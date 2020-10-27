Парень бегает каждый день уже три года подряд. Он стал звездой ютуба, сделал семь марафонов за неделю и не ест мясо

Пенсионер занимается силовым спортом 55 лет и выглядит лучше всех нас. Вот его рассказ о секретах, мотивации и смысле

Достижения Сидибе: 80 км за день и семь марафонов в неделю

За три года Сидибе собрал больше 200 тысяч подписчиков на ютубе, подписал контракт с двумя брендами и постоянно придумывает себе новые вызовы. Но продолжает поддерживать главную мотивацию – бегать ежедневно. В этом году Сидибе пробил уже тысячу дней. Вот еще его достижения:

🏃‍♂️ Пробежал 80 километров за день без предварительной тренировки.

🏃‍♂️ За одну неделю пробежал почти 400 километров.

🏃‍♂️ Пробежал семь марафонов за семь дней.

🏃‍♂️ В марте Сидибе хотел пробежать всю Америку от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 50-60 дней. Это каждый день нужно преодолевать около 80 км. Но из-за пандемии он смог бегать только рядом с домом и отложил идею.

Сидибе удивлен, что за эти годы у него не было травм и происшествий, которые бы помешали уступить привычке. Разве что болела голова и один раз сильный дискомфорт вызвали новые кроссовки. Но даже тогда Сидибе выходил пробежаться хотя бы на десять минут.

Восстановление после бега – важнейшая часть жизни Сидибе. Вот его главные секреты

🎽 Сидибе учит детей-футболистов правильно бегать – это его основная профессия. Он знает сотню упражнений и постоянно рассказывает в блоге, как правильно распределять нагрузку на мышцы: что делать до, после пробежки и как избежать внезапной травмы.