Чимаев разорвал 2020-й. До этого у него было шесть боев по правилам ММА и шесть побед в них. Летом-2020 он очень громко ворвался в UFC:
- 16 июля дебютировал в UFC и сразу поколотил Джона Филлипса.
- 25 июля побил Риса МакКи.
- 19 сентября победил Джеральда Миршерта всего за 17 секунд.
С того момента Чимаев ни разу не дрался.
Карьеру Чимаева остановил коронавирус. Последствия болезни привели к обморокам и операции
28 сентября после многочисленных перепалок в прессе Чимаев официально бросил вызов Исраэлю Адесанье, но бой не состоялся. Дальше Чимаев просил у Уайта бой в полусреднем весе и грозился вызывать средневесов, если тот откажет. Чимаев звал Нэйта Диаса и налетал на Криса Уайдмана. В ноябре-2020 Чимаев вошел в топ-15 в полусреднем весе. Но подраться в следующем бое и подняться выше в рейтинге помешал коронавирус. Из-за этого отменился его бой с Леоном Эдвардсом, который был запланирован на 19 декабря.
В январе Чимаев сказал: «По болезни снялся, но сейчас восстанавливаюсь – и в скором времени подеремся с ним. Положительный тест был, но это было месяц назад. Сейчас восстанавливаюсь, выздоровел, буду тренироваться дома. У меня голова начала болеть, потом проверили – и положительный тест».
В апреле Чимаев рассказывал, что еще в феврале чувствовал себя очень плохо: боль в легких и иногда кашель с кровью. Чимаев принимал лекарства и тренировался, хотя тренер и менеджер отговаривали его. Иногда он просто падал без сил – один раз это было дома, в другой – на тренировке.
Чимаев говорил: «Все это было в Швеции. Мне стало немного легче, потом снова стало плохо. Но я продолжал тренироваться. Потом тренер сказал мне, что так больше нельзя продолжать. Потом мне помогли врачи, в Швеции и в России. Мне провели небольшую операцию, установили специальные устройства, которые помогали дышать. Я был под наркозом, а затем еще три дня провел в больнице. Сейчас я здоров и вешу уже 93 кг. Ищу подходящую жертву».
В феврале в третий раз сорвался его бой с Эдвардсом. Его менеджер Махди Шаммас говорил, что у Чимаева даже не было сил добраться до гостиничного номера. Об этом мы писали здесь:
Рекордсмен UFC Чимаев взял три победы за два месяца. Потом – три срыва боев из-за ковида
Некоторое время Чимаев даже думал о завершении карьеры. Он писал, что хочет вернуться в бои, но здоровье мешает. Его публично поддержал глава UFC Дэйна Уайтом. Но самую большую поддержку оказал Рамзан Кадыров. Кадыров писал:
«В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца».
Что было дальше: операция, много слов про Хабиба и наконец-то подтвержденный бой
В апреле Чимаев начал намекать на скорейшее возвращение. Сначала он выложил пост с Дэйной Уайт, который подписал: «Скоро увидимся, бро».
Чуть позже намекнул на возвращение в спорт такой фотографией. Изначально у нее была подпись: «Август».
Дальнейшие события из жизни Чимаева:
• В мае была операция. О ней Чимаев рассказывал так: «Была операцию на щитовидку. Половину убрали или полностью, я не знаю. Сейчас очень хорошо себя чувствую. Спарринги, борьба, грэпплинг, качка – все хорошо идет.
Думал, что буду себя чувствовать гораздо хуже после операции и коронавируса, но все отлично. Наши врачи хорошо поработали, глава Чечни Рамзан Кадыров помог. Чувствую себя по кайфу».
• В июле был риск еще одной операции.
• Между этими событиями у Чимаева случился небольшой конфликт с братом Хабиба Абубакаром. Чимаев даже выставлял фото с Хабибом и Лобовым и подписывал его: «Да, у меня девиз – один на один, а не толпой на одного. Если было что сказать, надо было со мной связаться, а не на публику играть. Мы еще увидимся там в Америке, парнишка. Когда твой брат кричал на весь мир, что он любого размажет, это была уверенность, мне нельзя быть уверенным?» Это было послание Абубакару.
В итоге Чимаев сказал: «Хабиб – это парень, на которого мы смотрели снизу вверх. Он стал чемпионом и одним из лучших бойцов мира. Люди думают, что я ненавижу его, но я его люблю, потому что мы оба мусульмане. Мы оба из маленькой деревни, оба из одной страны и оба из маленьких республик в России. Мы мусульмане и братья. Какой-то парень написал ерунду в комментариях, я ему ответил, и это моя ошибка. Он написал что-то вроде: «Хабиб тебя размажет». Когда так говорят, я отвечаю: «Нет, меня никто не сломает, я разнесу всех». Если ты настоящий мужчина, ты должен так думать».
• Еще Чимаев конфликтовал с ACA. А потом извинился перед его основателем Майрбеком Хасиевым.
27 августа UFC подтвердил бой Хамзата Чимаева против Ли Цзинляна. Он состоится 30 октября в рамках UFC 267 в Абу-Даби.