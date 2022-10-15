Футбол: Матчи

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РПЛ, 13 тур
Россия
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 14:00
Торпедо
-:-
Локомотив
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 14:00
Торпедо
-
Локомотив
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 14:00
Химки
-:-
Факел
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 14:00
Химки
-
Факел
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Краснодар
-:-
Ахмат
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Краснодар
-
Ахмат
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:30
Динамо
-:-
Оренбург
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:30
Динамо
-
Оренбург
-
АПЛ, 11 тур
Англия
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 14:30
Лестер
-:-
Кристал Пэлас
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 14:30
Лестер
-
Кристал Пэлас
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 17:00
Фулхэм
-:-
Борнмут
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 17:00
Фулхэм
-
Борнмут
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 17:00
Вулверхэмптон
-:-
Ноттингем Форест
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 17:00
Вулверхэмптон
-
Ноттингем Форест
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:30
Тоттенхэм
-:-
Эвертон
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:30
Тоттенхэм
-
Эвертон
-
Серия А, 10 тур
Италия
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:00
Эмполи
-:-
Монца
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:00
Эмполи
-
Монца
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:00
Торино
-:-
Ювентус
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:00
Торино
-
Ювентус
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 21:45
Аталанта
-:-
Сассуоло
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 21:45
Аталанта
-
Сассуоло
-
Примера, 9 тур
Испания
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 15:00
Жирона
-:-
Кадис
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 15:00
Жирона
-
Кадис
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 17:15
Валенсия
-:-
Эльче
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 17:15
Валенсия
-
Эльче
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:30
Мальорка
-:-
Севилья
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:30
Мальорка
-
Севилья
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 22:00
Атлетик
-:-
Атлетико
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 22:00
Атлетик
-
Атлетико
-
Бундеслига, 10 тур
Германия
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Айнтрахт
-:-
Байер
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Айнтрахт
-
Байер
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Вольфсбург
-:-
Боруссия
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Вольфсбург
-
Боруссия
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Штутгарт
-:-
Бохум
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Штутгарт
-
Бохум
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Вердер
-:-
Майнц
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 16:30
Вердер
-
Майнц
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:30
РБ Лейпциг
-:-
Герта
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 19:30
РБ Лейпциг
-
Герта
-
Лига 1, 11 тур
Франция
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 18:00
Лорьян
-:-
Реймс
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 18:00
Лорьян
-
Реймс
-
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 22:00
Ланс
-:-
Монпелье
15.10.2022 15 окт. 2022 сб 22:00
Ланс
-
Монпелье
-