Необъяснимые голы Мичкова на МЧМ-2022: первый – без броска, следующий – с отрицательного угла
Матвей Мичков – звезда МЧМ-2022. Это игрок России U20, который стал самым молодым дебютантом в истории взрослой сборной. На Евротуре он даже забил лакросс-гол в ворота взрослой сборной Швеции. Теперь сыграл против Швеции U20 в стартовой игре молодежного чемпионата мира. Результат – дубль в третьем периоде матча.
Первый гол России на турнире забил Федор Свечков. Мичков включился при счете 1:4. Сначала он прошел к воротам на индивидуальных действиях, бросил и упал после нарушения защитника. Мичков снес ворота и вратаря, но шайба из-за столкновения выскочила из амуниции. И заползла за линию. Арбитры все решили: удаление не зафиксировано, гол – есть.
Так это было:
На видео:
Второй гол Мичкова – аномалия. Шайба улетела в угол площадки, а шведский вратарь прижался к штанге ворот. Мичков бросил в сторону ворот, а в итоге попал во вратарский шлем. В воротах Швеции в этом матче играл Йеспер Вальстедт из клуба «Лулео». Только на замедленном повторе видно, что шайба отлетела в ворота именно от его головы.
Внимательно посмотрите второй скриншот:
Тут все видно еще лучше:
Перед турниром мы рассказывали о главном противостоянии МЧМ-2022. Туда приехали Матвей Мичков и Коннор Бедард. Это главные молодые таланты, которые выйдут на драфт НХЛ в 2023 году. Мичков и Бедард уже пересекались на ЮЧМ, где играли друг с другом в финале. На МЧМ-2022 Россия и Канада выступают в разных группах.
Мичков – один из самых молодых игроков МЧМ. В декабре ему исполнилось 17 лет. В составе России U20 он заявлен в первой тройке нападения (лучшие форварды – из СКА). Россия продвигает Мичкова в роли главного бомбардира. В товарищеской игре против Канады (4:6) он уже подтверждал этот статус, когда набрал три очка.
Соперники России на МЧМ-2022: Швеция, Швейцария, Словакия и США. Параллельно с турниром продолжаются матчи КХЛ. Там Мичков играет за СКА и имеет пять очков за 13 матчей в лиге. Последнюю игру в КХЛ он провел еще 29 ноября, когда у СКА было поражение от «Северстали» (1:3). Еще Мичков набрал 28 очков за 11 матчей в командах СКА-1946 и «СКА-Варяги».
Мичков забивал в четырех разных турнирах сезона-2021/22. Это лучший игрок России в первом матче на МЧМ-2022
Его шайбы на МЧМ-2022 пока не помогают России. Итог матча против Швеции – поражение России со счетом 3:6. Зато голы Мичкова всех удивили: