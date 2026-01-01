Sifu

Инфо
Игра в жанрах экшены и файтинги, разработанная Sloclap
Год выхода
2022
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Материалы
Материалы
30 лучших игр 2022 года
#Игры
Самая сложная и обсуждаемая игра года – гонконгский боевик Sifu. Все бесятся, что игра наказывает за ошибку – и надо постоянно начинать сначала
#Sifu
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