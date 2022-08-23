Почему Стив Джобс всегда ходил в черной водолазке: японский дизайнер создал 100 таких, когда он хотел форму для сотрудников Apple
Стандартный вид Стива Джобса: черная водолазка, джинсы и кроссовки. Так он выступал на мероприятиях перед сотрудниками Apple. В такой же черной водолазке Джобс представлял первый айфон. Черная водолазка Джобса – дизайнерская вещь. За ее выбором есть яркая история создания самой водолазки и влияния Джобса на внешний вид других успешных людей.
Почему Стив Джобс носил именно черную водолазку: кого просил ее сделать и с чем ее сочетал
В августе 2022 года умер дизайнер Иссей Мияке. Ему было 84 года – он боролся с раком печени. В новостях об этом Мияке подается человеком, который создал культовую водолазку Джобса. Они подружились, когда Джобс задумывался о форме для сотрудников Apple. И пришли к водолазкам: «Я попросил его сделать несколько черных водолазок – он дал мне сотню таких».
Джобс планировал, что сотрудничество с легендарным Мияке будет глобальным. Этот дизайнер уже делал корпоративную форму для сотрудников Sony, которая понравилась Джобсу. Работники Apple плохо восприняли такую же идею Джобса. Однажды представитель AT&T предложил заместителю главы Apple прийти на встречу в костюме. Ответ: «Мы в Apple не носим костюмы. У нас даже нет своей формы».
Сам Джобс наслаждался своим внешним видом. Когда он приходил на интервью журналу Time, то не отказался от привычного образа. Сел на стул, закинул ноги на стол и рассказывал подробности про iPad. Джобс ходил в водолазке даже в обычной жизни. Люди замечали его в привычном образе у ресторана Flour + Water, где Джобс хотел пообедать. Свободных столиков там не оказалось.
Почему Джобс так полюбил черную водолазку и не хотел ее на что-нибудь поменять? У этого есть и банальная причина: Джобс ненавидел выбирать вещи. Это проявлялось и в бытовых проблемах – он долго жил в квартире всего с одним матрасом. Такой подход в сочетании с одеждой Джобс переносил и на бизнес: надо избавляться от бесполезного и оставлять только лучшее.
Джобс всегда совмещал черную водолазку с джинсами Levi’s 501 и кроссовками New Balance. Ушел от такого вида только на свадьбе – заменил водолазку на пиджак. Зато джинсы тогда остались. Позже об этом рассказывала его дочь: «Мой отец был одет в пиджак и галстук-бабочку с джинсами. Его внешний вид напоминал паззл: каждая часть тела одета в разные костюмы».
Водолазка все равно была для Джобса любимой вещью. New York Times делал большое исследование работ дизайнера Мияке. Там были характеристики водолазки Джобса: никаких складок на шее, сочетание футболки и толстовки, курточные линии. Райан Тейт из Gawker называл Джобса самым узнаваемым директором в мире – именно из-за постоянного ношения этой водолазки.
The Hollywood Reporter публиковал слова Джобса из книги Уолтера Айзексона. В 2011 году она еще готовилась к релизу, когда Стив Джобс умер. В момент написания Айзексон встречался с Джобсом – тот показывал ему водолазки. Тогда Джобс сказал такую фразу о водолазках, которые были аккуратно сложены в огромном шкафу: «Мне хватит их на всю оставшуюся жизнь».
Водолазки Стива Джобса периодически попадают на аукционы. В 2016-м одна из них ушла там почти за 3 тысячи долларов. Позже подобное было в 2020-м. При жизни Джобса подобные модели оценивались в сумму около 200 долларов, но отличались от оригинальных водолазок в его гардиробе. Их Мияке персонально изготавливал специально для Джобса.
Все вокруг черной водолазки Джобса: можно ли купить сейчас и кто выпускал похожие
Дизайнер Иссей Мияке прекратил выпуск оригинальных черных водолазок в 2011 году – сразу после смерти Стива Джобса. Но в 2017-м появилась Semi-Dull T – почти точная копия водолазки. Ее разрабатывала компания Мияке. В новой водолазке были отличия. О них со ссылкой на сотрудников говорил Трой Паттерсон: у этой модели более подтянутый силуэт и высокие плечи».
Еще при жизни Джобса возникла теория: водолазки для Джобса делал совсем не Мияке. Якобы они разрабатывались по личному дизайну Джорджо Армани. До сих пор эта версия фигурирует даже в некоторых интервью вокруг образа Джобса. Только слова самого Джобса незадолго до его смерти открыли реальность: они с Мияке действительно дружили – и тот делал ему водолазки.
Forbes опровергал другую версию. Бренд одежды St. Croix активизировался сразу после смерти Джобса. Владелец St. Croix Бернхард Бреннер рассказывал, что Джобс ранее лично звонил ему и благодарил за водолазку. Еще Бреннер утверждал: Джобс якобы предпочитал имитационную версию водолазки от St. Croix, а не ее оригинал. Продажи водолазок выросли в два раза.
Esquire рассказывал историю основательницы Theranos Элизабет Холмс. Она говорила похожие вещи о водолазках: накупила 150 штук, носила их с детства. В том же материале есть отсылка к подкасту ABC The Dropout. Там главный дизайнер Theranos Ана Арриола критиковала ее объяснение. Ее мнение: Холмс вдохновлялась Джобсом, когда перешла на черные водолазки.
В 2019 году российская компания Caviar выпустила айфон 12 Pro c образцом ткани от водолазки Стива Джобса. Он включен прямо в логотип на оборотной стороне. Caviar известна тем, что делает премиальные версии айфонов через несколько лет после их выхода. Обычно делается всего несколько десятков таких моделей – они всегда стоят в несколько раз дороже оригинала.
Этот элемент одежды стал такой прочной ассоциацией со Стивом Джобсом, что все вокруг над ним шутили. Fast Company создала график с его хронологией моды – везде Джобс был в водолазке. Младшая дочь Стива Джобса до сих пор вспоминает его увлечение водолазками. В марте 2022 года она объявила о модельном контракте и выложила в соцсети пост в черной водолазке.