S1mple
PGL Major Stockholm 2021
NAVI
G2
NAVI – G2
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#S1mple #NAVI – G2 #G2 #NAVI #PGL Major Stockholm 2021

S1mple признан MVP турнира PGL Major Stockholm 2021

08 ноября, 02:30

Natus Vincere и G2 Esports сыграли вфинале турнира PGL Major Stockholm 2021. Команда NAVI – победитель главного турнира по CS:GO. Счет по картам – 2:0.

Игрок NAVI Александр S1mple Костылев стал MVP турнира. Он завершил его с рейтингом 1.47. Для него это был третий финал турнира серии Major.

После матча S1mple написал в твиттере: «Я сдержал свое слово. Выиграл Major с лучшей организацией в мире и лучшими людьми, с которыми я когда-либо играл. Спасибо всем за вашу поддержку. Это лучшее, что случалось со мной».

В 2016 году S1mple играл в финале в составе Team Liquid, в 2018-м – за NAVI. Оба раза он проигрывал со счетом 0:2.

NAVI впервые выиграла Major. Это ее четвертый финал, три предыдущих завершались 0:2

Матч NAVI – G2 стал рекордным по зрителям за всю историю игры CS:GO

S1mple показал награду в инстаграме:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер HLTV
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