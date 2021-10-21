Почему логотип Apple – это надкусанное, а не целое яблоко
Есть три красивые (но неверные) легенды: про библейский грех, Ньютона и смерть Алана Тьюринга
Первая завязана на библейской отсылке. Адам и Ева откусили яблоко в саду Эдема и были изгнаны. Звучит основательно, но это неправда.
Еще есть версия, что это отсылка к яблоку, которое согласно вечной легенде упало на голову Исаака Ньютона. Он действительно был изображен на первом логотипе Apple, но создатели отказались: лого казалось слишком грузным, архаичным и непонятным.
И самая интересная версия связана с математиком Аланом Тьюрингом. Он был найден мертвым в квартире, рядом с ним лежало надкусанное яблоко. Экспертиза установила, что Тьюринг отравился цианидом. Анализ яблока не проводился, но везде давно укрепилась версия, что Тьюринг надкусил яблоко с цианидом.
Эта история подкрепляется и разноцветным логотипом Apple, который будто в поддержку ЛГБТ.
Тьюринг был известен гомосексуальностью: он вынужденно признался, потому что его партнеры обворовали дом. Полиция узнала о запретной тогда в Великобритании связи, и суд предложил на выбор заключение в тюрьме или химическую кастрацию. Тьюринг выбрал второе, и через год это привело к импотенции.
Поэтому надкусанное яблоко Apple чаще всего связывают с историей Тьюринга, но и это тоже всего лишь легенда.
Как все было на самом деле?
Второй и уже узнаваемый логотип Apple (тот самый, радужный) придумал дизайнер Роб Янофф. Он рассказывал, что от Стива Джобса он получал минимум рекомендаций: «Тогда Стив не был богатым, знаменитым и страшно требовательным парнем, которым его принято мыслить сегодня. Он дал лишь одну рекомендацию – не делать логотип милым».
Янофф под этой просьбой понял одно – не делать веселый шрифт. Главный маркетолог Apple Реджис Маккенна попросил ничего не придумывать: просто как-то обыграть слово «Apple». Янофф протестовал – у них же в названии есть фрукт, и будет странно не пользоваться этим: «Мы потеряем удовольствие при создании логотипа».
Из-за настойчивости («Если бы я всех слушал, то вы бы никогда не увидели мой логотип») Янофф продвинул идею с яблоком, потому что не хотел, чтобы компьютер ассоциировался с куском металла, который бы отпугивал людей. Дизайнер мечтал, чтобы людям с компьютером было легко и весело.
Возвращаемся к заголовку. Зачем нужно именно надкусанное яблоко? Философии и глубоких смыслов не будет – просто Янофф хотел показать, что это именно яблоко, а не помидор и вишня. Но у лого Apple была версия и с целым яблоком. Его Янофф оставил, потому что боялся, что вдруг Джобсу укус покажется милым и несерьезным. На презентации в 1977 году было два варианта, и Джобс выбрал логотип с откусанным яблоком. Хотя Янофф говорит, что, по сути, он представил всего один логотип – это большая редкость. Только с Джобсом у него был высокий уровень доверия.
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Сотрудники Apple оценили неожиданное остроумие Яноффа. Ведь глагол «кусать» – это «beat», как и созвучная единица измерения («byte»). Только Янофф этого смысла не вкладывал и радовался, что его задумка оказалась уместной.
Яноффа все еще спрашивают про смысл надкусанного яблока. Он все версии отрицает (но любит историю Тьюринга) и называет их городскими легендами. Правда, одну интерпретацию логотипа Янофф все же дал: «Метафорически укус говорит, что люди должны вгрызаться в знания, получая их от компьютера».
У вас точно остался еще вопрос: если Джобс против всего милого, то почему он выбрал цветной и яркий логотип? Тут у компании была задача показать, что их компьютеры поддерживают не только черно-белые цвета.
Цветной логотип в Apple мало кто одобрил – все боялись, что компания разорится печатать кучу цветной продукции. Только Янофф и Джобс настояли на нем, потому что так ярко никто раньше просто не делал.