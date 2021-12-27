Необъяснимые голы Мичкова на МЧМ-2022: первый – без броска, следующий – с отрицательного угла

Матвей Мичков – звезда МЧМ-2022. Это игрок России U20, который стал самым молодым дебютантом в истории взрослой сборной. На Евротуре он даже забил лакросс-гол в ворота взрослой сборной Швеции. Теперь сыграл против Швеции U20 в стартовой игре молодежного чемпионата мира. Результат – дубль в третьем периоде матча.

Первый гол России на турнире забил Федор Свечков. Мичков включился при счете 1:4. Сначала он прошел к воротам на индивидуальных действиях, бросил и упал после нарушения защитника. Мичков снес ворота и вратаря, но шайба из-за столкновения выскочила из амуниции. И заползла за линию. Арбитры все решили: удаление не зафиксировано, гол – есть.

Так это было: