Зверев – сын русских эмигрантов, который в этому году забрал у россиян два сверхважных финала: золото Олимпиады и Итоговый турнир
Александр Зверев – победитель Итогового турнира ATP. В финале он в двух сетах обыграл Даниила Медведева. Теперь Зверев завершает сезон лидером по количеству трофеев – это его шестой титул. Зверев обошел Медведева и по количеству побед на ATP Finals. Ранее он уже выигрывал турнир в 2018 году. Медведев побеждал на Итоговом только в 2020-м.
Другая ключевая победа Зверева – Олимпиада. С Итоговым турниром у нее есть два пересечения. Зверев два раза обыгрывал Джоковича в полуфинале, а в финале встречался с теннисистом из России. На Олимпиаде это был Карен Хачанов. Там результат получился похожим: победа Зверева в двух сетах. Эти титулы закрепили его в статусе третьей ракетки мира.
Зверев связан с теннисистами из России. В интервью после финала Итогового он сделал отсылку к тому, что давно знает Медведева. Каждый из них уже публично высказывался о дружбе. Зверев общается и с другими русскими теннисистами. Они с детства пересекались с Рублевым – даже вместе отдыхали. Сам Рублев поздравлял Зверева с днем рождения их фотографией из детства.
«Во мне нет ничего русского». Зверев считает себя настоящим немцем
Зверев родился в немецком Гамбурге в 1997 году. Его семья – бывшие теннисисты Александр Зверев-старший и Ирина Зверева. Они переехали в Германию еще за шесть лет до рождения второго сына. В теннисе Александр Зверев и его старший брат Михаил представляют Германию. В 2016-м они даже играли друг против друга на турнире ATP в Вашингтоне.
Зверев обожает домашние турниры. Выступает в Мюнхене, Берлине и других немецких городах. Еще он постоянно пишет отдельные посты для немецких фанатов. Когда у Зверева была победная серия на домашних турнирах, он комментировал это так: «Домашний газон». Есть и видео, где гордый Зверев вместе с другими немецкими теннисистами растягивает флаг:
У Зверева было много эмоций после победы на Олимпиаде. Все связаны с Германией: «Я мечтал об участии на Олимпиаде, чтобы представлять свою страну. Но выиграть олимпийскую медаль – это просто невероятное ощущение. У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Сбылась мечта! Спасибо семье, команде, фанатам и тем, кто поддерживал. Спасибо всей Германии!»
Еще раньше он показывал в постах, что с гордостью везде представляет немецкий флаг:
В 2018 году Александр Зверев дал интервью El Pais. По его ключевой цитате надо делать ссылку на обычную жизнь – она не касается тенниса. Слова Зверева: «Стопроцентный немец. Во мне нет ничего русского. Я всегда чувствовал себя немцем. Ходил в немецкую школу, дружил с немцами. Никогда особо не общался с русскими. Для меня все складывалось через Германию».
Та цитата – это не единственное выступление Александра Зверева по поводу происхождения. Еще в 18-летнем возрасте он прояснял ситуацию для тех, кто хотел его выступлений за Россию: «Мои родители переехали в Германию в 1991 году. Я там родился и вырос. Чувствую, что почти не имею отношения к России. Мои родители родом оттуда, но я полностью немец».
Семья Зверева разговаривает на русском языке. Теннису его учил отец – по наработкам советских тренеров
Александр Зверев-старший выступал за сборную СССР на Кубке Дэвиса. Ирина Зверева изначально тоже представляла СССР и Содружество Независимых Государств. Именно на их матчах рос Александр Зверев-младший. На примере отца он даже выделял за технику советскую теннисную школу. Это позже помогло и самому Звереву, потому что в детстве он занимался с отцом.
Михаил Зверев еще застал часть советского детства – уехал только в четыре года. Он много раз рассказывал, что любит возвращаться в Москву – вспоминал бывшую квартиру. Позже Михаил Зверев женился на русской девушке, по ощущениям называл именно Россию своим домом. Он выдал главное: дома семья всегда разговаривала на русском языке.
И вот так оправдывал Александра Зверева за слова о России: «Он, наверное, скорее имел в виду то, что родился в Германии, ходил там в детский сад, школу. В этом плане он, скажем так, претерпел меньше изменений, чем я. Поэтому, наверное, так и сказал».
Александр Зверев-старший в интервью «СЭ» называл братьев европейцами. Подтверждал сознательное решение о переходе на русский язык дома. И выделял такую черту из быта: «Оба обожают нашу кухню. Супруга замечательно готовит, и мы часто едим российские блюда».
Мы еще летом вспоминали происхождение Зверева в отдельном материале. В нем есть другие важные пункты, которые показывают отношение Зверева к России. Он просил не называть себя русским – так проявлять уважение к выбору. При этом Зверев никогда не думал о возможности представлять Россию. И по правилам без паузы уже не сможет это делать на Кубке Дэвиса.
Все эти годы вокруг Александра Зверева развивается скандал с отсылками к 2019-му. Тогда Зверев встречался с русской девушкой Ольгой Шарыповой. Через интервью она обвинила его в применении насилия. Рассказывала, что еще во время турнира в Шанхае в 2019-м он бил ее в номере. Зверев даже обращался в суд, где доказал: «Выдвинутые обвинения – клевета и ложь».