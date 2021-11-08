NAVI – G2
PGL Major Stockholm 2021
CS:GO
NAVI
G2
NAVI впервые выиграла Major. Это ее четвертый финал, три предыдущих завершались 0:2
08 ноября, 00:46
Natus Vincere и G2 Esports встречались в финале PGL Major Stockholm 2021 поигре CS:GO. Итог – победа NAVI со счетом 2:0.
До этого команда NAVI никогда в истории не выигрывала Major. Какими были три предыдущих финала:
- 2015. Team EnVyUs – NAVI – 2:0
- 2016. Luminosity Gaming – NAVI – 2:0
- 2018. Astralis – NAVI – 2:0
Игрок NAVI s1mple выступал в финалах мажора с двумя разными командами. В 2016-м он играл за Team Liquid – проиграл 0:2. В 2018-м уже был в составе Natus Vincere.
NAVI – победитель PGL Major Stockholm 2021
Матч NAVI – G2 стал рекордным по зрителям за всю историю игры CS:GO
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