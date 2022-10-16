30 лучших игр 2022 года
Здесь собраны самые важные и заметные игры 2022 года. Это не рейтинг – игры расставлены в случайном порядке.
Elden Ring
Платформы: PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, Windows
Сюжет от Джорджа Мартина + геймплей от создателей Dark Souls. Получилась ожидаемо сложная игра, где главная фишка – необычные и сильные боссы. Фехтовальщица Маления – новый ненавидимый геймерами персонаж.
Nobody Saves the World
Платформы: Windows, Xbox One
Необычная РПГ, где 15 персонажей и вы можете постоянно менять роль (в отличие от большинства игр жанра) за главного героя Никто. Поэтому тут интересно экспериментировать и осознавать, что стартовый выбор в игре не приведет к откату в начало, когда персонаж не понравится.
Horizon Forbidden West
Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5
Продолжение приключений воительницы в мире постапокалипсиса, где сочетаются дикая природа и опасные роботы. Получилось красочнее и сюжетно интереснее, чем в первой части.
Neon White
Платформы: Nintendo Switch, Windows
Динамичный аниме-платформер, где нужно очень быстро бежать и при этом точно стрелять. А между забегами разворачивается визуальная новелла.
Bear and Breakfast
Платформы: Windows, Nintendo Switch
Вы – медведь. И вам нужно отремонтировать все хижины в лесу, чтобы туда вернулись люди-туристы. Игра на собирание предметов и экономику.
Tunic
Платформы: Mac, Windows, Xbox One, Xbox Series X.
Милый платформер о приключениях лесенка. Но не обольщайтесь – загадки тут заставят застопориться и подуматься.
The Quarry
Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows
Интерактивное кино, где друзья едут в летний лагерь, но сталкиваются с паранормальными событиями. От ваших решений зависит, какие герои выживут или вообще все погибнут.
Immortality
Платформы: iOS, macOS, Android, Windows, Xbox Series X|S, Mac OS
Еще одно интерактивное кино, только теперь это реальный фильм, а не компьютерная графика. Мы исследуем жизнь актрисы, которая снялась в трех фильмах – и все они загадочно пропали.
The Last of Us Part I
Платформы: PlayStation 5, Windows (в ближайшем будущем)
Да, это не новая игра, но The Last of Us снова обсуждали как свежий релиз. Потому что был глобально освежен для консолей нового поколения. Теперь обе части главной игре о мире постапокалипсиса смотрятся как единое целое.
Final Fantasy 14: Endwalker
Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 3, macOS, Windows, Mac
Дополнение к игре 2013 года, которое воспринимается фанатами серии как полноценная игра. Учтите, что эта боевая РПГ отнимет у вас минимум сотню часов. Но через последнюю версию легче всего погрузиться в мир, который огромен и интересен.
Weird West
Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, Windows
На Диком Западе творятся аномальные явления. Вы играете за пять охотников за головами в иммерсивном ролевом симуляторе. То есть, с почти каждым предметом можно взаимодействовать и по-разному решать ситуации, которые возникли в игре.
Return to Monkey Island
Платформы: macOS, Microsoft Windows, Nintendo Switch
Шестая игра в серии о пиратах. И снова знакомая атмосфера теплоты, и снова история в духе «Пиратов Карибского моря».
Dying Light 2: Stay Human
Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Windows
Игра с большим количеством сюжетных ответвлений. Мы живем в городе, который поразил зомби-вирус. И ключевое умение главного героя – паркур. На этой смеси и построена уникальность продолжения Dying Light.
Eternal Threads
Платформы: Windows
Вы – детектив и путешественник во времени. Ваша задача – разгадать гибель шести людей, которые сгорели при пожаре в пансионате.
GhostWire: Tokyo
Платформы: PlayStation 5, Windows
Вид от первого лица, мрачный и дождливый Токио. Рядом нет людей, только монстры и наш герой со способностью их уничтожать. Японский хоррор, который зайдет любителям жанра.
The Stanley Parable: Ultra Deluxe
Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Linux, macOS
Великая игра 2013 года получила даже не продолжение, а обновленную версию. The Stanley Parable – это симулятор офисного работника, который попал во временную петлю. Точнее, это вы попали. Игра постоянно к вам обращается и ломает четвертую стену. И вам придется ее начинать много раз – и всегда есть новый необычный финал. В новой версии игра стебется над проектами, которые переизданиями выкачивают из игроков деньги (то есть, сами себя троллят).
Cuphead – The Delicious Last Course
Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows
Еще одно дополнение, которое можно принять за вторую часть Cuphead. Снова бесящие монстры из мультиков первой половины ХХ века, узнаваемый стиль первой части и возможность поиграть за девушку-кружку.
Dune: Spice Wars
Платформы: Windows
Игра для тех, кто любит стратегии и «Дюну». После выхода фильма 2021 года вселенная пополняется контентом.
Rollerdrome
Платформы: PlayStation 4, Windows, PlayStation 5
Авторы объединили симулятор скейтбордиста и шутер. Получилась динамичная игра в антиутопии, где больше классных трюков = больше пуль и оружия.
Olli Olli World
Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Series X|S, PlayStation 5
Еще одна игра про скейтбордиста, но с приятным настроением лета и совсем без насилия. Нужно просто лучше проходить трассы.
Tinykin
Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, Windows, Xbox Series X|S, PlayStation 5
Это игра за крохотного человека, который собирает вещи в доме, чтобы построить космический корабль. Не нужно ни с кем сражаться, просто найдите нужные предметы для полета.
Sifu
Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows
Восточный файтинг с уникальной механикой – после каждой смерти персонаж стареет. В какой-то момент можно умереть, и придется начинать сначала. В общем, для тех, кто любит попотеть с геймпадом или клавиатурой.
Cult of the Lamb
Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, macOS, Xbox Series X|S, Windows, Mac OS
Играем за злого ягненка, который создал вокруг себя культ. Ведем вперед боевую паству и расширяем влияние своей секты.
Norco
Платформы: Mac, Windows PC
История о девушке в загибающемся нефтяном городке. Вы решаете простые головоломки, плывете по истории и удивляетесь, какие тайны хранит город.
Stray
Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows
Неожиданный хит. Играем за кота и ведем себя как кот: мяукаем, чешемся и сбиваем горшки. И все это в сеттинге киберпанк-города, где нам нужно помогать роботам решать проблемы.
Raft
Платформы: Windows
Игра на выживание, где нужно плавать на маленькой лодке: из мусора делать ее мощнее. И главное – не оставаться голодным и выжить при шторме.
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Xbox Cloud Gaming, Windows
Игра в стиле консолей 90-х. Это те самые «Черепашки», которые остались в своем времени: как в графике, так и в геймплее. Идеальный подарок для любителей ностальгии.
Strange Horticulture
Платформы: Windows
Играйте за оккультного садовода и продавайте растения. Одни повышают храбрость, а другие обезвреживают соперника. Неплохое приключение на один-два вечера.
Card Shark
Платформы: macOS, Nintendo Switch, Windows PC
Карточная игра в уютном ретро-стиле, где нужно, например, жульничать и подкрашивать свои карты.
As Dusk Falls
Платформы: Xbox One, Xbox Series X/S, Windows
Интерактивный фильм для тех, кто мало играет в игры. Исследуйте истории маленького городка в пустыне, который пропитан духом сериала «Во все тяжкие».