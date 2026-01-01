Киберспорт: Новости

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Киберспорт
Sony купила Bungie за 3,6 млрд долларов. Эта компания создала Halo
#киберспорт
Киберспорт
M0NESY дебютировал за G2. Команда обыграла Complexity на BLAST Spring Groups 2022
#m0NESY
Киберспорт
Появился тизер игры Crysis 4
#игры
Киберспорт
Министерство спорта России включило в программу подготовки киберспортсменов бег и приседания
#киберспорт
Киберспорт
Акции Activision выросли до 90 долларов после анонса о сделке с Microsoft. Это лучший показатель издателя за полгода
#Microsoft
Киберспорт
Microsoft купит Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. О сделке объявили на фоне массовых увольнений у издателя
#Microsoft
Киберспорт
Релиз «Сталкера 2» перенесен с апреля на декабрь. Создатели объяснили это желанием «довести игру до нужного состояния»
#Сталкер
Киберспорт
NAVI – победители BLAST Premier World Final 2021
#NAVI
Киберспорт
NAVI выиграла BLAST Premier по CS:GO. S1mple признан самым ценным игроком турнира
#NAVI
Киберспорт
Team Spirit и NAVI номинированы на премию The Game Awards в категории лучших киберспортивных команд
#Team Spirit
Киберспорт
S1mple признан MVP турнира PGL Major Stockholm 2021
#S1mple
Киберспорт
NAVI впервые выиграла Major. Это ее четвертый финал, три предыдущих завершались 0:2
#NAVI – G2
Киберспорт
Матч NAVI – G2 стал рекордным по зрителям за всю историю игры CS:GO
#NAVI – G2
Киберспорт
NAVI – победитель PGL Major Stockholm 2021 🏆
#NAVI – G2
Киберспорт
PGL Major Stockholm 2021: прогноз на финал NAVI – G2, 7 ноября 2021 года
#NAVI – G2
Киберспорт
PGL Major Stockholm 2021: где смотреть финал NAVI – G2, 7 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#NAVI – G2
Киберспорт
PGL Major Stockholm 2021: во сколько начало финала NAVI – G2, 7 ноября 2021 года
#NAVI – G2
Киберспорт
NAVI и G2 сыграют в финале PGL Major Stockholm 2021
#NAVI – G2
Киберспорт
«Наши киберспортсмены всегда нацелены на результат». Путин поздравил Team Spirit с победой в главном турнире по Dota 2
#Team Spirit
Киберспорт
Team Spirit победила на The International 10. Это главный турнир сезона в Dota 2
#The International
Киберспорт
EA Sports представила сильнейших игроков FIFA 22. Лучший – Месси, Роналду на третьем месте, Неймар не попал в топ-5
#FIFA 22
Киберспорт
МОК анонсировал первые соревнования по виртуальным видам спорта. В список игр вошла Gran Turismo
#Олимпиада
Футбол
Видеоигры стали главным источником доходов ФИФА в 2020-м. Они принесли больше, чем традиционный футбол
#ФИФА
Киберспорт
Киносеть «Каро» будет сдавать залы геймерам. Стоимость аренды в Москве на два часа – 12-15 тысяч рублей
#киберспорт
Киберспорт
Уткин и Шнякин озвучили FIFA Online 4
#Василий Уткин
Футбол
Русские клубы отказались от сотрудничества с Fortnite
#РПЛ
Футбол
Левандовски основал студию по разработке игр. В 2022 году она выпустит футбольный менеджер
#Роберт Левандовски
Футбол
Месси – лучший игрок по рейтингу в FIFA 21
#FIFA 21
Футбол
Месси и Роналду впервые оказались на одной обложке компьютерной игры
#Лионель Месси
Хоккей
EA Sports представила трейлер NHL 21. В нем – карьера Овечкина
#Александр Овечкин
Киберспорт
EA Sports представила геймплейный трейлер FIFA 21
#киберспорт
Киберспорт
PES 2021 выйдет на новом движке и в качестве дополнения к PES 2020
#PES 2021
Киберспорт
FIFA 21 выйдет 9 октября
#киберспорт
Футбол
Асенсио выиграл турнир по FIFA 20, где соревновался с игроками команд Примеры
#Марко Асенсио
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