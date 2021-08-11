Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности

Роулинг не любила писать про квиддич и придумала слово случайным подбором

В 1991 году жизнь Джоан Роулинг заполнили проблемы: смерть мамы, увольнение с работы из офиса в Манчестере и расставание с парнем, которое стало триггером для создания квиддича. После ссоры Роулинг провела ночь в отеле Bourneville Hotel и с утра добавила в книгу о Гарри Поттере спорт – на его создание ушло несколько часов.

«Я размышляла о том, что удерживает общество вместе, заставляет его объединяться и показывать его особый характер, и знала, что мне нужен спорт. Это приводит мужчин в бешенство... Что вполне удовлетворительно, учитывая мое душевное состояние, когда я его придумала», – объясняла Роулинг.

Роулинг любит вводить для созданного мира собственные слова. Квиддич – тоже придуманное. Британская журналистка предположила его происхождение:

«Она сказала мне: «Очевидно, что вы образовали слово квиддич от quiddity, означающее сущность вещи, ее правильную природу».

Мне очень захотелось сказать: «Да, ты совершенно права». Потому что это звучало так интеллектуально, но я должна была сказать правду. Я заполнила пять страниц блокнота с разными словами на «Q», пока не выбрала квиддич. Я знала, что это было идеально, когда я наконец-то остановилась на этом слове».