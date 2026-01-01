Легкая атлетика

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Весь мир считал олимпийского чемпиона Мо Фару сыном британца, но он признался – его привезли из Африки по поддельным документам
#Мо Фара
Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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#Гол
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Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
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#ЦСКА
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Как Ласицкене выиграла золото: сделала три неудачных попытки, взяла 2,04, плакала, обнималась с украинкой
#Мария Ласицкене
Русская прыгунья рыдает – это первая олимпийская медаль страны в легкой атлетике за девять лет. Кстати, не сравнивайте ее с Исинбаевой – она против
#Олимпиада-2020
Бегун Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы ахилла. Россия потеряла еще одного претендента на медаль
#Сергей Шубенков
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Легкая атлетика
Чемпион мира 1983 года по легкой атлетике погиб в перестрелке
#Эммет Кинг
Легкая атлетика
Бывший чемпион России по бегу задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками. С 2015-го у него был бан за употребление запрещенных препаратов
#Александр Хютте
Легкая атлетика
Сидорова победила в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги» и установила рекорд соревнований
#Анжелика Сидорова
Легкая атлетика
💎 Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» и поставила очередной рекорд
#Мария Ласицкене
Легкая атлетика
Украинский легкоатлет отказался фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале на Паралимпиаде-2020
#Паралимпиада-2020
Легкая атлетика
Паралимпийца Рудакова дисквалифицировали с забега из-за падения сопровождающего. Тому стало плохо из-за жары
#Паралимпиада-2020