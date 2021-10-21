Почему логотип Apple – это надкусанное, а не целое яблоко

Тьюринг был известен гомосексуальностью: он вынужденно признался, потому что его партнеры обворовали дом. Полиция узнала о запретной тогда в Великобритании связи, и суд предложил на выбор заключение в тюрьме или химическую кастрацию. Тьюринг выбрал второе, и через год это привело к импотенции.

Поэтому надкусанное яблоко Apple чаще всего связывают с историей Тьюринга, но и это тоже всего лишь легенда.

Как все было на самом деле?

Второй и уже узнаваемый логотип Apple (тот самый, радужный) придумал дизайнер Роб Янофф. Он рассказывал, что от Стива Джобса он получал минимум рекомендаций: «Тогда Стив не был богатым, знаменитым и страшно требовательным парнем, которым его принято мыслить сегодня. Он дал лишь одну рекомендацию – не делать логотип милым».

Янофф под этой просьбой понял одно – не делать веселый шрифт. Главный маркетолог Apple Реджис Маккенна попросил ничего не придумывать: просто как-то обыграть слово «Apple». Янофф протестовал – у них же в названии есть фрукт, и будет странно не пользоваться этим: «Мы потеряем удовольствие при создании логотипа».

Из-за настойчивости («Если бы я всех слушал, то вы бы никогда не увидели мой логотип») Янофф продвинул идею с яблоком, потому что не хотел, чтобы компьютер ассоциировался с куском металла, который бы отпугивал людей. Дизайнер мечтал, чтобы людям с компьютером было легко и весело.