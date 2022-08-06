Самые красивые слова в мировых языках – мнения исследователей, писателей и обычных людей
Немецкий институт международных отношений в 2007-м запускал глобальное исследование по мировым языкам. 60 стран представили 2500 работ на конкурс, чтобы выбрать одно самое красивое слово в мире. Критерии оценки: выделить слово, которое способно описать одно явление. Тогда победило слово yakamoz («отражение лунного света на водной глади»).
Как определяется красота слова – на это влияют характеристики, значение и звучание
Лингвист Дэвид Кристал выделил специальные критерии, по которым можно оценивать красоту слов. Он считает, что не нужно полностью отделять звучание слов от их значения (с этим согласны не все). Кристал утверждает такое: слова с положительным оттенком в голове инстинктивно воспринимаются лучше. Мрачные слова обычно не считаются красивыми в массовом восприятии.
Кристал считает, что красивыми часто считаются слова из трех и более слогов. Ударение на них должно стоять на первом слоге. Звучание слов при одинаковом значении выходит на первый план. Он приводил в пример людей и две группы пришельцев – ламонианцев и граков. Большинство выбирают ламонианцев из-за привлекательного звучаниях их имени.
Оберлинский колледж и дублинский Тринити-колледж исследовали, почему люди считают уродливыми или красивыми отдельные слова. Обычно это связано с неприятными ассоциациями или с функциями организма. Пример: слово moist («влажный»). Около 20% людей испытывают к нему отвращение из-за телесных функций, хотя по звучанию ничто на это не указывает.
Влага может отсылать и к такой красоте:
Другой вывод, который сделан на основе подборки профессора иностранных языков Роберта Берда. Слово становится привлекательным для масс из-за плавных согласных звуков в его составе. Существует несколько способов красиво говорить: повторять первую букву у слов в предложении, повторять согласные и гласные внутри слов. Это правило работает и для отдельных слов.
Слово становится красивым еще и из-за наличия благозвучных звуков – такими считаются гласные. Все это изучает фонетика. Можно определить благозвучие через использование долгих и мелодичных гласных звуков. Есть и гармоничные согласные: л, м, н, р. Благозвучные слова и предложения создают для человека приятный эффект и влияют на восприятие красоты слова.
Какие красивые слова выделяются в мировых языках: из одной буквы, подвал = портал
• Слово yakamoz позже использовалось в Турции даже для рассказа об аромате духов. В первоначальном значении оно обозначало свет, идущий из океана. Выделены еще несколько красивых слов из различных языков. Китайское слово hu lu («храпеть») оказалось на втором месте. На третьем – volongoto («беспорядок» или «хаос») из языка африканского племени.
• Mamihlapinatapai было занесено в Книгу рекордов Гиннесса в 1994 году. Оно определено еще и самым емким словом в мире. Это слово из яганского языка – на нем уже тогда свободно говорил один человек. Яганский гид Виктор Варгас Фильгейра рассказывал, что слово означало медитацию вокруг огня. Бабушки и дедушки делились историями перед костром с детьми и внуками.
• В 2004 году Independent публиковал результаты опроса 40 тысяч человек со всего мира. В том опросе участвовали люди из 102 стран. Их просили определить самое красивое слово в английском языке. Большинство проголосовали за mother («мать»). Еще тогда же они выделили passion («страсть»), love («любовь»), smile («улыбка»), eternity («вечность»).
• Ливанский и американский философ Халиль Джебран так описывал значение и красоту этого слова для каждого человека: «Оно наполнено надеждой и любовью. Нежное и доброе слово, идущее из глубины души в сердце. Мать – это все. Она – наше утешение в печали, наша надежда в горе и наша сила в слабости. Она – источник любви, милосердия, сочувствия и прощения».
• Английский язык – самый распространенный в мире. Поэтому по нему существует больше всего исследований и материалов. В 1955 году Дж. Р. Р. Толкин создал лекцию «Английский и валлийский языки», где выделил самую красивую фразу за всю историю языков. Он считает, что это cellar door («дверь в подвал»). Выводы Толкина о словах основаны на произносимых звуках.
• С мнением Толкина согласны другие исследователи. The New York Times собирал их цитаты и рассказывал: смысл не всегда важен. Генри Луис Менкен так описывал эту фразу: она музыкальна по сути и ритму. В фильме «Донни Дарко» она использовалась со значением подвала в качестве портала, искажающего время. Шекспировед Сайрус Лорон Хупер делал акцент на ее эстетике.
• Huffpost собирал мнения поэтов о словах в английском языке. Люси Айвз отобрала слово из одной буквы – A. Ее мнение: «Самые красивые слова в английском языке должны быть самыми короткими. Это слова, которые мы едва воспринимаем. Которые возникают как сущности, а не как машины чувств». Она взяла это слово, потому что оно указывает именно на качество предмета.
• Французский считается самым красивым разговорным языком. На это влияют оттенки красоты и романтики. Mirabelle – имя латинского происхождения, которое осталось в истории языка со значением «чудесная» или «невероятная». Оно попадает во многие подборки по красивым словам. Это имя считается одним красивых для ребенка в том числе и по своему звучанию.
• Пользователи реддита семь лет назад запускали обсуждение для определения самых красивых слов в мире. Все свелось к обсуждению истории и эволюции языков. Люди публиковали ссылки на различные источники и выяснили, что в Ирландии фраза fear dubh сейчас буквально означает «черный человек». Но ранее она использовалась для красивой отсылки к цвету дьявола.
• Самое красивое слово в русском языке – единого мнения по этому вопросу нет. Но регулярно проводятся опросы. Culture Trip делал подборку из 11 слов русского языка, которые точно понравятся иностранцам. Полный список из этого материала: вдохновение (идет первым), лелеять, баюкать, палисадник, осень, выдающийся, дождь, счастье, щи, туфли, лапочка.