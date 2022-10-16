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#Игры #The Last Of Us #Sifu #Stray
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30 лучших игр 2022 года

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Здесь собраны самые важные и заметные игры 2022 года. Это не рейтинг – игры расставлены в случайном порядке.

Elden Ring

Платформы: PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, Windows

Сюжет от Джорджа Мартина + геймплей от создателей Dark Souls. Получилась ожидаемо сложная игра, где главная фишка – необычные и сильные боссы. Фехтовальщица Маления – новый ненавидимый геймерами персонаж. 

Nobody Saves the World

Платформы: Windows, Xbox One

Необычная РПГ, где 15 персонажей и вы можете постоянно менять роль (в отличие от большинства игр жанра) за главного героя Никто. Поэтому тут интересно экспериментировать и осознавать, что стартовый выбор в игре не приведет к откату в начало, когда персонаж не понравится. 

Horizon Forbidden West

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5

Продолжение приключений воительницы в мире постапокалипсиса, где сочетаются дикая природа и опасные роботы. Получилось красочнее и сюжетно интереснее, чем в первой части.

Neon White

Платформы: Nintendo Switch, Windows

Динамичный аниме-платформер, где нужно очень быстро бежать и при этом точно стрелять. А между забегами разворачивается визуальная новелла. 

Bear and Breakfast

Платформы: Windows, Nintendo Switch

Вы – медведь. И вам нужно отремонтировать все хижины в лесу, чтобы туда вернулись люди-туристы. Игра на собирание предметов и экономику.

Tunic

Платформы: Mac, Windows, Xbox One, Xbox Series X.

Милый платформер о приключениях лесенка. Но не обольщайтесь – загадки тут заставят застопориться и подуматься.

The Quarry

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows

Интерактивное кино, где друзья едут в летний лагерь, но сталкиваются с паранормальными событиями. От ваших решений зависит, какие герои выживут или вообще все погибнут.

Immortality

Платформы: iOS, macOS, Android, Windows, Xbox Series X|S, Mac OS

Еще одно интерактивное кино, только теперь это реальный фильм, а не компьютерная графика. Мы исследуем жизнь актрисы, которая снялась в трех фильмах – и все они загадочно пропали.

The Last of Us Part I

Платформы: PlayStation 5, Windows (в ближайшем будущем)

Да, это не новая игра, но The Last of Us снова обсуждали как свежий релиз. Потому что был глобально освежен для консолей нового поколения. Теперь обе части главной игре о мире постапокалипсиса смотрятся как единое целое. 

Как игра The Last Of Us рассказывает о постапокалипсисе, но поражает реализмом. Теперь ее для HBO экранизирует Кантемир Балагов
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Final Fantasy 14: Endwalker

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 3, macOS, Windows, Mac 

Дополнение к игре 2013 года, которое воспринимается фанатами серии как полноценная игра. Учтите, что эта боевая РПГ отнимет у вас минимум сотню часов. Но через последнюю версию легче всего погрузиться в мир, который огромен и интересен.

Weird West

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, Windows

На Диком Западе творятся аномальные явления. Вы играете за пять охотников за головами в иммерсивном ролевом симуляторе. То есть, с почти каждым предметом можно взаимодействовать и по-разному решать ситуации, которые возникли в игре. 

Все про перестрелки на Диком Западе – главный миф американской культуры. Как все было на самом деле и почему бандиты становились героями
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Return to Monkey Island 

Платформы: macOS, Microsoft Windows, Nintendo Switch

Шестая игра в серии о пиратах. И снова знакомая атмосфера теплоты, и снова история в духе «Пиратов Карибского моря». 

Dying Light 2: Stay Human

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Windows

Игра с большим количеством сюжетных ответвлений. Мы живем в городе, который поразил зомби-вирус. И ключевое умение главного героя – паркур. На этой смеси и построена уникальность продолжения Dying Light.

Eternal Threads

Платформы: Windows

Вы – детектив и путешественник во времени. Ваша задача – разгадать гибель шести людей, которые сгорели при пожаре в пансионате. 

