Киберспортивная команда Navi состоит из украинцев и русских: перед матчем украинцы вышли с флагом страны и обнялись с русскими
26 февраля в разгар событий киберспортивная команда по Counter-Strike Navi вышла на матч полуфинала Katowice против G2. Почему это важно? Вся команда Navi состоит из трех русских игроков и двух украинцев – Валерия «B1t» Ваховского и Александра «s1mple» Костылева.
Русские киберспортсмены Perfecto, Electronic и Bombl4 появились без флагов. B1t и s1mple появились с украинскими флагами, а потом повесили их на стул.
Еще до матча был такой момент. После вручения золотых слитков на сцене IEM Katowice 2022 за победу в третьем сезоне Intel Grand Slam по CS:GO s1mple сказал:
«У меня не так много слова, но я хотел, чтобы вы знали, что киберспорт вне политики и все наши игроки и представители других команд и все вы ничего не можете поделать с решениями правительств.
В течение всей карьеры я играл с украинцами, россиянами, американцами. И все они прекрасные ребята. Прямо сейчас я стою на сцене с моими друзьями, с которыми мы вместе побеждаем и проигрываем. И все мы хотим мира для Украины и всего мира. Мы все напуганы.
И все мы должны показать пример на этом турнире для всего мира – мы остаемся единым целым с нашими болельщиками и всеми, кто будет смотреть этот турнир. И в первую очередь нам нужно оставаться людьми».
Плюс s1mple и B1t тогда тоже были с флагами Украины. До этого s1mple писать в твиттере такое:
Последние события про Navi:
- Собираются открыть женские команды по Dota 2, CS:GO и Valorant.
- В декабре взяли BLAST Premier World Final 2021.
- Стала лучшей командой CS:GO в 2021 году.
- Стала второй командой по популярности в истории киберспорта.