МЧМ-2022

Дата проведения
26 декабря - 5 января
Место проведения
Эдмонтон, Ред-Дир (Канада)
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Хоккей
Международная федерация хоккея подтвердила проведение МЧМ летом 2022 года. Его отменили в декабре из-за коронавируса
#МЧМ-2022
Разное
МОК не отстранит сборные на ОИ из-за одного случая ковида в команде. Из-за таких отстранений в декабре отменили МЧМ
#Олимпиада-2022
Хоккей
Статистика России до отмены МЧМ-2022: отрицательная разница шайб, пять авторов голов
#Россия U20
Хоккей
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
#Коул Перфетти
Хоккей
МЧМ-2022 отменен из-за коронавируса
#МЧМ-2022
Хоккей
Россия получила техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022. Это из-за коронавируса
#Россия U20
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Материалы
20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
Вокруг отмены МЧМ-2022 – новости сразу о двух свадьбах в отеле, где жили хоккеисты. Как это возможно? 👰
#МЧМ-2022
Почему отменен МЧМ-2022: три технических поражения, скандальные тесты Мичкова, нарушение спортивной целостности
#МЧМ-2022
Детали вокруг технического поражения США на МЧМ-2022: переносить матчи почти невозможно, все ждут результаты новых тестов
#МЧМ-2022
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
Вратарь Аскаров играет с заменами не только за Россию. В КХЛ не выходил с октября, провел там два полных матча за сезон
#Ярослав Аскаров
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