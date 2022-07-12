Весь мир считал олимпийского чемпиона Мо Фару сыном британца, но он признался – его привезли из Африки по поддельным документам
Рыцарский титул от Елизаветы II, четыре золота Олимпиады, шесть побед на чемпионатах мира – все это достижения Мо Фары. Всю карьеру он выступал в беге за Великобританию и только в 39 лет рассказал Би-би-си, что все это время скрывал свою настоящую историю.
Смерть отца на войне, разлука с матерью и поддельные документы
В публичных выступлениях Фара неоднократно рассказывал: он родился в Сомалиленде, в четыре года из-за войны уехал к родственникам в Джибути, а в восемь лет попал в Британию – к отцу, который там работал и имел британское гражданство.
Настоящая же история другая: он действительно родился в Сомалиленде, в четыре года из-за войны его действительно отправили в Джибути, а в восемь лет он действительно попал в Британию – но не к отцу, а к незнакомой женщине, которая сделала его слугой в доме.
Отец Хуссейна Абди Кахина (настоящее имя спортсмена) погиб на войне, когда ребенку было четыре. Мама отправила его и брата-близнеца к дяде в соседнюю страну, спасая от войны. А потом женщина, которую он видел несколько раз, повезла его «к родственникам в Европу». Она и дала ему документы на имя Мохаммеда Фары.
В Британии он стал слугой в доме, работал за еду и тосковал по дому
Женщина, чье имя журналисты не раскрывают, привезла Фару в пригород Лондона и поселила в своем доме. Но еще по прибытии в Великобританию она забрала у него листок с контактами родственников и порвала его. «В тот момент я понял, что попал в беду», – вспоминает Фара.
Ему приходилось следить за другими детьми в доме, готовить для них и убирать. «Если ты когда-нибудь еще хочешь увидеть свою семью, то ничего не говори», – предупреждала его женщина. Журналистам удалось связаться с ней, но на их вопросы она не ответила.
Все это время у Фары не было связи с домом и новостей о родных. Встреча с мамой произойдет только в 2000 году – через тринадцать лет после разлуки.
«Никто не сказал мне, – говорила она позже сыну о его отъезде в Британию. – Я потеряла с тобой связь. У нас не было телефонов, дорог и прочего. Здесь ничего не было. Земля была опустошена».
Фара рассказал свою историю школьному тренеру – и тот помог ему
Мальчик попал в школу только в 12 лет. Он плохо говорил по-английски, выглядел «неопрятно и неухоженно» и был «эмоционально и культурно отчужденным», вспоминают его учителя. Важнейшим человеком в его жизни стал Алан Уоткинсон – учитель физкультуры. Он заметил в ребенке способности к легкой атлетике, занимался с ним – и Фара доверился ему, рассказав свою историю.
Уоткинсон связался с социальными службами, помог найти приемную сомалийскую семью и оформить гражданство. «Я все еще скучал по своей настоящей семье, но с этого момента все стало лучше», – сказал Фара.
Он плотнее занялся спортом, и к 23 годам стал стабильно выступать на международных соревнованиях. Потом были шесть побед на чемпионатах мира, четыре золота Олимпиады (по две в 2012 и 2016 годах), статус одного из важнейших спортсменов Британии и титул рыцаря.
Нелегальное гражданство могут аннулировать – но не в случае Фары
Гражданство получено с нарушением закона, поэтому технически Фару можно его лишить, говорят опрошенные Би-би-си юристы. Но власти Британии сказали журналистам, что не будут этого делать, поскольку ребенок не виноват в махинациях.
«Определение торговли людьми – это перевозка в целях эксплуатации», – объяснили Би-би-си юристы. Фару же фактически эксплуатировали, заставляя присматривать за детьми. Все это еще сильнее снижает риски для лишения гражданства.
Почему он молчал так долго и зачем рассказал историю
«Я понятия не имел, что есть так много людей, прошедших через то же самое, что и я. И все это показывает, что мне попросту повезло», – объясняет Фара. Он считает, что его история отличается от других только тем, что он «мог бегать» – именно это и «спасло его».
Рассказывая о своем происхождении, он надеется привлечь внимание к теме торговли людей и рабства. Полную его историю покажут в документальном фильме Би-би-си, который выйдет 13 июня.