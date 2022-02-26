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NAVI
G2
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#NAVI #G2

Киберспортивная команда Navi состоит из украинцев и русских: перед матчем украинцы вышли с флагом страны и обнялись с русскими

2 часа назад

26 февраля в разгар событий киберспортивная команда по Counter-Strike Navi вышла на матч полуфинала Katowice против G2. Почему это важно? Вся команда Navi состоит из трех русских игроков и двух украинцев – Валерия «B1t» Ваховского и Александра «s1mple» Костылева.

Русские киберспортсмены Perfecto, Electronic и Bombl4 появились без флагов. B1t и s1mple появились с украинскими флагами, а потом повесили их на стул.

твитч csgomc_ru

твитч csgomc_ru

Еще до матча был такой момент. После вручения золотых слитков на сцене IEM Katowice 2022 за победу в третьем сезоне Intel Grand Slam по CS:GO s1mple сказал:

«У меня не так много слова, но я хотел, чтобы вы знали, что киберспорт вне политики и все наши игроки и представители других команд и все вы ничего не можете поделать с решениями правительств.

В течение всей карьеры я играл с украинцами, россиянами, американцами. И все они прекрасные ребята. Прямо сейчас я стою на сцене с моими друзьями, с которыми мы вместе побеждаем и проигрываем. И все мы хотим мира для Украины и всего мира. Мы все напуганы.

И все мы должны показать пример на этом турнире для всего мира – мы остаемся единым целым с нашими болельщиками и всеми, кто будет смотреть этот турнир. И в первую очередь нам нужно оставаться людьми».

Плюс s1mple и B1t тогда тоже были с флагами Украины. До этого s1mple писать в твиттере такое:

Последние события про Navi:

  • Собираются открыть женские команды по Dota 2, CS:GO и Valorant.
  • В декабре взяли BLAST Premier World Final 2021.
  • Стала лучшей командой CS:GO в 2021 году.
  • Стала второй командой по популярности в истории киберспорта.
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