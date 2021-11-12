Литература: Материалы

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Материалы
Разбираем секрет Нострадамуса – как он стал звездой на века: плохой перевод, водянистый стиль, по 6000 предсказаний в год
#литература
Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
#кино
Как работает Книга рекордов Гиннесса: откуда берет деньги, как занести свой рекорд и почему все критикуют жюри
#Книга рекордов Гиннесса
Джордж Мартин уже 12 лет пишет продолжение для «Игры престолов» «Ветра зимы» – фанаты злятся, а он сам заработал десятки млн на тв-правах
#Джордж Мартин
Самые красивые слова в мировых языках – мнения исследователей, писателей и обычных людей
#литература
Пелевин не выпустит новую книгу впервые за восемь лет – до этого выпускал каждые август-сентябрь
#Виктор Пелевин
Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
#литература
Самая умная порноактриса мира – Валентина Наппи спорит с философами, критикует капитализм и считает порно «средством подрыва лицемерия»
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#Валентина Наппи
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Кто и как делает «Грамота.ру» – главный сайт про правила русского языка: более 100 тысяч людей в день, запрет на тв, целая комната со словарями
#Грамота.ру
Как «Крестный отец» спас кинематограф – хотя против него были иммигранты, гангстеры, студия, режиссер, Фрэнк Синатра
#Фрэнсис Форд Коппола
Какие книги изучают в американских школах: почему нет единого списка, читают ли русских классиков, откуда там «13 причин почему»
#литература
Китайская домохозяйка написала о России 200 вымышленных статей в википедии: этого никто не замечал 10 лет
#Википедия
Почему Чебурашка стал суперзвездой в Японии: три отдельных мультфильма, любовь к грусти и одиночеству
#Чебурашка
Секреты романа «Мастер и Маргарита»: Булгаков сжег первую версию, потерял в финале персонажа и постоянно путал внешность Мастера
#Михаил Булгаков
Разбиваем миф: Хемингуэй НЕ писал «самый короткий рассказ, способный растрогать любого» – почему все в это поверили уже после его смерти
#Эрнест Хемингуэй
Автор эссе «Как убить своего мужа» получила пожизненное за убийство мужа – она что, специально написала текст для этого?
#Нэнси Крэмптон-Брофи
Игра: закончите мысли из книг Пелевина
#Виктор Пелевин
Принцесса Норвегии обручилась с афроамериканским шаманом: он лечит людей духами в частной клинике и говорит, что однажды воскрес
#Дурек Верретт
Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности
#Гарри Поттер
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Дух Маяковского − через бокс. Дрался с ухажером Лили Брик, ударом рвал мешок, писал про бои в Америке и в стихах про бокс описывал идеалы
#литература
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25 книг, которые советует Билл Гейтс
#Билл Гейтс
Автор «Рассказа служанки» стреляет из огнемета в огнеупорное издание книги – это акция против запрета абортов в США
#Маргарет Этвуд
Игра: помогите русским поэтам найти рифму
#литература
Из-за чего пятница 13-го считается особым и страшным днем
#литература
Мифы и факты об Эйнштейне: почему не надевал носки, как устроен его мозг и почему никто не знает тайну его последних слов
#Альберт Эйнштейн
Что известно про фильм Серебренникова о писателе Лимонове: будет на английском, а главную роль сыграет актер из «Парфюмера»
#Эдуард Лимонов
Издания Esquire, Cosmopolitan, Elle продолжат работу в России – но под другими названиями
#литература
Как на самом деле выглядят Гарри Поттер и его друзья – нейросеть создала их портреты по описаниям Роулинг
#Гарри Поттер
В каком порядке читать книги про Фандорина
#литература
Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
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#кино
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Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве
#Oxxxymiron
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Книги о Гарри Поттере уйдут из онлайн-магазинов: как это будет и где читать дальше
#Гарри Поттер
Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон
#ютуб и тв
84 экранизации книг Стивена Кинга
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#Стивен Кинг
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Главная газета Италии устроила конкурс на лучшего русского писателя через сетку плей-офф. Сразу вылетели Толстой и Лимонов, зато прошел Довлатов
#литература
Угадай русского писателя по одному предложению. Тест «Гола» на стиль
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#литература
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Музыка, кино и тексты, которые помогли нам пережить 2020 год
#музыка
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