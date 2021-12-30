Почему отменен МЧМ-2022: три технических поражения, скандальные тесты Мичкова, нарушение спортивной целостности
МЧМ-2022 отменен. Ключевые выводы из официального заявления:
❌ Такое решение принято, чтобы обеспечить безопасность хоккеистов в условиях распространения омикрона. Поводом стал положительный тест у игрока России.
❌ Спортивная целостность турнира поставлена под угрозу. Так решил совет IIHF, когда был отменен очередной матч. Это еще одна отсылка к игре России.
❌ Президент Люк Тардиф и представители организаторов говорят, что постоянно усиливали ковид-протоколы. Их целью было проведение и завершение турнира в запланированные сроки.
❌ Слова Тардифа о будущем: «Теперь нам нужно уделить время и сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал команды домой».
МЧМ-2022 планировался с 26 декабря по 6 января. Места проведения – канадские города Эдмонтон и Ред-Дир. Турнир продлился всего три игровых дня. За это время прошли девять матчей, в двух из них сыграла Россия. Позже состоялся специальный совет, где принято официальное решение об отмене турнира.
Еще до появления заявления на МЧМ-2022 были отменены три матча. Все три – из-за коронавируса. Во всех трех команды с заразившимися игроками получили технические поражения со счетом 0:1. Это прописано в регламенте турнира. Мы подробно рассказывали о ситуации внутри сборной США – она была первой, кого IIHF наказала технарем. Дальше – новые отмены.
Чехия получила техническое поражение в игре с Финляндией. В официальном заявлении написано, что команда ушла на карантин из-за одного положительного теста. Подобные случаи временного карантина уже были для игроков Финляндии, Швейцарии и Австрии. Но у них такие результаты находились еще перед стартом МЧМ-2022.
IIHF и сборные постоянно тянули с объявлением об отмене матчей. О техническом поражении России в игре со Словакией рассказывали «Р-Спорт», «Матч ТВ» и другие СМИ со ссылкой на источники. В твиттере ее подтверждал комментатор Первого канала Денис Казанский. Даже стало известно, что у России заразился Матвей Мичков. Официальные источники в тот момент молчали.
Были и подробности по заражению Мичкова. Его агент Сергей Федотов назвал ситуацию играми оргкомитета: «Берется тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова. Он чувствует себя великолепно! Так же, как и вчера». Федотов говорит, что врачи сборной получали отрицательный результат теста Мичкова.
Дальше агент Федотов выступил и в эфире «Матч ТВ». Сказал, что заговора против России нет, но оргкомитет МЧМ ведет себя странно. Параллельно появился комментарий отца Мичкова. Андрей Мичков сказал, что экспресс-тест сына показал отрицательный результат. Он сделан уже после уведомления о положительном тесте от IIHF. Отец Мичкова подозревает провокацию.
В момент разговоров о коронавирусе в сборной России «Чемпионат» опубликовал комментарий Рене Фазеля. Это бывший глава и почетный президент IIHF, который по собственным источникам до сих пор знает многие подробности дел организации. Он рассказывал, что новый президент Люк Тардиф созвал совещание совета IIHF, чтобы обсудить дальнейшие перспективы турнира.
Фазель говорил в ключевой момент, а сам Тардиф ранее выступал в подкасте Ray & Dregs. Там он уже ссылался на распространение омикрона. «Спорт-Экспресс» расшифровал его позицию. Вот важная часть: «Мы надеялись, что сможем провести весь турнир без отмены или переноса матчей, но надо понимать, что арену и отель невозможно полностью закрыть от внешнего мира».
МЧМ-2022 отличается от предыдущего турнира смягченными правилами. Мы упоминали их со ссылкой на телеграм-канал Дарьи Тубольцевой. Она же теперь пишет о свадьбах в отеле Ред-Дира, где проживают хоккеисты сборной. Одна из них состоялась в рождественскую ночь, другая запланирована в вечер, когда проведение МЧМ окончательно потеряло смысл.
Свадьбу обсуждали и журналисты The Athletic. Они подтвердили, что хоккеисты могли вступить в контакт с гостями. Но ограничения на работу отеля были: в течение какого-то времени отель ограничивал бронирование номеров. Все свадьбы – это выполнение старых обязательств по запланированным мероприятиям. Теперь свадьбы продолжатся, а турнира уже не будет.
Почему сборные вообще отправлялись на карантин, когда вокруг шла обычная жизнь? TSN окончательно прояснил смысл и детали внутренних ограничений. При выявлении положительного теста для команды объявлялся суточный карантин. Выйти с него можно, если все остальные игроки сдадут два отрицательных теста. На МЧМ-2021 ничего подобного не было.
Почему нельзя было просто перенести матчи – НХЛ же так делает? МЧМ-2022 – это скоротечный турнир, который уложен в отрезок времени. Спортивные правила IIHF не разрешали командам играть три дня подряд – это первая и основная причина. Вторая: проблемы с логистикой и обязательства по трансляциям. Поэтому отмена турнира и стала единственным решением.
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