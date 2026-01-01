Одежда: Материалы

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Новости
Почему Канье и adidas ругаются, хотя их союз стоит $1,5 млрд: злость из-за плагиата и потери контроля и обложка о смерти гендиректора
#Канье Уэст
H&M окончательно закрывается в России: где еще открыты продажи, как различается ситуация по городам
#H&M
Шляпы – главная деталь образа Елизаветы II: зачем она их носила и посмотрите на галерею ее нарядов
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#Елизавета II
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Почему Стив Джобс всегда ходил в черной водолазке: японский дизайнер создал 100 таких, когда он хотел форму для сотрудников Apple
#Стив Джобс
Когда магазины H&M в России откроются для финальной распродажи и почему не открылись 1 августа
#одежда
Какие магазины одежды окончательно ушли из России, а какие – вернутся под другим названием
#одежда
Balenciaga одела Земфиру, Ким Кардашьян и Беллу Хадид в черные стеклянные маски без выреза для глаз – это проект совместно с командой Формулы 1
#Balenciaga
Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете
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#Футбол
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Gucci придумал для жокеев безработный официант − теперь это любимый бренд твоих любимых звезд
#одежда
Как Nike придумывал свои культовые вещи: первые в мире кроссовки с воздушной подушкой, обувь из фильма «Назад в будущее», мячи для АПЛ
#Nike
Как появились буркини и почему страны Европы запрещают носить их на пляжах и в бассейнах
#одежда
Первая в истории глянца обложка, нарисованная искусственным интеллектом – на самом деле это делается сложнее, чем кажется
#Технологии
Три полоски adidas начинались с двух бутылок виски. И стали легендой везде – от русских дворов до Беверли-Хиллз
#одежда
Канье Уэст обвиняет в плагиате adidas, с которым вместе делает обувь Yeezy: намекает на разрыв и зовет «поговорить»
#adidas
Разбираем уход Nike из России: в чем главная проблема и сколько компания потеряет без русского рынка
#Nike
Adidas и Gucci сделали зонт, который не спасает от дождя – за $1300
#adidas
Balenciaga выпустила ветхие грязные кроссовки с дырами – и это новые кроссовки за $1850
#одежда
Команда сыграла в форме, которую десятилетняя девочка с пороком сердца нарисовала цветными карандашами
#одежда
Ким Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро на Met Gala-2022: взяла ее платье из музея, сбросила 7 кг и красила волосы 14 часов
#Ким Кардашьян
Кроссовки с париком – новое изобретение австралийского бренда, которое отсылает к моде на прическу 80-х
#одежда
Вернется ли Zara в Россию
#одежда
История Converse – в этих кедах создавался баскетбол, бегал Рокки и играл Курт Кобейн
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#одежда
16
Школы Токио после скандала отменяют эпоху жесткого дресс-кода: подростки годами красили волосы в темный и отбывали домашний арест за поведение
#Япония
Где теперь покупать одежду в России
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#мир
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Adidas показал голую грудь разных женщин в рекламе топов – она есть в инстаграме (с заблюренными сосками) и на улицах
#adidas
Почему арабы носят на голове особый платок. Раньше он был политическим символом и делался одним мастером в мире, а сейчас производит даже Китай
#мир
Кроссовки из «Назад в будущее» с автошнуровкой – давно реальность от Nike. Но, кажется, в них нет толка
#одежда
Леброн так помешан на своей форме, что открыл с Nike громадный центр исследований. Там 400 (!) камер для захвата движения
#Леброн Джеймс
Японский дизайнер к Олимпиаде сделал кимоно для каждой сборной (213 штук!). Россия – это кимоно с космосом, куполами и «Эрмитажем»
#одежда
Самые дорогие кроссовки в мире – 1,8 млн долларов за одну старую пару. В них Канье Уэст выступал на «Грэмми» и начал историю Yeezy
#Канье Уэст
Adidas и «Южный парк» ко дню курения марихуаны выпустят кроссовки c глазами Полотенчика. Они краснеют на солнце
#adidas
Новую форму «Ювентуса» разрабатывал скейт-бренд. Такое сотрудничество – слияние футбола и моды
#Ювентус
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