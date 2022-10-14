Футбол: Результаты

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13 тур
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14.10.2022 14 окт. 2022 пт 19:30
Ростов
1 : 2
Урал
14.10.2022 14 окт. 2022 пт 19:30
Ростов
1
Урал
2
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 14:00
Торпедо
-:-
Локомотив
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 14:00
Торпедо
-
Локомотив
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 14:00
Химки
-:-
Факел
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 14:00
Химки
-
Факел
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Краснодар
-:-
Ахмат
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Краснодар
-
Ахмат
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:30
Динамо
-:-
Оренбург
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:30
Динамо
-
Оренбург
-
16.10.2022 16 окт. 2022 вс 14:00
Крылья Советов
-:-
Сочи
16.10.2022 16 окт. 2022 вс 14:00
Крылья Советов
-
Сочи
-
16.10.2022 16 окт. 2022 вс 16:30
Пари НН
-:-
Зенит
16.10.2022 16 окт. 2022 вс 16:30
Пари НН
-
Зенит
-
16.10.2022 16 окт. 2022 вс 20:00
ЦСКА
-:-
Спартак
16.10.2022 16 окт. 2022 вс 20:00
ЦСКА
-
Спартак
-
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