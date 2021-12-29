Ютуб и тв: Материалы

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Материалы
33 лучших сериала Netflix
#Netflix
Игра: угадайте тв-передачу из 90-х по одному кадру
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#Ютуб и тв
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Как Нагиев десять лет вел шоу «Голос»: падал на колени перед участницей, узнал о смерти матери на съемках, чуть не ушел из-за правообладателей
#Ютуб и тв
Как работает Книга рекордов Гиннесса: откуда берет деньги, как занести свой рекорд и почему все критикуют жюри
#Книга рекордов Гиннесса
Тест: какой вы кот
#Ютуб и тв
Серия «Маши и Медведя» – в топ-10 видео ютуба за всю историю с 4,5 млрд просмотров: как так вышло и чем отличается от других
#Маша и Медведь
Что чувствуют люди, которые случайно стали мировыми звездами мемов
#Ютуб и тв
Самая умная порноактриса мира – Валентина Наппи спорит с философами, критикует капитализм и считает порно «средством подрыва лицемерия»
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#Валентина Наппи
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# новости
«Матч ТВ» будет основным вещателем финала ЛЧ-2022. Канал назвал это первым случаем, когда УЕФА не нанял сторонний продакшн
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«Матч ТВ» купил права на трансляцию в России UFC. Контракт действует с 2022 года
«Матч ТВ» на три года купил права на турниры по гимнастике. Вскоре после критики из-за отсутствия трансляций в России
«Радио Зенит» стало частью субхолдинга «Матч»
«Матч ТВ» покажет матчи РПЛ в ближайшие четыре года. Тендера не будет
Василий Конов стал гендиром агентства спортивной информации «Матч+». Евгений Слюсаренко – главредом агентства
Денис Казанский ушел с «Матч ТВ»
«Матч ТВ» покажет игры сборной России только на сайте
Большое интервью с Алексеем Поповым – как случайно прийти в журналистику и стать звездой гонок
#Формула 1
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Секреты «та-дам» из заставки Netflix: соединяет четыре звука, меняли на блеяние козы, есть расширенная версия от Ханса Циммера
#Netflix
На ютубе спустя 20 000 часов прервался стрим Lofi Girl, который транслировал музыку 2 года без перерыва – кто эта героиня и чем она важна
#ютуб и тв
Николай Дроздов, которого вы не знали: ночевал с медведем в палатке, не ест мясо 50 лет, выпустил альбом каверов
#ютуб и тв
История видео «Идущий к реке» – золотой классики рунета: кому оно адресовано, почему автор называет себя Дур-Дачник и как живет
#Серж Дур-Дачник
Япония ввела тюремный срок за кибербуллинг – после самоубийства 22-летней участницы реалити-шоу Netflix
#Netflix
Netflix критикуют за неуважение к жертвам Холокоста – из-за выхода «Очень странных дел», часть которых снимали в бывшей нацистской тюрьме
#Netflix
Feduk стал ведущим погоды (!) на «Матч ТВ» (!!) – в эфире делал отсылки на свои тексты и прорекламировал новый трек
#Feduk
Иван Ургант рассказывает, в чем ценность песни «*** насос» Басты
#Иван Ургант
Okko отвечает на неудобные вопросы. Платить такие деньги – ок? Что с техническими проблемами? Тянут ли уровень комментаторы?
#АПЛ
«МЮ» – мусор»: такая надпись появилась в прямом эфире BBC – это стажер учился делать бегущую строку
#Манчестер Юнайтед
Какой была жизнь в СССР – посмотрите через архив от «Гостелерадиофонда»: джаз, «жестокий Человек-паук», аэробика и фильм о женском алкоголизме
#ютуб и тв
Рутуб не работает больше суток после хакерской атаки – но опровергает, что код потерян и данные не восстановятся
#ютуб и тв
«Пришло время глотать». Ургант написал первый пост в телеграм-канале – это обращение к режиссеру, который хотел плюнуть ему в лицо
#Иван Ургант
Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
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#Александр Шмурнов
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У Netflix впервые за десять лет упал рост подписчиков: из-за повышения цены, конкуренции и ухода из России
#экономика
Полицейские в США громко включили музыку Disney, чтобы соцсети банили видео с их работой – против них открыто расследование
#ютуб и тв
Тест: как вы помните мультики Nickelodeon. За что Губка Боб сидел в тюрьме? Сколько пальцев у Арнольда? Кто воспитывал котопса?
#Nickelodeon
Каналы Nickelodeon и MTV уходят из России – они вещали на русском 24 года
#Nickelodeon
Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
#коронавирус
Британская телекомпания посреди Кубка Англии включила в прямой трансляции мультфильм «Король Лев» – и 16 секунд крутила его вместо футбола
#Кубок Англии
Сколько зарабатывают онлайн-кинотеатры в России
#ютуб и тв
Как перевести видео на русский: субтитры на ютубе, голосовой перевод «Яндекса» и сервисы транскрибации
#ютуб и тв
Как сейчас устроен рутуб: какие блогеры уже там, чем отличается от ютуба (просмотры скрыты), в трендах – тв
#Rutube
Врач-анестезиолог, который возглавлял Роскомнадзор, запретил мат и пытался заблокировать телеграм – теперь он стоит над «Матч ТВ»
#Александр Жаров