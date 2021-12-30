Почему отменен МЧМ-2022: три технических поражения, скандальные тесты Мичкова, нарушение спортивной целостности

МЧМ-2022 отменен. Ключевые выводы из официального заявления:

❌ Такое решение принято, чтобы обеспечить безопасность хоккеистов в условиях распространения омикрона. Поводом стал положительный тест у игрока России .

❌ Спортивная целостность турнира поставлена под угрозу. Так решил совет IIHF, когда был отменен очередной матч. Это еще одна отсылка к игре России .

❌ Президент Люк Тардиф и представители организаторов говорят, что постоянно усиливали ковид-протоколы. Их целью было проведение и завершение турнира в запланированные сроки.

❌ Слова Тардифа о будущем: «Теперь нам нужно уделить время и сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал команды домой».