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Почему Канье и adidas ругаются, хотя их союз стоит $1,5 млрд: злость из-за плагиата и потери контроля и обложка о смерти гендиректора
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Adidas продаст Reebok за 2,1 миллиарда евро. Компания владела этим брендом 15 лет
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Вдова Кобе Брайанта не продлила контракт с Nike после смерти мужа. Возможно соглашение с другим брендом
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