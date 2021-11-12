Одежда: Материалы

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Новости
Почему Стив Джобс всегда ходил в черной водолазке: японский дизайнер создал 100 таких, когда он хотел форму для сотрудников Apple
#Стив Джобс
23 августа, 16:30
Когда магазины H&M в России откроются для финальной распродажи и почему не открылись 1 августа
#одежда
01 августа, 16:00
Какие магазины одежды окончательно ушли из России, а какие – вернутся под другим названием
#одежда
18 июля, 15:43
Balenciaga одела Земфиру, Ким Кардашьян и Беллу Хадид в черные стеклянные маски без выреза для глаз – это проект совместно с командой Формулы 1
#Balenciaga
10 июля, 22:01
Как Nike придумывал свои культовые вещи: первые в мире кроссовки с воздушной подушкой, обувь из фильма «Назад в будущее», мячи для АПЛ
#Nike
23 июня, 20:00
Как появились буркини и почему страны Европы запрещают носить их на пляжах и в бассейнах
#одежда
22 июня, 18:57
Первая в истории глянца обложка, нарисованная искусственным интеллектом – на самом деле это делается сложнее, чем кажется
#Технологии
22 июня, 18:46
Правило «Не сиди на мяче – яйцом будет» − это миф. Мы спросили у производителей и футболистов: смысл только в этикете
1
#Футбол
12 ноября 2021, 07:06
1
Gucci придумал для жокеев безработный официант − теперь это любимый бренд твоих любимых звезд
#одежда
14 октября 2019, 17:03
Канье Уэст обвиняет в плагиате adidas, с которым вместе делает обувь Yeezy: намекает на разрыв и зовет «поговорить»
#adidas
14 июня, 19:12
Разбираем уход Nike из России: в чем главная проблема и сколько компания потеряет без русского рынка
#Nike
25 мая, 14:26
Adidas и Gucci сделали зонт, который не спасает от дождя – за $1300
#adidas
19 мая, 23:35
Три полоски adidas начинались с двух бутылок виски. И стали легендой везде – от русских дворов до Беверли-Хиллз
#одежда
03 августа 2020, 18:45
Balenciaga выпустила ветхие грязные кроссовки с дырами – и это новые кроссовки за $1850
#одежда
10 мая, 10:55
Команда сыграла в форме, которую десятилетняя девочка с пороком сердца нарисовала цветными карандашами
#одежда
04 мая, 14:33
Ким Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро на Met Gala-2022: взяла ее платье из музея, сбросила 7 кг и красила волосы 14 часов
#Ким Кардашьян
03 мая, 12:18
Кроссовки с париком – новое изобретение австралийского бренда, которое отсылает к моде на прическу 80-х
#одежда
06 апреля, 21:25
Вернется ли Zara в Россию
#одежда
05 апреля, 18:40
Школы Токио после скандала отменяют эпоху жесткого дресс-кода: подростки годами красили волосы в темный и отбывали домашний арест за поведение
#Япония
17 марта, 18:00
Где теперь покупать одежду в России
1
#мир
15 марта, 12:54
1
Adidas показал голую грудь разных женщин в рекламе топов – она есть в инстаграме (с заблюренными сосками) и на улицах
#adidas
10 февраля, 21:55
История Converse – в этих кедах создавался баскетбол, бегал Рокки и играл Курт Кобейн
16
#одежда
01 июля 2020, 15:40
16
Почему арабы носят на голове особый платок. Раньше он был политическим символом и делался одним мастером в мире, а сейчас производит даже Китай
#мир
14 октября 2021, 18:55
Леброн так помешан на своей форме, что открыл с Nike громадный центр исследований. Там 400 (!) камер для захвата движения
#Леброн Джеймс
07 октября 2021, 20:19
Японский дизайнер к Олимпиаде сделал кимоно для каждой сборной (213 штук!). Россия – это кимоно с космосом, куполами и «Эрмитажем»
#одежда
27 июля 2021, 22:59
Самые дорогие кроссовки в мире – 1,8 млн долларов за одну старую пару. В них Канье Уэст выступал на «Грэмми» и начал историю Yeezy
#Канье Уэст
28 апреля 2021, 09:42
Кроссовки из «Назад в будущее» с автошнуровкой – давно реальность от Nike. Но, кажется, в них нет толка
#одежда
23 января 2020, 18:26
Adidas и «Южный парк» ко дню курения марихуаны выпустят кроссовки c глазами Полотенчика. Они краснеют на солнце
#adidas
07 апреля 2021, 20:47
Рэпер Lil Nas X выпустил кроссовки с каплями человеческой крови внутри. Недавно в клипе он танцевал у сатаны на коленях
#Lil Nas X
29 марта 2021, 15:00
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
1
#Эрик Ламела
14 марта 2021, 21:27
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Puma выпустила куртку из вратарских перчаток. Это коллаб с дизайнером, которая делает шорты из лего и бюстгальтер-круассаны
1
#одежда
08 марта 2021, 16:43
1
Новую форму «Ювентуса» разрабатывал скейт-бренд. Такое сотрудничество – слияние футбола и моды
#Ювентус
31 октября 2019, 15:50
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