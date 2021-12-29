Ютуб и тв: Материалы

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33 лучших сериала Netflix
#Netflix
вчера, 21:20
Игра: угадайте тв-передачу из 90-х по одному кадру
6
#Ютуб и тв
18 августа, 21:22
6
Как Нагиев десять лет вел шоу «Голос»: падал на колени перед участницей, узнал о смерти матери на съемках, чуть не ушел из-за правообладателей
#Ютуб и тв
17 августа, 18:30
Как работает Книга рекордов Гиннесса: откуда берет деньги, как занести свой рекорд и почему все критикуют жюри
#Книга рекордов Гиннесса
14 августа, 17:15
Тест: какой вы кот
#Ютуб и тв
08 августа, 22:48
Серия «Маши и Медведя» – в топ-10 видео ютуба за всю историю с 4,5 млрд просмотров: как так вышло и чем отличается от других
#Маша и Медведь
30 июля, 14:25
Что чувствуют люди, которые случайно стали мировыми звездами мемов
#Ютуб и тв
21 июля, 18:29
Самая умная порноактриса мира – Валентина Наппи спорит с философами, критикует капитализм и считает порно «средством подрыва лицемерия»
2
#Валентина Наппи
03 июля, 22:16
2
#
новости
«Матч ТВ» будет основным вещателем финала ЛЧ-2022. Канал назвал это первым случаем, когда УЕФА не нанял сторонний продакшн
3
29 декабря 2021, 14:35
3
«Матч ТВ» купил права на трансляцию в России UFC. Контракт действует с 2022 года
13 декабря 2021, 19:15
«Матч ТВ» на три года купил права на турниры по гимнастике. Вскоре после критики из-за отсутствия трансляций в России
28 октября 2021, 14:01
«Радио Зенит» стало частью субхолдинга «Матч»
21 октября 2021, 15:40
«Матч ТВ» покажет матчи РПЛ в ближайшие четыре года. Тендера не будет
05 октября 2021, 14:48
Василий Конов стал гендиром агентства спортивной информации «Матч+». Евгений Слюсаренко – главредом агентства
13 сентября 2021, 17:14
Денис Казанский ушел с «Матч ТВ»
13 сентября 2021, 16:52
«Матч ТВ» покажет игры сборной России только на сайте
01 сентября 2021, 18:33
Большое интервью с Алексеем Поповым – как случайно прийти в журналистику и стать звездой гонок
#Формула 1
06 марта 2020, 15:01
1
Секреты «та-дам» из заставки Netflix: соединяет четыре звука, меняли на блеяние козы, есть расширенная версия от Ханса Циммера
#Netflix
14 июля, 21:55
На ютубе спустя 20 000 часов прервался стрим Lofi Girl, который транслировал музыку 2 года без перерыва – кто эта героиня и чем она важна
#ютуб и тв
11 июля, 17:10
Николай Дроздов, которого вы не знали: ночевал с медведем в палатке, не ест мясо 50 лет, выпустил альбом каверов
#ютуб и тв
20 июня, 18:00
История видео «Идущий к реке» – золотой классики рунета: кому оно адресовано, почему автор называет себя Дур-Дачник и как живет
#Серж Дур-Дачник
09 февраля, 09:05
Япония ввела тюремный срок за кибербуллинг – после самоубийства 22-летней участницы реалити-шоу Netflix
#Netflix
16 июня, 22:35
Netflix критикуют за неуважение к жертвам Холокоста – из-за выхода «Очень странных дел», часть которых снимали в бывшей нацистской тюрьме
#Netflix
16 июня, 16:57
Feduk стал ведущим погоды (!) на «Матч ТВ» (!!) – в эфире делал отсылки на свои тексты и прорекламировал новый трек
#Feduk
06 июня, 23:16
Иван Ургант рассказывает, в чем ценность песни «*** насос» Басты
#Иван Ургант
25 мая, 14:54
Okko отвечает на неудобные вопросы. Платить такие деньги – ок? Что с техническими проблемами? Тянут ли уровень комментаторы?
#АПЛ
03 сентября 2019, 14:37
«МЮ» – мусор»: такая надпись появилась в прямом эфире BBC – это стажер учился делать бегущую строку
#Манчестер Юнайтед
24 мая, 18:09
Какой была жизнь в СССР – посмотрите через архив от «Гостелерадиофонда»: джаз, «жестокий Человек-паук», аэробика и фильм о женском алкоголизме
#ютуб и тв
20 мая, 18:58
Рутуб не работает больше суток после хакерской атаки – но опровергает, что код потерян и данные не восстановятся
#ютуб и тв
10 мая, 12:06
«Пришло время глотать». Ургант написал первый пост в телеграм-канале – это обращение к режиссеру, который хотел плюнуть ему в лицо
#Иван Ургант
05 мая, 15:08
Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
4
#Александр Шмурнов
13 августа 2020, 19:36
4
У Netflix впервые за десять лет упал рост подписчиков: из-за повышения цены, конкуренции и ухода из России
#экономика
20 апреля, 16:20
Полицейские в США громко включили музыку Disney, чтобы соцсети банили видео с их работой – против них открыто расследование
#ютуб и тв
19 апреля, 12:26
Тест: как вы помните мультики Nickelodeon. За что Губка Боб сидел в тюрьме? Сколько пальцев у Арнольда? Кто воспитывал котопса?
#Nickelodeon
19 апреля, 00:25
Каналы Nickelodeon и MTV уходят из России – они вещали на русском 24 года
#Nickelodeon
18 апреля, 14:54
Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
#коронавирус
27 марта 2020, 12:00
Британская телекомпания посреди Кубка Англии включила в прямой трансляции мультфильм «Король Лев» – и 16 секунд крутила его вместо футбола
#Кубок Англии
18 апреля, 12:52
Сколько зарабатывают онлайн-кинотеатры в России
#ютуб и тв
14 апреля, 00:44
Как перевести видео на русский: субтитры на ютубе, голосовой перевод «Яндекса» и сервисы транскрибации
#ютуб и тв
13 апреля, 15:44
Как сейчас устроен рутуб: какие блогеры уже там, чем отличается от ютуба (просмотры скрыты), в трендах – тв
#Rutube
10 апреля, 19:41
Врач-анестезиолог, который возглавлял Роскомнадзор, запретил мат и пытался заблокировать телеграм – теперь он стоит над «Матч ТВ»
#Александр Жаров
24 марта 2020, 16:20
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