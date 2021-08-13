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Почему Стив Джобс всегда ходил в черной водолазке: японский дизайнер создал 100 таких, когда он хотел форму для сотрудников Apple
#Стив Джобс
23 августа, 16:30
Когда магазины H&M в России откроются для финальной распродажи и почему не открылись 1 августа
#одежда
01 августа, 16:00
Какие магазины одежды окончательно ушли из России, а какие – вернутся под другим названием
#одежда
18 июля, 15:43
Balenciaga одела Земфиру, Ким Кардашьян и Беллу Хадид в черные стеклянные маски без выреза для глаз – это проект совместно с командой Формулы 1
#Balenciaga
10 июля, 22:01
Как Nike придумывал свои культовые вещи: первые в мире кроссовки с воздушной подушкой, обувь из фильма «Назад в будущее», мячи для АПЛ
#Nike
23 июня, 20:00
Как появились буркини и почему страны Европы запрещают носить их на пляжах и в бассейнах
#одежда
22 июня, 18:57
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Футбол
Nike разорвал контракт с Гринвудом из «МЮ» после его ареста по подозрению в домашнем насилии
#Мэйсон Гринвуд
01 февраля, 10:17
Разное
Adidas продаст Reebok за 2,1 миллиарда евро. Компания владела этим брендом 15 лет
#adidas
13 августа 2021, 10:07
Баскетбол
Вдова Кобе Брайанта не продлила контракт с Nike после смерти мужа. Возможно соглашение с другим брендом
#Кобе Брайант
20 апреля 2021, 19:26
Футбол
Представлена обновленная форма сборной России к Евро-2020
#Россия
27 августа 2020, 12:38
Футбол
Клопп – лучший в АПЛ в сезоне-2019/20
#Юрген Клопп
15 августа 2020, 13:10
Футбол
Nike вводит в РПЛ и АПЛ новый мяч. Он летает на 30% точнее
#Nike
29 июня 2020, 15:16