НТВ и Первый запустили шоу, где поют виртуальные аватары – это формат из американского тв: пока зрители говорят о странной графике

«Пятница» анонсировала шоу с аватарами быстрее, но до сих пор его не выпустила

НТВ пишет о новом оригинальном развлекательном формате, который используется в «Аватар-шоу». Смысл: с помощью технологий захвата движения и виртуальной реальности создаются аватары сказочных героев. Всех озвучивают реальные звезды – из специальной комнаты они передают аватарам оригинальные движения, голос и эмоции. Премьера состоялась 3 сентября.

Цель жюри – угадать после песни, кто скрывается за аватаром. В рассказе об «Аватар-шоу» НТВ делает акцент на другие проекты. Используются похожие на «Шоумаскгоон» технологии расширенной реальности и принципы шоу «Маска». Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн говорил о деталях «Аватар-шоу»: «Мы – одни из первых, кто в мире это делает».

Параллельно Первый канал публикует анонсы шоу «Фантастика» и называет его самым зрелищным шоу сезона. Принцип похожий: в эфире соревнуются 12 двойников реальных людей. Половина из них – звезды, другие – нет. Судьи выбирают двух худших участников и угадывают, где скрывается звезда. Если они правы, то участник выходит из аватара и покидает проект.