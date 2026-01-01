Медицина

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Как кофе стал главным напитком человечества
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#Еда
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Пациент во время девятичасовой операции на мозге играл на саксофоне – все ради сохранения навыка
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#медицина
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Как правильно целоваться: инструкции, советы, техники
#медицина
Как устроена Нобелевская премия: кто выбирает номинантов и лауреатов, чем отличаются категории и принцип голосования
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#Нобелевская премия
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Как правильно целоваться с языком: почему такой поцелуй называется французским и где ему научиться
#медицина
Райан Рейнольдс впервые прошел колоноскопию и снял ее на видео – чтобы победить табу о ней среди мужчин
#медицина
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Хоккей
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
#Россия (х)
Разное
За три недели положительный тест на коронавирус сдали 72 человека, которые приехали на Олимпиаду в Пекин. Среди них нет спортсменов
#Олимпиада-2022
Олимпиада
МОК ужесточит антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине: «Замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира»
#Олимпиада-2022
Хоккей
Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
#КХЛ
Футбол
Гвардиола заразился коронавирусом. Он не поедет на матч Кубка Англии
#Хосеп Гвардиола
Хоккей
МЧМ-2022 отменен из-за коронавируса
#МЧМ-2022