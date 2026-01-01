Теннис: Новости

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Теннис
Роджер Федерер завершит карьеру в 41 год: он выиграл 20 «Больших шлемов» и выступал с 1998 года
#Роджер Федерер
Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
Теннис
Надаль отыгрался с 0:2 и победил впервые с 2007 года. Тогда он обыграл Южного
#Рафаэль Надаль
Теннис
Финал Australian Open между Медведевым и Надалем продлился 5 часов и 24 минуты
#Медведев – Надаль
Теннис
Медведев проиграл три из четырех финалов «Большого шлема»
#Медведев – Надаль
Теннис
Надаль выиграл 21-й титул «Большого шлема». Это рекорд
#Рафаэль Надаль
Теннис
Надаль – победитель Australian Open-2022. Это его второй титул в Австралии 🏆
#Медведев – Надаль
Теннис
Во время матча Медведев – Надаль на корт спрыгнул фанат. Он протестовал против задержания беженцев
#Медведев – Надаль
Теннис
Надаль 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема», Медведев – один. Они сыграют в финале Australian Open
#Медведев – Надаль
Теннис
Барти выиграла женский Australian Open. Это ее третий титул на турнирах «Большого шлема» 🏆
#Эшли Барти
Теннис
Перед финалом Australian Open Надаль обыгрывал Медведева три раза. Все победы – в 2019-м
#Медведев – Надаль
Теннис
Финал Australian Open: прогноз на матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года
#Медведев – Надаль
Теннис
Финал Australian Open: во сколько начало матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года
#Медведев – Надаль
Теннис
Где смотреть финал Даниил Медведев – Рафаэль Надаль: во сколько прямая трансляция, Australian Open, 30 января
#Медведев – Надаль
Теннис
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open. Там он сыграет с Надалем
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев отыгрался с 0:2 в матче с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал Australian Open
#Даниил Медведев
Теннис
Australian Open после критики снял запрет на футболки в поддержку Пэн Шуай. Их запрещали из-за «политического характера»
#Australian Open
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open. Это единственный теннисист из России, оставшийся в розыгрыше
#Australian Open
Теннис
Теннисистка Ализе Корне с 63-й попытки вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она играет на турнирах с 2005 года
#Ализе Корне
Теннис
Карацев и Хачанов вылетели в третьем круге Australian Open
#Australian Open
Теннис
Осака вылетела в третьем круге Australian Open от американки Анисимовой
#Australian Open
Теннис
Восьмая ракетка мира Рууд снялся с Australian Open. Его заменит 149-я ракетка Сафиуллин
#Australian Open
Теннис
Джокович пропустит минимум три следующих Australian Open – ему на три года запрещен въезд в страну
#Новак Джокович
Теннис
Джокович проиграл новый суд в Австралии. Он будет депортирован и не сыграет на Australian Open
#Новак Джокович
Теннис
Джокович снова попал в центр содержания мигрантов. Он ожидает там нового суда
#Новак Джокович
Теннис
Карацев вышел в финал турнира ATP в Сиднее и сыграет с Марреем. Это его четвертый финал за год
#ATP
Разное
В топ женского рейтинга Forbes впервые вошла спортсменка из командных видов. Ей стала баскетболистка с заработком $5,7 млн
#Наоми Осака
Теннис
Австралия повторно аннулировала визу Джоковича. Ему снова грозит депортация
#Новак Джокович
Теннис
Джокович объяснил «человеческой ошибкой» ложные данные о своих поездках. Из-за них Австралия снова открыла расследование
#Новак Джокович
Теннис
Австралия снова рассмотрит аннулирование визы Джоковича. Теперь – из-за ложной информации о путешествиях
#Australian Open
Теннис
Австралия запретила теннисистке Ворачовой въезд на три года. Она въехала с медотводом, но потом ее визу аннулировали
#Australian Open
Теннис
Джокович выиграл суд и остается в Австралии. Он может сыграть на Australian Open
#Новак Джокович
Теннис
Адвокаты Джоковича ошиблись в его фамилии, когда подавали апелляцию
#Новак Джокович
Теннис
Австралия аннулировала еще одну визу после случая с Джоковичем. Теперь – у теннисистки, которая уже въехала в страну
#Australian Open
Теннис
Пограничники Мельбурна аннулировали визу Джоковича. Его могут депортировать из страны, но адвокаты подали апелляцию
#Новак Джокович
Теннис
