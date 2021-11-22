Зверев – сын русских эмигрантов, который в этому году забрал у россиян два сверхважных финала: золото Олимпиады и Итоговый турнир

Александр Зверев – победитель Итогового турнира ATP. В финале он в двух сетах обыграл Даниила Медведева. Теперь Зверев завершает сезон лидером по количеству трофеев – это его шестой титул. Зверев обошел Медведева и по количеству побед на ATP Finals. Ранее он уже выигрывал турнир в 2018 году. Медведев побеждал на Итоговом только в 2020-м.

Другая ключевая победа Зверева – Олимпиада. С Итоговым турниром у нее есть два пересечения. Зверев два раза обыгрывал Джоковича в полуфинале, а в финале встречался с теннисистом из России. На Олимпиаде это был Карен Хачанов. Там результат получился похожим: победа Зверева в двух сетах. Эти титулы закрепили его в статусе третьей ракетки мира.

Зверев связан с теннисистами из России. В интервью после финала Итогового он сделал отсылку к тому, что давно знает Медведева. Каждый из них уже публично высказывался о дружбе. Зверев общается и с другими русскими теннисистами. Они с детства пересекались с Рублевым – даже вместе отдыхали. Сам Рублев поздравлял Зверева с днем рождения их фотографией из детства.