S1mple

Настоящее имя
Александр Костылев
Дата рождения
2 октября 1997
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Киберспорт
NAVI выиграла BLAST Premier по CS:GO. S1mple признан самым ценным игроком турнира
#NAVI
Киберспорт
S1mple признан MVP турнира PGL Major Stockholm 2021
#S1mple
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Главный в мире игрок CS:GO украинец S1mple впервые выиграл Major. Он шел к этому через слезы в интервью и приколы во время финала
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#S1mple
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