Почему арабы носят на голове особый платок. Раньше он был политическим символом и делался одним мастером в мире, а сейчас производит даже Китай

Образ шейха – это всегда белая туника и завязанный на голове платок. С туникой все просто: это тоба (в некоторых арабских странах ее называют кандурой и дишдашем), которая удобна из-за просторности. Белый цвет подходит в жару, но выполняет еще и символическую функцию: белый у арабов – цвет благородных людей.

Платок – это куфия. В разных арабских странах она отличается по расцветке и наличию ободка, но в поп-культуре куфия устоялась как красно-белый платок, который закреплен обручем.

Куфия – это путь в далекую историю и актуальную политику арабских стран. Из-за Палестины в России она также известна как арафатка

Куфия появилась в Месопотамии – в городе Эль-Куфа (сейчас это территория Ирака). Хлопковый платок подчеркивал статус знати, но быстро распространился в сухих и жарких странах. Ведь куфия защищает голову от песка и жары. И выполняет кучу других функций: используется как фильтр для воды, скатерть в походе, веревка для поднятия грузов.

Арабские народы через куфию подчеркивали свою идентичность или статус. Например, курды по-другому завязывают куфию, прикрывая лицо. А сеиды (потомки пророка Мухаммеда) носили темно-зеленую куфию.