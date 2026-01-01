Киберспорт: Материалы

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30 лучших игр 2022 года
#Игры
Быстрые факты про The International 11 – это главный турнир года в Dota 2: призовой фонд, фавориты, особенности
#Dota 2
Почему провалился релиз FIFA 23: игра не работает из-за ошибки нового античита – теперь ее критикует весь мир
#FIFA 23
Все о FIFA 23 – ответы на главные вопросы: что изменилось, где можно купить, какие требования, сколько стоит
#FIFA 23
Как вышло, что сериал The Last of Us снимал молодой режиссер из России
#Кантемир Балагов
15 новых фишек в FIFA 23: женские клубы, матчи между платформами, игра за реального тренера
#FIFA 23
Зачем «ПСЖ» отдает деньги и бренд китайскому клубу по Dota 2 – они придумали систему, которую повторяют другие
#ПСЖ
Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
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#кино
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Музыка, кино и тексты, которые помогли нам пережить 2020 год
#музыка
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Игра FIFA появилась в больничной палате на бумажке и через взятку китайской авиакомпании. В идею не верил никто
#киберспорт
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Какой будет FIFA 23 – последняя совместная игра EA Sports и ФИФА: что вообще нового и у кого самый высокий рейтинг
#FIFA 23
В России суд впервые вынес приговор за преступление в игре: за чит-коды в World of Tanks – в мире за это уже дают тюремные сроки
#Игры
GTA VI – что мы уже знаем: играть за брата и сестру, локации на Кубе, возвращение Вайс-Сити, все построено на улучшенном движке
#GTA VI
«Сталкер 2» – игра, которая переносится уже десять лет. Почему дата выхода столько раз менялась и что это будет в итоге?
#Сталкер 2
Почему в России есть проблемы с загрузкой новых версий Windows – связано ли это с позицией Microsoft по работе в стране
#Microsoft
Чем Internet Explorer важен для истории и как превратился в мем о худшем браузере – Microsoft закрывает его после 20 лет
#Microsoft
Русские и украинцы вместе выступают за команду NAVI – и дошли до финала главного турнира по CS:GO. Возможно, так они сыграли последний раз
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#NAVI
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В каком порядке играть в Call of Duty по хронологии и по сюжету
#киберспорт
Почему EA Sports и ФИФА разорвали отношения после 30 лет вместе
#EA Sports
Будет ли игра World of Tanks в России: что изменится после ухода Wargaming
#киберспорт
Будет ли Roblox работать в России и есть ли там ограничения
#киберспорт
На Football Manager влияют ассистенты ресерчера. Стать таким может любой – менять игроков и попасть в реальный клуб
#Football Manager 2022
Тест: как вы помните GTA San Andreas. Кем в финале стал Си-Джей? Зачем код JYSDSOD? Что умел слепой Ву Зи Му?
#GTA
Что известно о разработке игры «Ведьмак 4»: новый движок и онлайн-режим
#игры
Главное с презентации Hogwarts Legacy – игры по «Гарри Поттеру»: открытый мир, полеты на метле и Выручай-комната
#Гарри Поттер
Как в России купить игру в Steam
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#киберспорт
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Будет ли заблокирован Steam в 2022 году: почему об этом говорят и какие проблемы уже есть с покупкой игр
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#игры
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25 небанальных фактов про «Мортал Комбат». Название – ошибка механика, а герои придумывались после шторма, пореза ножом и вывиха пальца
#Мортал Комбат
Киберспортивная команда NAVI состоит из украинцев и русских: перед матчем украинцы вышли с флагом страны и обнялись с русскими
#NAVI
Самая сложная и обсуждаемая игра года – гонконгский боевик Sifu. Все бесятся, что игра наказывает за ошибку – и надо постоянно начинать сначала
#Sifu
GTA 6 точно выйдет (мы ждали 9 лет!): какие новости, про что сюжет, будут ли персонаж-женщина и криптовалюта
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#GTA
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Существует чемпионат мира по табличкам Excel (что? АААА!). Финансовые аналитики в прямом эфире решают задачи, приз – $20К, все транслирует ESPN
#Microsoft
Как игра The Last Of Us рассказывает о постапокалипсисе, но поражает реализмом. Теперь ее для HBO экранизирует Кантемир Балагов
#киберспорт