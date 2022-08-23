Почему Стив Джобс всегда ходил в черной водолазке: японский дизайнер создал 100 таких, когда он хотел форму для сотрудников Apple

Почему Стив Джобс носил именно черную водолазку: кого просил ее сделать и с чем ее сочетал

В августе 2022 года умер дизайнер Иссей Мияке. Ему было 84 года – он боролся с раком печени. В новостях об этом Мияке подается человеком, который создал культовую водолазку Джобса. Они подружились, когда Джобс задумывался о форме для сотрудников Apple. И пришли к водолазкам: «Я попросил его сделать несколько черных водолазок – он дал мне сотню таких».

Джобс планировал, что сотрудничество с легендарным Мияке будет глобальным. Этот дизайнер уже делал корпоративную форму для сотрудников Sony, которая понравилась Джобсу. Работники Apple плохо восприняли такую же идею Джобса. Однажды представитель AT&T предложил заместителю главы Apple прийти на встречу в костюме. Ответ: «Мы в Apple не носим костюмы. У нас даже нет своей формы».

Сам Джобс наслаждался своим внешним видом. Когда он приходил на интервью журналу Time, то не отказался от привычного образа. Сел на стул, закинул ноги на стол и рассказывал подробности про iPad. Джобс ходил в водолазке даже в обычной жизни. Люди замечали его в привычном образе у ресторана Flour + Water, где Джобс хотел пообедать. Свободных столиков там не оказалось.