Как и зачем самый богатый человек мира летит в космос – и берет с собой самого возрастного и самого молодого людей в истории полетов

Джефф Безос – богатейший человек планеты по версии Forbes ($210,5 миллиардов) отправится в космос на корабле New Shepard с тремя членами экипажа. Это веха для космического туризма и компании Безоса Blue Origin. Прочувствуйте, как это киношно: миллиардер, его брат, 82-летняя летчица и 18-летний парень (его отец заплатил за билет $28 миллионов) полетят в космос без космонавтов на борту.

Что вообще происходит?

Безос еще студентом расписывал планы о покорении космоса, но считал себя не очень умным

Вы знаете Безоса как основателя Amazon, но в день 27-летия компании он покинул пост ее гендиректора (оставил себе только должность в совете директоров). Незадолго до полета Безос пожертвовал 0,1% своего состояния Национальному музею астронавтики и воздухоплавания. Одержимость космосом – это еще с детства, когда дед водил его смотреть на запуски «Аполлонов».

Безос в юности фанател от «Стартрека» (в 2016-м даже сыграл там инопланетянина), ходил в специальный лагерь космической направленности, а в 80-х увлекся лекциями Джерарда О’Нила – профессора, который планировал, как колонизировать Луну. Безос всегда говорит, что цель его компании – не просто космический туризм, а эвакуация людей с планеты на орбитальные поселения. Еще подростком Безос в интервью местной газете рассказал, как освободит Землю от перенаселения. Но в университете Безос понял, что «не слишком умен для астрофизики» – и закрутился в IT.