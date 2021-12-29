Детали вокруг технического поражения США на МЧМ-2022: переносить матчи почти невозможно, все ждут результаты новых тестов

Молодежный чемпионат мира – скоротечный турнир. Он проходит с 26 декабря по 6 января. Для него IIHF обновила правила при коронавирусе: при одном случае на карантин садится только этот игрок, если два и более – вся команда. Поэтому остальные команды пока избежали технических поражений и возможных переносов. Зато правила вокруг матчей оказались смягченными.

Корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева описывала в телеграм-канале ограничения из-за коронавируса: «В этот раз организаторы пошли на полумеры. Хоккеисты вроде как в «пузыре» с браслетами, которые отслеживают местонахождение, а вроде как в их же гостинице живут обычные постояльцы». Год назад на МЧМ все было стороже – игроки находились в «пузыре».

На МЧМ-2021 не было технических поражений. Представитель IIHF Адам Штайс объяснил TSN, почему сейчас сложно переносить матчи. Первая причина: правила IIHF запрещают командам играть три дня подряд. При переносе у Швейцарии получалось бы именно так. Вторая: «Есть логистические и трансляционные конфликты – это не позволяет поступать гибко».