Почему арабы носят на голове особый платок. Раньше он был политическим символом и делался одним мастером в мире, а сейчас производит даже Китай
Образ шейха – это всегда белая туника и завязанный на голове платок. С туникой все просто: это тоба (в некоторых арабских странах ее называют кандурой и дишдашем), которая удобна из-за просторности. Белый цвет подходит в жару, но выполняет еще и символическую функцию: белый у арабов – цвет благородных людей.
Платок – это куфия. В разных арабских странах она отличается по расцветке и наличию ободка, но в поп-культуре куфия устоялась как красно-белый платок, который закреплен обручем.
Куфия – это путь в далекую историю и актуальную политику арабских стран. Из-за Палестины в России она также известна как арафатка
Куфия появилась в Месопотамии – в городе Эль-Куфа (сейчас это территория Ирака). Хлопковый платок подчеркивал статус знати, но быстро распространился в сухих и жарких странах. Ведь куфия защищает голову от песка и жары. И выполняет кучу других функций: используется как фильтр для воды, скатерть в походе, веревка для поднятия грузов.
Арабские народы через куфию подчеркивали свою идентичность или статус. Например, курды по-другому завязывают куфию, прикрывая лицо. А сеиды (потомки пророка Мухаммеда) носили темно-зеленую куфию.
Об этом традиционном платке мир заговорил в ХХ веке. В 30-х годах началось арабское восстание, и на тот момент куфия давно была общедоступной – в Палестине ее обычно носили сельские жители. Но именно в Палестине куфия стала главным символом сопротивления.
Радикальный лидер Палестины Ясир Арафат сделал куфию культовой в 60-х. Он придумал свою манеру ее носить: перекидывал платок через правое плечо, чтобы куфия напоминала треугольник и очертания территории Палестины, за независимость которой боролся Арафат. Дошло до того, что в русском языке вместо куфии чаще употреблялось слово «арафатка».
В Европе куфия стала символом протеста молодых студентов, которые поддерживали Палестину в конфликте с Израилем. Публицисты того времени даже писали, что европейцев с куфией на голове стало больше, чем палестинцев. А куфия – такой же символ юного бунтарства, как и плакат с Че Геварой.
В ХХ веке куфия закрепилась в европейской моде. И потеряла связь с политикой
В 2009 году немецкое издание Spiegel выпустило репортаж, как молодые арабы в Европе массово скупают куфии, которые стоят от 5 до 200 долларов. Старое поколение этим недовольно: в прошлом веке куфию носили боевики, а теперь ее возвели в культ молодые люди, которые даже не критикуют Израиль. В фейсбуке появлялись группы «Носите куфию осознанно, а не из-за моды».
Сейчас ношение куфии часто осуждается с этических позиций. Палестинский модельер Омар Насер-Кури говорит, что куфия символизирует «внесудебные казни, лишение собственности и угнетение», поэтому модельеры зря так легко используют этот платок – «без знания контекста это просто неуважительно и выглядит как эксплуатация».
И тут важно отметить, что куфия – не религиозный наряд. Один из частых запросов в гугле о куфие: «Можно ли ее носить и не оскорбить верующих?» Да, куфия разве что говорит о политических взглядах.
Но сейчас она теряет свой смысл из прошлого века – теперь ее ношение не про политическую борьбу, а просто модный аксессуар. В Европе ее массово продает магазин Cecilie Copenhagen: стоит от 90 до 240 евро. Самое любопытное, что куфию продает даже израильский бренд Dodo Bar Or, но иногда политические обострения из-за куфии случаются. Например, в 2007-м американский магазин снял ее с продажи после жалобы активиста из Израиля.
И куфия теперь производится в основном в Китае, хотя в начале 90-х был всего один палестинский производитель на весь мир: на 16 станках в день он делал 750 куфий в день.
Сейчас осталось всего два станка, но его Ясир Хирбави говорит, что у него куфия на 100% из хлопка. Он считает важным сохранить единственную фабрику по производству куфий в Палестине.