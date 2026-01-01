Литература: Материалы

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Как Бродского судили за тунеядство
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#Иосиф Бродский
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Правда ли Пушкин придумал современный русский язык – большой разбор: как и в чем мы все говорим под пушкинским влиянием
#Александр Пушкин
50 фильмов ужасов, которые нужно увидеть
#кино
Как создатели «Гарри Поттера» превращали Хагрида в великана – хотя рост актера 185 см: дублер-регбист, огромные ботинки и особые ракурсы
#Гарри Поттер
12 историй звезд культуры, которые сменили работу в позднем возрасте
#Реклама
15 больших писателей, которые не получали Нобелевскую премию: Толстой, Толкин и другие
#литература
Что надо знать о лауреате Нобелевской премии-2022 по литературе Анни Эрно – быстрый гайд: 82 года, темы сексуальности и абортов, поддержка левых
#Нобелевская премия
Как устроена Нобелевская премия: кто выбирает номинантов и лауреатов, чем отличаются категории и принцип голосования
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#Нобелевская премия
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новости
Новая книга Пелевина появится в российских магазинах вечером 29 сентября
Кто и как делает «Грамота.ру» – главный сайт про правила русского языка: более 100 тысяч людей в день, запрет на тв, целая комната со словарями
#Грамота.ру
Игра: закончите советский анекдот
#литература
Тест: как вы сейчас пройдете задания из «Русского медвежонка»
#Русский медвежонок
Как школьная олимпиада «Русский медвежонок» собирала до 3 млн участников и стала мемом – и куда это исчезло
#Русский медвежонок
100 лет журнала «Крокодил» – посмотрите на историю страны через его обложки
#литература
Как Джоан Роулинг годами отменяют из-за слов о транс-людях и отодвигают даже от «Гарри Поттера» – теперь она выпускает роман о травле за трансфобию
#Джоан Роулинг
Разбираем секрет Нострадамуса – как он стал звездой на века: плохой перевод, водянистый стиль, по 6000 предсказаний в год
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#литература
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Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
#кино
Как работает Книга рекордов Гиннесса: откуда берет деньги, как занести свой рекорд и почему все критикуют жюри
#Книга рекордов Гиннесса
Как «Крестный отец» спас кинематограф – хотя против него были иммигранты, гангстеры, студия, режиссер, Фрэнк Синатра
#Фрэнсис Форд Коппола
Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности
#Гарри Поттер
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Джордж Мартин уже 12 лет пишет продолжение для «Игры престолов» «Ветра зимы» – фанаты злятся, а он сам заработал десятки млн на тв-правах
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#Джордж Мартин
3
Самые красивые слова в мировых языках – мнения исследователей, писателей и обычных людей
#литература
Пелевин не выпустит новую книгу впервые за восемь лет – до этого выпускал каждые август-сентябрь
#Виктор Пелевин
Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
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#литература
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Самая умная порноактриса мира – Валентина Наппи спорит с философами, критикует капитализм и считает порно «средством подрыва лицемерия»
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#Валентина Наппи
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Какие книги изучают в американских школах: почему нет единого списка, читают ли русских классиков, откуда там «13 причин почему»
#литература
Китайская домохозяйка написала о России 200 вымышленных статей в википедии: этого никто не замечал 10 лет
#Википедия
Почему Чебурашка стал суперзвездой в Японии: три отдельных мультфильма, любовь к грусти и одиночеству
#Чебурашка
Разбиваем миф: Хемингуэй НЕ писал «самый короткий рассказ, способный растрогать любого» – почему все в это поверили уже после его смерти
#Эрнест Хемингуэй
Секреты романа «Мастер и Маргарита»: Булгаков сжег первую версию, потерял в финале персонажа и постоянно путал внешность Мастера
#Михаил Булгаков
Дух Маяковского − через бокс. Дрался с ухажером Лили Брик, ударом рвал мешок, писал про бои в Америке и в стихах про бокс описывал идеалы
#литература
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Автор эссе «Как убить своего мужа» получила пожизненное за убийство мужа – она что, специально написала текст для этого?
#Нэнси Крэмптон-Брофи
Игра: закончите мысли из книг Пелевина
#Виктор Пелевин
Принцесса Норвегии обручилась с афроамериканским шаманом: он лечит людей духами в частной клинике и говорит, что однажды воскрес
#Дурек Верретт
25 книг, которые советует Билл Гейтс
#Билл Гейтс
Мифы и факты об Эйнштейне: почему не надевал носки, как устроен его мозг и почему никто не знает тайну его последних слов
#Альберт Эйнштейн
Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве
#Oxxxymiron
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