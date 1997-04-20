Александр Зверев

Дата рождения
20 апреля 1997 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2020 г.
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Теннис
Зверев победил первую и вторую ракетку мира в финальном раунде Итогового турнира ATP. Это первый случай за 31 год
#Александр Зверев
Теннис
Медведев выиграл у Зверева пять матчей подряд, но проиграл в финале Итогового турнира ATP. Предыдущее поражение было в 2019 году
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев впервые за два года проиграл на Итоговом турнире ATP. До этого была серия из девяти побед
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP. Он выигрывал турнир в 2020 году
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: прогноз на финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: во сколько начало финала Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
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#Александр Зверев
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