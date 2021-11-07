PGL Major Stockholm 2021: прогноз на финал NAVI – G2, 7 ноября 2021 года

Natus Vincere и G2 Esports сыграют в финале турнира PGL Major Stockholm 2021 по игре CS:GO. Матч пройдет 7 ноября в 22:00 по московскому времени. Формат – Bo3.

Котировки букмекеров:

Победа NAVI – 1,21

Победа G2 – 3,90

За весь путь до финала NAVI не проиграла соперникам ни одной карты. Она стартовала на турнире в Стокгольме со стадии «Легенд».

Команда G2 попала в финал через матч с Heroic (2:1 по картам). На третьей карте этого полуфинала были дополнительные раунды.

NAVI выиграла у G2 шесть последних матчей во всех турнирах. Команды играли на двух последних LAN-турнирах в формате Bo5. Там были две победы NAVI со счетом 3:0.

G2 уже делает мемы по счету матчей против NAVI: