Весь мир считал олимпийского чемпиона Мо Фару сыном британца, но он признался – его привезли из Африки по поддельным документам

Рыцарский титул от Елизаветы II, четыре золота Олимпиады, шесть побед на чемпионатах мира – все это достижения Мо Фары. Всю карьеру он выступал в беге за Великобританию и только в 39 лет рассказал Би-би-си, что все это время скрывал свою настоящую историю.

Смерть отца на войне, разлука с матерью и поддельные документы

В публичных выступлениях Фара неоднократно рассказывал: он родился в Сомалиленде, в четыре года из-за войны уехал к родственникам в Джибути, а в восемь лет попал в Британию – к отцу, который там работал и имел британское гражданство.

Настоящая же история другая: он действительно родился в Сомалиленде, в четыре года из-за войны его действительно отправили в Джибути, а в восемь лет он действительно попал в Британию – но не к отцу, а к незнакомой женщине, которая сделала его слугой в доме.

Отец Хуссейна Абди Кахина (настоящее имя спортсмена) погиб на войне, когда ребенку было четыре. Мама отправила его и брата-близнеца к дяде в соседнюю страну, спасая от войны. А потом женщина, которую он видел несколько раз, повезла его «к родственникам в Европу». Она и дала ему документы на имя Мохаммеда Фары.