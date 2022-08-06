Самые красивые слова в мировых языках – мнения исследователей, писателей и обычных людей

Как определяется красота слова – на это влияют характеристики, значение и звучание

Лингвист Дэвид Кристал выделил специальные критерии, по которым можно оценивать красоту слов. Он считает, что не нужно полностью отделять звучание слов от их значения (с этим согласны не все). Кристал утверждает такое: слова с положительным оттенком в голове инстинктивно воспринимаются лучше. Мрачные слова обычно не считаются красивыми в массовом восприятии.

Кристал считает, что красивыми часто считаются слова из трех и более слогов. Ударение на них должно стоять на первом слоге. Звучание слов при одинаковом значении выходит на первый план. Он приводил в пример людей и две группы пришельцев – ламонианцев и граков. Большинство выбирают ламонианцев из-за привлекательного звучаниях их имени.

Оберлинский колледж и дублинский Тринити-колледж исследовали, почему люди считают уродливыми или красивыми отдельные слова. Обычно это связано с неприятными ассоциациями или с функциями организма. Пример: слово moist («влажный»). Около 20% людей испытывают к нему отвращение из-за телесных функций, хотя по звучанию ничто на это не указывает.

Влага может отсылать и к такой красоте: