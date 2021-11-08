NAVI впервые выиграла Major. Это ее четвертый финал, три предыдущих завершались 0:2

Natus Vincere и G2 Esports встречались в финале PGL Major Stockholm 2021 поигре CS:GO. Итог – победа NAVI со счетом 2:0.

До этого команда NAVI никогда в истории не выигрывала Major. Какими были три предыдущих финала:

2015 . Team EnVyUs – NAVI – 2:0

. Team EnVyUs – NAVI – 2:0 2016 . Luminosity Gaming – NAVI – 2:0

. Luminosity Gaming – NAVI – 2:0 2018. Astralis – NAVI – 2:0

Игрок NAVI s1mple выступал в финалах мажора с двумя разными командами. В 2016-м он играл за Team Liquid – проиграл 0:2. В 2018-м уже был в составе Natus Vincere.

NAVI – победитель PGL Major Stockholm 2021

Матч NAVI – G2 стал рекордным по зрителям за всю историю игры CS:GO