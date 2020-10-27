Парень бегает каждый день уже три года подряд. Он стал звездой ютуба, сделал семь марафонов за неделю и не ест мясо
Он ненавидел бег и ютуб-блогерство. И стал безумным бегуном и звездой ютуба
У Хэллаха Сидибе на канале пять роликов-миллиоников. У самого популярного видео почти 4,5 млн просмотров. И почти все видео посвящены бегу.
Сидибе родился в Мали, переехал в США, отучился на социолога и играл в футбол за команду колледжа. На профессиональном уровне не задержался. В то время Сидибе ненавидел бег, считая его наказанием. Все изменилось в 2017 году.
Тогда он посмотрел ролик блогера Пола Уоллеса, который задался целью – обязательно каждый день бегать. Сидибе загорелся и начал бегать хотя бы по десять минут в день. Первое видео он записал, когда бежал уже 163-й день подряд, но вообще не хотел вести блог – уговорила только девушка.
Популярности добавил русский канал MIMotivation. Ролик, как Сидибе бегал каждый день целый год собрал больше трех миллионов просмотров, и после него в сторис Сидибе появляются вопросы на русском. Он вежливо отвечает, что знает только английский и французский.
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Достижения Сидибе: 80 км за день и семь марафонов в неделю
За три года Сидибе собрал больше 200 тысяч подписчиков на ютубе, подписал контракт с двумя брендами и постоянно придумывает себе новые вызовы. Но продолжает поддерживать главную мотивацию – бегать ежедневно. В этом году Сидибе пробил уже тысячу дней. Вот еще его достижения:
🏃♂️ Пробежал 80 километров за день без предварительной тренировки.
🏃♂️ За одну неделю пробежал почти 400 километров.
🏃♂️ Пробежал семь марафонов за семь дней.
🏃♂️ В марте Сидибе хотел пробежать всю Америку от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 50-60 дней. Это каждый день нужно преодолевать около 80 км. Но из-за пандемии он смог бегать только рядом с домом и отложил идею.
Сидибе удивлен, что за эти годы у него не было травм и происшествий, которые бы помешали уступить привычке. Разве что болела голова и один раз сильный дискомфорт вызвали новые кроссовки. Но даже тогда Сидибе выходил пробежаться хотя бы на десять минут.
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🎽 Сидибе учит детей-футболистов правильно бегать – это его основная профессия. Он знает сотню упражнений и постоянно рассказывает в блоге, как правильно распределять нагрузку на мышцы: что делать до, после пробежки и как избежать внезапной травмы.
⚙️ Массажер Theragun. Сидибе говорит, что благодаря ему он пробежал марафон в Нью-Йорке. Стоит не так дорого по сравнению с другими гаджетами, но ему очень помог.
🧊 Заморозить стаканчик со льдом. Потом оторвать от него бумагу и катать по больным местам.
🥗 Сидибе говорит, что питается интуитивно и не любит строгих правил, хотя признает, что диета может быть полезной. Жареные овощи, бобы, рис, паста и другие калорийные блюда – когда захочется. Единственное правило – никакого мяса. Сидибе стал вегетарианцем, когда посмотрел на Netflix документальный фильм «Вилки вместо ножей».
💊 Витамины В12, больше никаких других добавок. Сидибе не пьет протеин, но будет его использовать, когда все же пробежит через США.
У Сидибе постоянно спрашивают «Зачем тебе постоянно бегать?». Он отвечает: просто потому что может. И это занятие стало его жизненной философией. Если хотите бегать – нужно захотеть:
«Если вы хотите бегать, начните с малого. Поставьте перед собой измеримую цель и пообещайте себе, что вы ее достигнете. Например, пообещайте, что будете бегать по пять минут каждый день в течение недели. Когда вы завершите это, вы будете горды и поверите в себя».
Сам Сидибе вдохновляется мотивационной литературой, историями Дидье Дрогба и Нельсона Манделы и собственными успехами:
«Я увидел: самая удивительная вещь, которая когда-либо случалась в моей жизни, произошла, когда я просто надел пару кроссовок.
В более отдаленном будущем я хотел бы развивать свой канал, продолжать бросать себе вызов и вдохновлять других делать то же самое, основать свою школу, написать книгу и больше путешествовать».