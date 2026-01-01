Одежда

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Почему Канье и adidas ругаются, хотя их союз стоит $1,5 млрд: злость из-за плагиата и потери контроля и обложка о смерти гендиректора
#Канье Уэст
H&M окончательно закрывается в России: где еще открыты продажи, как различается ситуация по городам
#H&M
Шляпы – главная деталь образа Елизаветы II: зачем она их носила и посмотрите на галерею ее нарядов
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#Елизавета II
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Почему Стив Джобс всегда ходил в черной водолазке: японский дизайнер создал 100 таких, когда он хотел форму для сотрудников Apple
#Стив Джобс
Когда магазины H&M в России откроются для финальной распродажи и почему не открылись 1 августа
#одежда
Какие магазины одежды окончательно ушли из России, а какие – вернутся под другим названием
#одежда
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Футбол
Nike разорвал контракт с Гринвудом из «МЮ» после его ареста по подозрению в домашнем насилии
#Мэйсон Гринвуд
Разное
Adidas продаст Reebok за 2,1 миллиарда евро. Компания владела этим брендом 15 лет
#adidas
Баскетбол
Вдова Кобе Брайанта не продлила контракт с Nike после смерти мужа. Возможно соглашение с другим брендом
#Кобе Брайант
Футбол
Представлена обновленная форма сборной России к Евро-2020
#Россия
Футбол
Клопп – лучший в АПЛ в сезоне-2019/20
#Юрген Клопп
Футбол
Nike вводит в РПЛ и АПЛ новый мяч. Он летает на 30% точнее
#Nike