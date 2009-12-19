NAVI

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Украинская мультигейминговая киберспортивная организация
Дата основания
19 декабря 2009
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Киберспорт
NAVI – победители BLAST Premier World Final 2021
#NAVI
Киберспорт
NAVI выиграла BLAST Premier по CS:GO. S1mple признан самым ценным игроком турнира
#NAVI
Киберспорт
Team Spirit и NAVI номинированы на премию The Game Awards в категории лучших киберспортивных команд
#Team Spirit
Киберспорт
S1mple признан MVP турнира PGL Major Stockholm 2021
#S1mple
Киберспорт
NAVI впервые выиграла Major. Это ее четвертый финал, три предыдущих завершались 0:2
#NAVI – G2
Киберспорт
Матч NAVI – G2 стал рекордным по зрителям за всю историю игры CS:GO
#NAVI – G2
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Материалы
Русские и украинцы вместе выступают за команду NAVI – и дошли до финала главного турнира по CS:GO. Возможно, так они сыграли последний раз
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#NAVI
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Киберспортивная команда NAVI состоит из украинцев и русских: перед матчем украинцы вышли с флагом страны и обнялись с русскими
#NAVI
Сколько NAVI заработала в CS:GO за 2021 год. Получила рекордные призовые и выиграла главные турниры
#NAVI
Самый обсуждаемый игрок в CS:GO – пацан из академии NAVI. В 16 лет он оценивается в 600 тысяч и готовится к трансферу
#mONESY
Фанат G2 разорвал плакат во время финала Major. NAVI дарит ему футболку и обращается к соперникам твитом с мусорным пакетом
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#NAVI – G2
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«Ты выйдешь за меня, Лика?» Капитан NAVI сделал предложение девушке, когда давал интервью после победы на Major 💍
#Boombl4
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