GhostWire: Tokyo

Платформы: PlayStation 5, Windows

Вид от первого лица, мрачный и дождливый Токио. Рядом нет людей, только монстры и наш герой со способностью их уничтожать. Японский хоррор, который зайдет любителям жанра.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Linux, macOS

Великая игра 2013 года получила даже не продолжение, а обновленную версию. The Stanley Parable – это симулятор офисного работника, который попал во временную петлю. Точнее, это вы попали. Игра постоянно к вам обращается и ломает четвертую стену. И вам придется ее начинать много раз – и всегда есть новый необычный финал. В новой версии игра стебется над проектами, которые переизданиями выкачивают из игроков деньги (то есть, сами себя троллят).

Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
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Cuphead – The Delicious Last Course  

Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows

Еще одно дополнение, которое можно принять за вторую часть Cuphead. Снова бесящие монстры из мультиков первой половины ХХ века, узнаваемый стиль первой части и возможность поиграть за девушку-кружку.

Dune: Spice Wars

Платформы: Windows

Игра для тех, кто любит стратегии и «Дюну». После выхода фильма 2021 года вселенная пополняется контентом.

Rollerdrome

Платформы: PlayStation 4, Windows, PlayStation 5

Авторы объединили симулятор скейтбордиста и шутер. Получилась динамичная игра в антиутопии, где больше классных трюков = больше пуль и оружия.

Olli Olli World

Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Еще одна игра про скейтбордиста, но с приятным настроением лета и совсем без насилия. Нужно просто лучше проходить трассы.

Tinykin

Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, Windows, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Это игра за крохотного человека, который собирает вещи в доме, чтобы построить космический корабль. Не нужно ни с кем сражаться, просто найдите нужные предметы для полета.

 

Sifu

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows

Восточный файтинг с уникальной механикой – после каждой смерти персонаж стареет. В какой-то момент можно умереть, и придется начинать сначала. В общем, для тех, кто любит попотеть с геймпадом или клавиатурой.

Самая сложная и обсуждаемая игра года – гонконгский боевик Sifu. Все бесятся, что игра наказывает за ошибку – и надо постоянно начинать сначала
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Cult of the Lamb

Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, macOS, Xbox Series X|S, Windows, Mac OS

Играем за злого ягненка, который создал вокруг себя культ. Ведем вперед боевую паству и расширяем влияние своей секты.

Norco

Платформы: Mac, Windows PC

История о девушке в загибающемся нефтяном городке. Вы решаете простые головоломки, плывете по истории и удивляетесь, какие тайны хранит город.

Stray

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows

Неожиданный хит. Играем за кота и ведем себя как кот: мяукаем, чешемся и сбиваем горшки. И все это в сеттинге киберпанк-города, где нам нужно помогать роботам решать проблемы. 

Разбираем главную игру лета Stray – симулятор кота, который делает обычные кошачьи дела: игра для тех, кто не играет в игры
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Raft

Платформы: Windows

Игра на выживание, где нужно плавать на маленькой лодке: из мусора делать ее мощнее. И главное – не оставаться голодным и выжить при шторме.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Xbox Cloud Gaming, Windows

Игра в стиле консолей 90-х. Это те самые «Черепашки», которые остались в своем времени: как в графике, так и в геймплее. Идеальный подарок для любителей ностальгии. 

Strange Horticulture

Платформы: Windows

Играйте за оккультного садовода и продавайте растения. Одни повышают храбрость, а другие обезвреживают соперника. Неплохое приключение на один-два вечера.

Card Shark

Платформы: macOS, Nintendo Switch, Windows PC

Карточная игра в уютном ретро-стиле, где нужно, например, жульничать и подкрашивать свои карты. 

As Dusk Falls

Платформы: Xbox One, Xbox Series X/S, Windows

Интерактивный фильм для тех, кто мало играет в игры. Исследуйте истории маленького городка в пустыне, который пропитан духом сериала «Во все тяжкие».

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