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Как оформить электронную медицинскую карту?
#Технологии
19 августа, 20:12
Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
#кино
16 августа, 18:30
Что такое синдром Гийена-Барре: какие симптомы, почему возникает, как лечить
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31 июля, 20:41
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Все про сонный паралич: почему случается, как из него выйти и что за название синдром старой ведьмы
#медицина
25 июля, 21:15
Как двигать ушами: почему одни это могут, а другие – нет, и реально ли натренировать
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17 июля, 13:18
Коронавирус правда возвращается? Разбираем цифры заболевших и последние новости об ограничениях
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16 июля, 22:57
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Хоккей
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
#Россия (х)
04 февраля, 14:24
Разное
За три недели положительный тест на коронавирус сдали 72 человека, которые приехали на Олимпиаду в Пекин. Среди них нет спортсменов
#Олимпиада-2022
23 января, 17:27
Олимпиада
МОК ужесточит антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине: «Замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира»
#Олимпиада-2022
13 января, 12:48
Хоккей
Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
#КХЛ
10 января, 14:57
Футбол
Гвардиола заразился коронавирусом. Он не поедет на матч Кубка Англии
#Хосеп Гвардиола
06 января, 15:49
Хоккей
МЧМ-2022 отменен из-за коронавируса
#МЧМ-2022
29 декабря 2021, 23:36