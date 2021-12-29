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Как оформить электронную медицинскую карту?
#Технологии
Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
#кино
Что такое синдром Гийена-Барре: какие симптомы, почему возникает, как лечить
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#медицина
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Все про сонный паралич: почему случается, как из него выйти и что за название синдром старой ведьмы
#медицина
Как двигать ушами: почему одни это могут, а другие – нет, и реально ли натренировать
#медицина
Коронавирус правда возвращается? Разбираем цифры заболевших и последние новости об ограничениях
#коронавирус
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Хоккей
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
#Россия (х)
Разное
За три недели положительный тест на коронавирус сдали 72 человека, которые приехали на Олимпиаду в Пекин. Среди них нет спортсменов
#Олимпиада-2022
Олимпиада
МОК ужесточит антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине: «Замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира»
#Олимпиада-2022
Хоккей
Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
#КХЛ
Футбол
Гвардиола заразился коронавирусом. Он не поедет на матч Кубка Англии
#Хосеп Гвардиола
Хоккей
МЧМ-2022 отменен из-за коронавируса
#МЧМ-2022