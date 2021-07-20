Как и зачем самый богатый человек мира летит в космос – и берет с собой самого возрастного и самого молодого людей в истории полетов
Джефф Безос – богатейший человек планеты по версии Forbes ($210,5 миллиардов) отправится в космос на корабле New Shepard с тремя членами экипажа. Это веха для космического туризма и компании Безоса Blue Origin. Прочувствуйте, как это киношно: миллиардер, его брат, 82-летняя летчица и 18-летний парень (его отец заплатил за билет $28 миллионов) полетят в космос без космонавтов на борту.
Что вообще происходит?
Безос еще студентом расписывал планы о покорении космоса, но считал себя не очень умным
Вы знаете Безоса как основателя Amazon, но в день 27-летия компании он покинул пост ее гендиректора (оставил себе только должность в совете директоров). Незадолго до полета Безос пожертвовал 0,1% своего состояния Национальному музею астронавтики и воздухоплавания. Одержимость космосом – это еще с детства, когда дед водил его смотреть на запуски «Аполлонов».
Безос в юности фанател от «Стартрека» (в 2016-м даже сыграл там инопланетянина), ходил в специальный лагерь космической направленности, а в 80-х увлекся лекциями Джерарда О’Нила – профессора, который планировал, как колонизировать Луну. Безос всегда говорит, что цель его компании – не просто космический туризм, а эвакуация людей с планеты на орбитальные поселения. Еще подростком Безос в интервью местной газете рассказал, как освободит Землю от перенаселения. Но в университете Безос понял, что «не слишком умен для астрофизики» – и закрутился в IT.
Blue Origin появилась еще в 2000 году, но о компании Безоса в начале нулевых почти никто не говорил. Все знали, что Безос адаптирует свое ранчо в Техасе для запуска ракет. Но что будет дальше? Безос молчал, а Blue Origin стала очень секретной компанией.
Безос дал первые ответы в 2015-м. Тогда случился первый запуск ракеты за пределы космоса. Корабль удачно приземлился на парашютах. Потом Безос наладил полеты, и его New Shepard поднимался все выше (рекорд – 107 км от земли). Последний полет без человека – апрель 2021-го с манекеном на борту.
Главный конкурент Безоса – Илон Маск. Он постоянно троллит его в твиттере
Распространенное мнение: Безос крут, но Илон Маск уделывает его своей космической программой. Например, он первым заключил контракт с военными: SpaceX Маска получила $643 миллиона на пуски ракет Космических сил США. Blue Origin предлагал государству проект в $2,5 миллиарда, но проиграл проекту Маска.
Безос постоянно попадает под троллинг Маска, который прямо называет его своим подражателем. Маск даже рассказывал, что они как-то виделись в 2004-м и он предостерегал Безоса от его ошибок, но тот не послушал советов.
Любимая тема Маска – неспособность Blue Origin полноценно выйти на орбиту. Ракеты SpaceX даже доставляли туда космонавтов, пока у Blue Origin были лишь тестовые полеты, которые только слегка касаются границы космоса.
Словесная война у Маска и Безоса на грани. Однажды BlueOrigin оспорил право SpaceX на контракт о создании первого посадочного модуля на Луну. «Can’t getit up (to orbit), lol», – так Маск отреагировал, намекнув расхожей фразой об импотенции, что ракеты Безоса не долетают до орбиты.
Незадолго до полета Безоса Маск оценивает в твиттере даже мемы на тему.
Еще Маск дружит с миллиардером Ричардом Брэнсоном, который 11 июля летал до 80 км над землей. Маск уже купил билет у Брэнсона и готовит свой полет. У Брэнсона в очередь на полет уже 600 человек, а один билет стоит $250 тысяч.
Безос опередит Маска в первом беспилотном полете. Но у SpaceX намечается ответ мощнее: в сентябре корабль Crew Dragon несколько дней проведет в космосе. Полет Безоса скромнее по масштабам, но он сам летит в космос, а еще SpaceX отправит астронавтов, а не просто людей, которые захотели в космос.
И у Безоса пока простая цель – дать почувствовать людям, что такое космос:
«Начало космическому туризму будет положено короткими одиннадцатиминутными полетами. Вас будет возможность увидеть крайний слой атмосферы Земли и понять, насколько же в действительности беззащитна наша планета. Все, кто хоть раз был в космосе, говорят, что это их изменило – они поняли, как прекрасна наша планета и насколько она на самом деле маленькая и хрупкая».
