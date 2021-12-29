Детали вокруг технического поражения США на МЧМ-2022: переносить матчи почти невозможно, все ждут результаты новых тестов
Матч США – Швейцария на МЧМ-2022 так и не состоялся. IIHF пишет о двух случаях коронавируса внутри сборной США. Это не единственные новости по заболевшим: еще перед турниром положительные тесты подтвердились у нескольких судей и игроков. Так даже Швейцария потеряла капитана, без которого проводила матч с Россией. Но она хотя бы играла.
Сборная США наказана техническим поражением 0:1. Так сейчас выглядит таблица группы B:
- Швеция – 6 очков
- США – 3
- Россия – 3
- Швейцария – 3
- Словакия – 0
Молодежный чемпионат мира – скоротечный турнир. Он проходит с 26 декабря по 6 января. Для него IIHF обновила правила при коронавирусе: при одном случае на карантин садится только этот игрок, если два и более – вся команда. Поэтому остальные команды пока избежали технических поражений и возможных переносов. Зато правила вокруг матчей оказались смягченными.
Корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева описывала в телеграм-канале ограничения из-за коронавируса: «В этот раз организаторы пошли на полумеры. Хоккеисты вроде как в «пузыре» с браслетами, которые отслеживают местонахождение, а вроде как в их же гостинице живут обычные постояльцы». Год назад на МЧМ все было стороже – игроки находились в «пузыре».
На МЧМ-2021 не было технических поражений. Представитель IIHF Адам Штайс объяснил TSN, почему сейчас сложно переносить матчи. Первая причина: правила IIHF запрещают командам играть три дня подряд. При переносе у Швейцарии получалось бы именно так. Вторая: «Есть логистические и трансляционные конфликты – это не позволяет поступать гибко».
На МЧМ приехали все лучшие молодые игроки мира (смотрите наш материал Мичков – Бедард). Трибуны в матчах молодежного чемпионата мира могут заполняться наполовину, а изначально на турнир вообще продавались все билеты. Зато отменены все турниры на январь 2022 года, организацию которых планировала IIHF. Молодежного ЧМ все это не коснулось.
МЧМ-2022 проходит в Канаде в условиях распространения омикрона. Из-за него НХЛ на несколько дней прерывала сезон – переносила все матчи. По этой же причине сборная Канады снималась с Кубка Шпенглера (позже турнир был отменен). НХЛ не отпустила игроков на Олимпиаду-2022. Причина: большое количество заболевших игроков и желание спасти сезон.
Сборная США пока не думает о снятии с МЧМ-2022, турнир не закрывается. Генменеджер США Джон Ванбисбрук пишет в официальном заявлении, что команда следовала всем протоколам на МЧМ. Игроки разочарованы, но руководство работает над гарантиями выступления сборной в будущих матчах. Все может измениться, если в ней появятся новые заболевшие.
За сутки до этих новостей аккаунты США выкладывали веселые видео:
У IIHF есть страховка для всех сборных на МЧМ-2022. Ни одна команда не вылетит из числа будущих участников – даже если окажется худшей на всем турнире. Следующий МЧМ пройдет в России – туда приедут сразу 11 команд. Поэтому при отмене всех матчей сборная США может не попасть в плей-офф, но на расклады по следующему году это не повлияет.
Сейчас Россия почти гарантировала себе высокое место в группе, но возможное поражение США от шведов почти лишает шансов на первое. Напоминаем формат: из каждой группы выходят четыре лучшие команды. Последнее место означает непопадание в плей-офф. На групповом этапе сборные U20 играют за очки, которые дают менее классного соперника в четвертьфинале.
Параллельно в Альберте отменены матчи женских сборных США и Канаде. Это произошло из-за заболевших внутри канадской сборной. НХЛ и профсоюз игроков сейчас обсуждают возможное сокращение периода карантина для заразившихся коронавирусом. Вокруг – боль: НХЛ перенесла еще десять канадских матчей из-за ограничения их посещаемости.
The Athletic пишет со ссылкой на собственные источники, что заболевшие игроки вместе с остальными пройдут повторное тестирование на МЧМ-2022. IIHF допускает ложноположительные тесты. Sportsnet рассказал о масштабах тестирования игроков на молодежном чемпионате мира. Всего перед стартом турнира организаторы провели 5800 тестов для 462 игроков.
Если в США подтвердятся другие случаи коронавируса, будет отменен ее матч против Швеции. Игра Россия – США запланирована на 1 января в 05:30 по Москве. США – победитель МЧМ-2021, один из фаворитов нового турнира. По календарю для России это пока еще означает заключительный матч перед плей-офф. Возможно, для США он будет важнейшим.
Пока же ожидается матч Россия – Словакия: