Футбол: Результаты

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18 тур
Предыдущие
03.03.2023
03 мар. 2023
пт
19:00
Факел
1 : 1
Химки
03.03.2023
03 мар. 2023
пт
19:00
Факел
1
Химки
1
04.03.2023
04 мар. 2023
сб
14:00
Спартак
2 : 2
Урал
04.03.2023
04 мар. 2023
сб
14:00
Спартак
2
Урал
2
04.03.2023
04 мар. 2023
сб
16:30
Зенит
3 : 0
Пари НН
04.03.2023
04 мар. 2023
сб
16:30
Зенит
3
Пари НН
0
04.03.2023
04 мар. 2023
сб
16:30
Ахмат
3 : 1
Оренбург
04.03.2023
04 мар. 2023
сб
16:30
Ахмат
3
Оренбург
1
04.03.2023
04 мар. 2023
сб
19:30
Ростов
1 : 3
Локомотив
04.03.2023
04 мар. 2023
сб
19:30
Ростов
1
Локомотив
3
05.03.2023
05 мар. 2023
вс
14:00
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
05.03.2023
05 мар. 2023
вс
14:00
Динамо
1
Крылья Советов
0
05.03.2023
05 мар. 2023
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Торпедо
05.03.2023
05 мар. 2023
вс
16:30
Краснодар
2
Торпедо
2
05.03.2023
05 мар. 2023
вс
19:30
Сочи
2 : 0
ЦСКА
05.03.2023
05 мар. 2023
вс
19:30
Сочи
2
ЦСКА
0
Предыдущие