НТВ и Первый запустили шоу, где поют виртуальные аватары – это формат из американского тв: пока зрители говорят о странной графике
На российском телевидении появляются новые проекты, где используется технология дополненной реальности. Первым из телеканалов активизировался НТВ, выпустивший «Аватар-шоу». В этом и других подобных проектах есть одна общая идея: на сцене вместо реальных участников выступают цифровые аватары. Каждый телеканал пытается обыграть эту мысль по-своему.
«Пятница» анонсировала шоу с аватарами быстрее, но до сих пор его не выпустила
НТВ пишет о новом оригинальном развлекательном формате, который используется в «Аватар-шоу». Смысл: с помощью технологий захвата движения и виртуальной реальности создаются аватары сказочных героев. Всех озвучивают реальные звезды – из специальной комнаты они передают аватарам оригинальные движения, голос и эмоции. Премьера состоялась 3 сентября.
Цель жюри – угадать после песни, кто скрывается за аватаром. В рассказе об «Аватар-шоу» НТВ делает акцент на другие проекты. Используются похожие на «Шоумаскгоон» технологии расширенной реальности и принципы шоу «Маска». Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн говорил о деталях «Аватар-шоу»: «Мы – одни из первых, кто в мире это делает».
Параллельно Первый канал публикует анонсы шоу «Фантастика» и называет его самым зрелищным шоу сезона. Принцип похожий: в эфире соревнуются 12 двойников реальных людей. Половина из них – звезды, другие – нет. Судьи выбирают двух худших участников и угадывают, где скрывается звезда. Если они правы, то участник выходит из аватара и покидает проект.
В «Аватар-шоу» на НТВ участвуют только звезды – этим два проекта отличаются. Константин Эрнст рассказывал, что Первый канал делал свое шоу по оригинальному сценарию. Первый анонс шоу «Фантастика» был от него еще на ПМЭФ-2022. Планируется, что на ближайшее время «Фантастика» заменит «Голос». Мы объясняли, почему оттуда ушел Дмитрий Нагиев.
Еще в ноябре 2021-го о запуске подобного шоу в 2022 году рассказал телеканал «Пятница!». И подал его адаптацией шоу Alter Ego, которое выходило на Fox. Продюсер канала «Пятница!» Николай Картозия указывал: «В России за этот формат боролись крупнейшие телеканалы и платформы. Я горжусь, что FOX выбрал нас и доверил адаптацию формата нашей команде».
К сентябрю 2022 года «Пятница!» больше ничего не публикует по официальной адаптации Alter Ego. Формально на НТВ и Первом канале выходят измененные версии Alter Ego, но по формату проекты глобально ничем не отличается. Разница в том, что в версии Fox судьи выбирают лучшее исполнение. В российских задумках судьи угадывают имя артиста – это главная цель.
Что такое Alter Ego: откуда взялось это шоу и почему не все идеи в нем сработали
Fox утверждает, что Alter Ego – первый во всем мире песенный конкурс, где соревнуются аватары. Реальные певцы создают своего аватара и управляют им с помощью технологий захвата движения и средств дополненной реальности. Участники поют за сценой, их цифровые аватары передают движения и выступают на сцене. Судьи в каждом выпуске голосуют за лучшее исполнение.
Вот выдержка из шоу Alter Ego на канале Fox – так там все происходит:
Премьера шоу Alter Ego состоялась в сентябре 2021 года. Его ведущей стала Рокси Диас. Она до сих пор благодарна за саму возможность попасть туда. До Alter Ego Рокси Диас вела другую популярную программу BET 106 & Park. Теперь же Диас писала о себе в соцсетях: «Эта маленькая коричневая девушка ведет на телевидении крупное сетевое соревновательное шоу».
Почему Alter Ego сразу понравилось самим участникам. Диас выделяла акценты: для певцов не так важна внешность – теперь все решают только их мечты и вокальные данные. Одновременно работает и реализация продуктов технического прогресса. Это выделял судья Will.i.am: «Технология, стоящая за созданием такого шоу, поистине революционна».
Зато сторонние зрители обошлись без такого восторга. The Guardian вышел с разгромным материалом, где раскритиковал внешний вид аватаров в шоу Alter Ego: «Они безликие и деревянные. Их рты имеют удручающе ограниченный диапазон движений. Они больше похожи на музей криминальной таксидермии». И сравнивал их глаза с персонажами игр на PlayStation 2.
Variety изучал шоу Alter Ego и его задумку. Автор Даниэль Д'Аддарио пришел к выводу, что проект смотрится не так ярко. Единственное преимущество: цифровые аватары могут творить на сцене то, что никогда не сможет реальный человек. Например, они способны поджечь себя или перенести татуировки на другое место. Цель начинающих певцов в шоу – стать цифровыми звездами.
Спенсер Корнхабер писал для The Atlantic, что ожидал от Alter Ego более смелых решений в плане персонажей и выбора песен. У многих все сводилось к банальным вещам, а все попытки совместить неожиданную песню с неподходящим образом почему-то не нравились судьям. Главное, что надо понять: в Alter Ego у каждого был потенциальный шанс на исполнение мечты.
Пока Fox еще думает над подачей и запуском второго сезона шоу Alter Ego. Сейчас проект официально не отменен, но и не продлен. Одна из причин – показатели рейтингов. Если первый выпуск собрал почти 3 миллиона зрителей, то к финалу сезона их число упало на треть. Другие шоу приносят Fox даже лучшие показатели, хотя и результат Alter Ego нельзя называть провалом.
Почему шоу Alter Ego все равно стало революционным, а в России пока совсем не заходит
Локальные достижения у Alter Ego действительно были. Шоу иногда попадает в подборки лучших проектов телеканала Fox. Смысл еще и в том, что Fox на примере Alter Ego действительно первым показал успешную реализацию цифровых аватаров на сцене. Кажется, это намного важнее первого впечатления от внешнего вида аватаров или критики артистов за отсутствие смелости.
Исполнительный продюсер Alter Ego Майкл Зинман изначально совсем не верил в успешный запуск шоу. Команда из 50 художников работала с участниками для создания персонажей, которых они хотели. Всем придавались индивидуальные визуальные отличия. Каждое выступление записывали 14 камер – восемь из них были оснащены технологией отслеживания.
В Alter Ego с помощью технологий впервые стало возможным полностью копировать движения человека и передавать их цифровому аватару. В одном из выпусков участник заплакал прямо за сценой – это же произошло и с его аватаром. Основные различия между Alter Ego и его российскими аналогами – в качестве графики и самих аватаров. Они заметны сразу.
Посмотрите на это выступление из Alter Ego на канале Fox:
А теперь сравните вот с этим:
Об этом же пишут зрители в комментариях к премьерному выпуску на рутуб-канале НТВ. Суть в том, что аватары на НТВ не до конца передают движения артиста. По некоторым из них кажется, что они парят в воздухе. Некоторые зрители прямо пишут: «Это топорно и страшно». Интересно, что там же они выделяют шоу «Маска» и утверждают: их даже близко нельзя поставить рядом.
В случае с Alter Ego графика и прорисовка аватаров стали почти основными достоинствами шоу. Пусть по них и критиковались отдельные моменты. В России негативную реакцию зрителей вызывает подбор судей. Например, не ясно, чего там делает Тимур Батрутдинов. Хотя сам Батрутдинов признавался, что во время съемок постоянно думал о разрыве шаблонов во время выступлений.
Шоу Alter Ego и связь с ним на НТВ никак не упоминаются.