30 лучших игр 2022 года

Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Linux, macOS

Великая игра 2013 года получила даже не продолжение, а обновленную версию. The Stanley Parable – это симулятор офисного работника, который попал во временную петлю. Точнее, это вы попали. Игра постоянно к вам обращается и ломает четвертую стену. И вам придется ее начинать много раз – и всегда есть новый необычный финал. В новой версии игра стебется над проектами, которые переизданиями выкачивают из игроков деньги (то есть, сами себя троллят).