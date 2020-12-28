Киберспорт: Материалы

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Как вышло, что сериал The Last of Us снимал молодой режиссер из России
#Кантемир Балагов
22 августа, 17:48
15 новых фишек в FIFA 23: женские клубы, матчи между платформами, игра за реального тренера
#FIFA 23
06 августа, 15:02
Зачем «ПСЖ» отдает деньги и бренд китайскому клубу по Dota 2 – они придумали систему, которую повторяют другие
#ПСЖ
25 июля, 14:36
Какой будет FIFA 23 – последняя совместная игра EA Sports и ФИФА: что вообще нового и у кого самый высокий рейтинг
#FIFA 23
17 июля, 18:04
В России суд впервые вынес приговор за преступление в игре: за чит-коды в World of Tanks – в мире за это уже дают тюремные сроки
#Игры
06 июля, 20:18
GTA VI – что мы уже знаем: играть за брата и сестру, локации на Кубе, возвращение Вайс-Сити, все построено на улучшенном движке
#GTA VI
28 июня, 00:02
Почему в России есть проблемы с загрузкой новых версий Windows – связано ли это с позицией Microsoft по работе в стране
#Microsoft
19 июня, 20:18
Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
1
#кино
10 февраля, 11:52
1
Музыка, кино и тексты, которые помогли нам пережить 2020 год
#музыка
28 декабря 2020, 15:35
5
Игра FIFA появилась в больничной палате на бумажке и через взятку китайской авиакомпании. В идею не верил никто
#киберспорт
24 июня 2020, 16:25
1
Чем Internet Explorer важен для истории и как превратился в мем о худшем браузере – Microsoft закрывает его после 20 лет
#Microsoft
15 июня, 14:50
Русские и украинцы вместе выступают за команду NAVI – и дошли до финала главного турнира по CS:GO. Возможно, так они сыграли последний раз
1
#NAVI
22 мая, 23:38
1
В каком порядке играть в Call of Duty по хронологии и по сюжету
#киберспорт
15 мая, 16:32
«Сталкер 2» – игра, которая переносится уже десять лет. Почему дата выхода столько раз менялась и что это будет в итоге?
#Сталкер 2
13 января, 13:29
Почему EA Sports и ФИФА разорвали отношения после 30 лет вместе
#EA Sports
11 мая, 20:00
Будет ли игра World of Tanks в России: что изменится после ухода Wargaming
#киберспорт
21 апреля, 14:45
Будет ли Roblox работать в России и есть ли там ограничения
#киберспорт
25 марта, 15:43
На Football Manager влияют ассистенты ресерчера. Стать таким может любой – менять игроков и попасть в реальный клуб
#Football Manager 2022
22 марта, 00:05
Что известно о разработке игры «Ведьмак 4»: новый движок и онлайн-режим
#игры
21 марта, 21:06
Главное с презентации Hogwarts Legacy – игры по «Гарри Поттеру»: открытый мир, полеты на метле и Выручай-комната
#Гарри Поттер
18 марта, 11:29
Как в России купить игру в Steam
1
#киберспорт
11 марта, 18:33
1
Будет ли заблокирован Steam в 2022 году: почему об этом говорят и какие проблемы уже есть с покупкой игр
5
#игры
03 марта, 21:36
5
Тест: как вы помните GTA San Andreas. Кем в финале стал Си-Джей? Зачем код JYSDSOD? Что умел слепой Ву Зи Му?
#GTA
12 ноября 2021, 07:02
Киберспортивная команда NAVI состоит из украинцев и русских: перед матчем украинцы вышли с флагом страны и обнялись с русскими
#NAVI
26 февраля, 19:00
Самая сложная и обсуждаемая игра года – гонконгский боевик Sifu. Все бесятся, что игра наказывает за ошибку – и надо постоянно начинать сначала
#Sifu
12 февраля, 20:44
GTA 6 точно выйдет (мы ждали 9 лет!): какие новости, про что сюжет, будут ли персонаж-женщина и криптовалюта
1
#GTA
04 февраля, 22:16
1
Существует чемпионат мира по табличкам Excel (что? АААА!). Финансовые аналитики в прямом эфире решают задачи, приз – $20К, все транслирует ESPN
#Microsoft
27 января, 21:33
25 небанальных фактов про «Мортал Комбат». Название – ошибка механика, а герои придумывались после шторма, пореза ножом и вывиха пальца
#Мортал Комбат
09 апреля 2021, 16:00
Программист запустил GTA V на бесцветной консоли 1998 года. Видео – восторг!
#киберспорт
25 января, 00:42
Дэвид Линч делал рекламу для PlayStation 2. Это черно-белый сюр с говорящей уткой и мужчиной, который плюется рукой
1
#киберспорт
20 января, 21:44
1
«Обменяю PlayStation на 12 сосисок». Microsoft купила Activision Blizzard за 68 миллиардов – и все обсуждают, как Xbox побеждает в войне консолей
#Microsoft
18 января, 23:31
22 ожидаемых игры 2022 года: S.T.A.L.K.E.R. 2, Хогвартс в XIX веке, Outlast и другие
#киберспорт
07 января, 20:47
Как игра The Last Of Us рассказывает о постапокалипсисе, но поражает реализмом. Теперь ее для HBO экранизирует Кантемир Балагов
#киберспорт
16 января 2021, 16:12
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