Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Александр Зверев
Медведев – Зверев
Где смотреть финал Итогового турнира ATP Медведев – Зверев
3 часа назад
Финал Итогового турнира ATP 2021 года пройдет в Турине 21 ноября. В нем сыграют Даниил Медведев и Александр Зверев.
Начало – в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале Eurosport и официальном сайте.
- Это второй финал Итогового турнира ATP в карьере Медведева. В прошлом году он впервые в карьере выиграл турнир, в финале победив Доминика Тима.
- За два года Медведев выиграл на турнире девять матчей из девяти и отдал соперникам пять сетов.
- В 2021 году Медведев выиграл US Open и дошел до финала Australian Open. Он может стать первым россиянином, который выиграет Итоговый турнир ATP дважды.
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