NAVI – G2
PGL Major Stockholm 2021
CS:GO
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G2
PGL Major Stockholm 2021: прогноз на финал NAVI – G2, 7 ноября 2021 года
07 ноября, 14:15
Natus Vincere и G2 Esports сыграют в финале турнира PGL Major Stockholm 2021 по игре CS:GO. Матч пройдет 7 ноября в 22:00 по московскому времени. Формат – Bo3.
Котировки букмекеров:
- Победа NAVI – 1,21
- Победа G2 – 3,90
За весь путь до финала NAVI не проиграла соперникам ни одной карты. Она стартовала на турнире в Стокгольме со стадии «Легенд».
Команда G2 попала в финал через матч с Heroic (2:1 по картам). На третьей карте этого полуфинала были дополнительные раунды.
NAVI выиграла у G2 шесть последних матчей во всех турнирах. Команды играли на двух последних LAN-турнирах в формате Bo5. Там были две победы NAVI со счетом 3:0.
G2 уже делает мемы по счету матчей против NAVI:
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