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Хоккей
Турнир
МЧМ-2022
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МЧМ-2022
Дата проведения
26 декабря - 5 января
Место проведения
Эдмонтон, Ред-Дир (Канада)
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