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Весь мир считал олимпийского чемпиона Мо Фару сыном британца, но он признался – его привезли из Африки по поддельным документам
#Мо Фара
12 июля, 21:42
Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
1
#Гол
27 декабря 2021, 20:25
1
Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
1
#ЦСКА
03 декабря 2021, 15:48
1
Как Ласицкене выиграла золото: сделала три неудачных попытки, взяла 2,04, плакала, обнималась с украинкой
#Мария Ласицкене
07 августа 2021, 17:10
Русская прыгунья рыдает – это первая олимпийская медаль страны в легкой атлетике за девять лет. Кстати, не сравнивайте ее с Исинбаевой – она против
#Олимпиада-2020
05 августа 2021, 15:50
Бегун Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы ахилла. Россия потеряла еще одного претендента на медаль
#Сергей Шубенков
03 августа 2021, 14:21
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Легкая атлетика
Чемпион мира 1983 года по легкой атлетике погиб в перестрелке
#Эммет Кинг
30 ноября 2021, 13:53
Легкая атлетика
Бывший чемпион России по бегу задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками. С 2015-го у него был бан за употребление запрещенных препаратов
#Александр Хютте
23 сентября 2021, 15:36
Легкая атлетика
Сидорова победила в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги» и установила рекорд соревнований
#Анжелика Сидорова
09 сентября 2021, 20:43
Легкая атлетика
💎 Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» и поставила очередной рекорд
#Мария Ласицкене
08 сентября 2021, 23:28
Легкая атлетика
Украинский легкоатлет отказался фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале на Паралимпиаде-2020
#Паралимпиада-2020
30 августа 2021, 19:12
Легкая атлетика
Паралимпийца Рудакова дисквалифицировали с забега из-за падения сопровождающего. Тому стало плохо из-за жары
#Паралимпиада-2020
27 августа 2021, 10:25