Почему Безос берет с собой брата, пожилую женщину и сына миллиардера
• Сам Джефф Безос. Ему 57 лет.
• Его брат Марк, который младше на шесть лет. 7 июня Безос объявил, что полетит в космос с братом, и объяснил смысл путешествия через совместное видео в инстаграме:
«С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом. Я хочу отправиться в этот полет, потому что это то, что я хотел сделать всю свою жизнь. Это приключение – большое дело для меня».
• 18-летний Оливер Деймен. Он заменил неназванного победителя аукциона, который заплатил за билет 28 млн долларов, но не полетит из-за несовпадения графиков. Компания Blue Origin объявила, что Деймен – первый платежеспособный клиент на New Shepard.
Деймен станет самым молодым астронавтом в истории. Он сын голландского миллиардера и владельца инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоса Деймена. Деймен-старший планировал полететь во время второго запуска New Shepard и уже купил билет, но отдал его сыну. Когда появилось вакантное место на первый запуск, Деймен-младший поднялся в очереди.
Оливер Деймен с четырех лет увлекается космосом и ракетами. В 2020 году он окончил школу и взял годовую паузу, чтобы получить лицензию частного пилота. Дальнейшие планы – учеба в университете в Утрехте, где займется физикой и инновационным менеджментом.
• 82-летняя летчица Уолли Фанк. Она станет самым возрастным астронавтом в истории. Безос лично пригласил Фанк и объявил об этом в инстаграме: «Никто не ждал дольше. Пришло время». В 1961 году вместе с еще 12 женщинами-астронавтами она готовилась к полету в космос, но после закрытия программы это так и не удалось. Ее участие – отличный пиар всей программы: через нее Безос покажет, что исполняет давние мечты людей о космосе и заодно докажет безопасность полетов для всех возрастов.
Как будет устроен их полет и почему он продлится так мало?
Весь экипаж прошел ускоренный курс подготовки к полету. Reuters рассказал, что в него вошли указания по технике безопасности, имитация космического полета, обзор ракеты и ее функционала и инструктаж по действиям в невесомости.
Это будет 16-й полет космического корабля New Shepard и первый с экипажем на борту. 15 предыдущих запусков прошли успешно. Во время 16-го полета в капсуле не будет штатных астронавтов или обученного персонала. Это первый в мире непилотируемый полет с полностью гражданским экипажем.
Старт пройдет 20 июля на площадке в пустыне Западного Техаса, вокруг которой нет смотровых зон. Экипаж из четырех человек займет капсулу, которая рассчитана на шесть мест. Компания Blue Origin отметила, что в ней установлены самые крупные иллюминаторы – 107 на 71 сантиметр.
Весь полет займет 11 минут. Четыре из них астронавты проведут в невесомости, когда смогут перемещаться по кабине и держаться за поручни. На высоте 40 километров капсула отделится от ракеты, продолжит движение по инерции, преодолеет 100-километровую высоту, проведет там несколько минут и отправится обратно. При приземлении капсула автоматически выбросит три парашюта.
Это суборбитальный полет = корабль не разовьет орбитальную скорость (28 тысяч км/ч), которая необходима, чтобы продолжить вращение вокруг Земли. CNN провел аналогию с американскими горками: отсоединившаяся от ракеты капсула зависнет на верхушке траектории, как тележка на вершине горок, и опустится вниз. Корабль New Shepard разгонится до скорости около четырех тысяч км/ч. Нет космических нагрузок, поэтому в полет можно отправиться в возрасте 80+.
Корабль New Shepard не выйдет на орбиту Земли, но взлетит на высоту больше 100 км к линии Кармана – условной высоте над уровнем моря между атмосферой Земли и космосом. Компания Blue Origin отказалась считать полет миллиардера Ричарда Брэнсона космическим, потому что его корабль Virgin Galactic поднялся на высоту больше 80 км, но не преодолел нужную отметку.
«96% человечества считают, что космос начинается именно с этой высоты. Только 4% мира признают нижнюю границу в 80 км или 50 миль как начало космоса», – твит Blue Origin отсылает к цифрам международной авиационной федерации, которая отсчитывает границу со 100 км. NASA и ВВС США называет астронавтом того, кто преодолел высоту больше 80 км.