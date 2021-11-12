Литература: Материалы

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Разбираем секрет Нострадамуса – как он стал звездой на века: плохой перевод, водянистый стиль, по 6000 предсказаний в год
#литература
21 августа, 22:07
Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
#кино
16 августа, 18:30
Как работает Книга рекордов Гиннесса: откуда берет деньги, как занести свой рекорд и почему все критикуют жюри
#Книга рекордов Гиннесса
14 августа, 17:15
Джордж Мартин уже 12 лет пишет продолжение для «Игры престолов» «Ветра зимы» – фанаты злятся, а он сам заработал десятки млн на тв-правах
#Джордж Мартин
10 августа, 16:20
Самые красивые слова в мировых языках – мнения исследователей, писателей и обычных людей
#литература
06 августа, 23:59
Пелевин не выпустит новую книгу впервые за восемь лет – до этого выпускал каждые август-сентябрь
#Виктор Пелевин
06 августа, 19:24
Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
#литература
27 июля, 19:02
Самая умная порноактриса мира – Валентина Наппи спорит с философами, критикует капитализм и считает порно «средством подрыва лицемерия»
2
#Валентина Наппи
03 июля, 22:16
2
Кто и как делает «Грамота.ру» – главный сайт про правила русского языка: более 100 тысяч людей в день, запрет на тв, целая комната со словарями
#Грамота.ру
17 мая, 15:10
Как «Крестный отец» спас кинематограф – хотя против него были иммигранты, гангстеры, студия, режиссер, Фрэнк Синатра
#Фрэнсис Форд Коппола
22 апреля, 09:00
Какие книги изучают в американских школах: почему нет единого списка, читают ли русских классиков, откуда там «13 причин почему»
#литература
10 июля, 23:28
Китайская домохозяйка написала о России 200 вымышленных статей в википедии: этого никто не замечал 10 лет
#Википедия
29 июня, 22:13
Почему Чебурашка стал суперзвездой в Японии: три отдельных мультфильма, любовь к грусти и одиночеству
#Чебурашка
20 июня, 21:29
Секреты романа «Мастер и Маргарита»: Булгаков сжег первую версию, потерял в финале персонажа и постоянно путал внешность Мастера
#Михаил Булгаков
22 марта, 20:30
Разбиваем миф: Хемингуэй НЕ писал «самый короткий рассказ, способный растрогать любого» – почему все в это поверили уже после его смерти
#Эрнест Хемингуэй
15 июня, 23:14
Автор эссе «Как убить своего мужа» получила пожизненное за убийство мужа – она что, специально написала текст для этого?
#Нэнси Крэмптон-Брофи
14 июня, 12:29
Игра: закончите мысли из книг Пелевина
#Виктор Пелевин
13 июня, 22:45
Принцесса Норвегии обручилась с афроамериканским шаманом: он лечит людей духами в частной клинике и говорит, что однажды воскрес
#Дурек Верретт
09 июня, 19:50
Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности
#Гарри Поттер
01 января, 17:00
1
Дух Маяковского − через бокс. Дрался с ухажером Лили Брик, ударом рвал мешок, писал про бои в Америке и в стихах про бокс описывал идеалы
#литература
12 ноября 2021, 07:03
2
25 книг, которые советует Билл Гейтс
#Билл Гейтс
08 июня, 21:01
Автор «Рассказа служанки» стреляет из огнемета в огнеупорное издание книги – это акция против запрета абортов в США
#Маргарет Этвуд
25 мая, 21:47
Игра: помогите русским поэтам найти рифму
#литература
19 мая, 18:34
Из-за чего пятница 13-го считается особым и страшным днем
#литература
13 мая, 20:23
Мифы и факты об Эйнштейне: почему не надевал носки, как устроен его мозг и почему никто не знает тайну его последних слов
#Альберт Эйнштейн
14 марта, 08:00
Что известно про фильм Серебренникова о писателе Лимонове: будет на английском, а главную роль сыграет актер из «Парфюмера»
#Эдуард Лимонов
11 мая, 22:10
Издания Esquire, Cosmopolitan, Elle продолжат работу в России – но под другими названиями
#литература
05 мая, 16:23
Как на самом деле выглядят Гарри Поттер и его друзья – нейросеть создала их портреты по описаниям Роулинг
#Гарри Поттер
18 апреля, 16:18
В каком порядке читать книги про Фандорина
#литература
15 апреля, 15:08
Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
1
#кино
10 февраля, 11:52
1
Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве
#Oxxxymiron
05 ноября 2021, 10:45
4
Книги о Гарри Поттере уйдут из онлайн-магазинов: как это будет и где читать дальше
#Гарри Поттер
06 апреля, 22:25
Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон
#ютуб и тв
06 апреля, 19:45
84 экранизации книг Стивена Кинга
2
#Стивен Кинг
04 апреля, 19:04
2
Главная газета Италии устроила конкурс на лучшего русского писателя через сетку плей-офф. Сразу вылетели Толстой и Лимонов, зато прошел Довлатов
#литература
17 февраля, 20:50
Угадай русского писателя по одному предложению. Тест «Гола» на стиль
1
#литература
27 ноября 2021, 14:30
1
Музыка, кино и тексты, которые помогли нам пережить 2020 год
#музыка
28 декабря 2020, 15:35
5
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