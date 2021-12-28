Где смотреть матч Россия – Словакия: во сколько прямая трансляция, МЧМ-2022 30 декабря

В Канаде проходит МЧМ-2022, сборная России U20 участвует в турнире. В стартовой игре она уступила Швеции U20 (3:6). Дальше – победа в матче против Швейцарии (4:2). В третьем туре Россия сыграет со Словакией.

Первый канал покажет прямую трансляцию игры Россия – Швейцария. Она начнется 30 декабря в 00:25 по московскому времени. Матч можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

Дальше Россия сыграет против США. Для выхода в плей-офф ей нужно попасть в четверку лучших в группе из пяти команд. Игры плей-офф начнутся со 2 января.

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

Мичков забивал в четырех разных турнирах сезона-2021/22. Это лучший игрок России в первом матче на МЧМ-2022

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