Australian Open объяснил допуск непривитого Джоковича выдачей медотвода. Заявки на него рассматривали две комиссии
#Новак Джокович
Теннис
Джокович, Рублев и Карацев снялись с ATP Cup. Это первый теннисный турнир сезона перед Australian Open
#ATP Cup
Теннис
Рублев заразился коронавирусом за пять дней до старта ATP Cup. Он не может вылететь в Австралию
#Андрей Рублев
Теннис
Надаль заразился коронавирусом. До Australian Open остался месяц
#Рафаэль Надаль
Теннис
Организаторы Australian Open рассмотрят допуск непривитых теннисистов. Хотя прежде утверждали, что этого не будет
#Australian Open
Теннис
🎾 Россия попала в группу с Италией, Австрией и Австралией на Кубке ATP
#Кубок ATP
Теннис
Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. Это ее первая победа в турнире с 2006 года 🎾
#Кубок Дэвиса
Теннис
Россия вышла в финал Кубка Дэвиса, где сыграет против Хорватии. Она не выигрывала турнир с 2006 года
#Кубок Дэвиса
Теннис
🎾 Россия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса и сыграет там с Германией
#Кубок Дэвиса
Теннис
WTA отменила турниры в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай. Теннисистка обвинила китайского чиновника в принуждении к сексу
#Пэн Шуай
Теннис
Россия вышла в плей-офф Кубка Дэвиса и сыграет там со Швецией
#Кубок Дэвиса
Теннис
Медведев и Рублев закончат год в топ-5 мирового рейтинга. Впервые с 2000 года в пятерке лучших будут двое россиян
#ATP
Теннис
Теннисистка Пэн Шуай связалась с МОК на фоне сообщений о своей пропаже. И попросила об уважении «частной жизни»
#Пэн Шуай
Теннис
Зверев победил первую и вторую ракетку мира в финальном раунде Итогового турнира ATP. Это первый случай за 31 год
#Александр Зверев
Теннис
Медведев выиграл у Зверева пять матчей подряд, но проиграл в финале Итогового турнира ATP. Предыдущее поражение было в 2019 году
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев впервые за два года проиграл на Итоговом турнире ATP. До этого была серия из девяти побед
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP. Он выигрывал турнир в 2020 году
#Даниил Медведев
Теннис
Китайские медиа показали видео с участием пропавшей теннисистки. Глава WTA заявил: этого недостаточно, чтобы доказать ее нормальное состояние
#Теннис
Теннис
Итоговый турнир ATP: прогноз на финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: во сколько начало финала Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: где смотреть финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев за два года выиграл девять матчей подряд на Итоговом турнире ATP и отдал пять сетов
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. Он один из двух россиян, который на нем побеждал
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP. В прошлом году он его выиграл
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Рууд обыграл Рублева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Там он сыграет с Медведевым
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Медведев закончил групповой этап Итогового турнира ATP без поражений. Его победная серия длится восемь матчей
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Джокович обыграл Рублева во втором матче Итогового турнира ATP и вышел в полуфинал
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Федерер анонсировал возвращение летом 2022 года. Он пропустил остаток сезона из-за операции на колене
#Роджер Федерер
Теннис
🎾 Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP после снятия Берреттини
#Итоговый турнир ATP
Теннис
🎾 Медведев обыграл Зверева в матче Итогового турнира ATP и вышел на первое место в группе
#Итоговый турнир ATP
Теннис
🎾 Рублев обыграл Циципаса в первом туре Итогового турнира ATP. Следующий матч – с Джоковичем
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Самсонова признана самым ценным игроком Кубка Билли Джин Кинг. Она заменила Павлюченкову и выиграла решающий матч в финале
#Людмила Самсонова
Теннис
Джокович обыграл Медведева и взял 37-й «Мастерс»
#Новак Джокович
Теннис
🎾 Россия вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. Она не играла там с 2015 года
#Кубок Билли Джин Кинг
Теннис
Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже. Он защищает титул на этом турнире
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Карацев обновил личный рекорд в мировом рейтинге. Он впервые поднялся на 16-е место
#Аслан Карацев