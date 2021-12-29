Формула 1: Новости

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Компания TAG Heuer выпустила специальные часы в честь гонщика Айртона Сенны
#Формула 1
08 мая, 21:39
Формула 1
Пилоты Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона. Он обошел Хэмилтона и Норриса в голосовании
#Макс Ферстаппен
29 декабря 2021, 10:07
Формула 1
Руководители команд Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим пилотом года. Он обошел в голосовании Хэмилтона
#Макс Ферстаппен
27 декабря 2021, 16:32
Формула 1
«Мерседес» отозвал аппеляцию на результаты последней в сезоне гонки Формулы 1
#Мерседес
16 декабря 2021, 14:36
Формула 1
«Мерседес» – победитель Кубка конструкторов-2021. Это восьмое чемпионство подряд
#Формула 1
12 декабря 2021, 18:00
Формула 1
Хэмилтон проиграл второй сезон из восьми последних в Формуле 1
#Льюис Хэмилтон
12 декабря 2021, 17:45
MMA
Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место
#Формула 1
12 декабря 2021, 17:36
Формула 1
Ферстаппен – победитель Гран-при Абу-Даби. Это его десятая победа в сезоне
#Формула 1
12 декабря 2021, 17:34
Формула 1
Райкконен вылетел из гонки в последнем Гран-при в карьере
#Кими Райкконен
12 декабря 2021, 17:02
Формула 1
Мазепин занял последнее место в сезоне Формулы 1. У него ноль очков и два вылета из-за аварий
#Никита Мазепин
12 декабря 2021, 13:26
Формула 1
Ферстаппен выиграл девять гонок за сезон, Хэмилтон – восемь. При равенстве очков Ферстаппен станет чемпионом
#Формула 1
12 декабря 2021, 12:55
Формула 1
В прошлом году Гран-при Абу-Даби выиграл Ферстаппен, но Хэмилтон побеждал на нем пять раз. У «Мерседеса» была серия из шести побед
#Формула 1
12 декабря 2021, 12:35
Формула 1
Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на Гран-при Абу-Даби
#Никита Мазепин
12 декабря 2021, 12:18
Формула 1
Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Абу Даби. Хэмилтон занял второе место
#Макс Ферстаппен
11 декабря 2021, 17:08
Автогонки
Формула 1: прогноз на Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
11 декабря 2021, 10:25
Автогонки
Формула 1: во сколько начало Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
11 декабря 2021, 10:13
Автогонки
Формула 1: где смотреть Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Формула 1
11 декабря 2021, 10:12
Формула 1
Формула 1: во сколько начало квалификации на Гран-при Абу-Даби, 11 декабря 2021 года
#Формула 1
09 декабря 2021, 12:21
Формула 1
Формула 1: где смотреть квалификацию на Гран-при Абу-Даби, 11 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Формула 1
09 декабря 2021, 12:12
Формула 1
Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии. До завершения сезона остается одна гонка 🏎️
#Льюис Хэмилтон
05 декабря 2021, 22:39
Формула 1
Основатель команды «Уильямс» умер в 79 лет. С 1986 года он был парализован
#Уильямс
28 ноября 2021, 18:54
Автогонки
Хэмилтон – победитель Гран-при Катара. Алонсо впервые с 2014 года добрался до подиума
#Формула 1
21 ноября 2021, 18:39
Формула 1
Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира
#Чжоу Гуаньюй
16 ноября 2021, 12:43
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Бразилии. Он выиграл шестую гонку в сезоне, хотя стартовал с 10-го места
#Льюис Хэмилтон
14 ноября 2021, 21:37
1
Формула 1
Хэмилтон начнет спринт на Гран-при Сан-Паулу с последнего места. Его результат в квалификации аннулирован
#Льюис Хэмилтон
13 ноября 2021, 20:27
Автогонки
Макс Ферстаппен победил на Гран-при Мексики. Хэмилтон – второй
#Макс Ферстаппен
07 ноября 2021, 23:45
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при США. Мазепин занял 17-е место
#Макс Ферстаппен
24 октября 2021, 23:40
Формула 1
Формула 1 опубликовала календарь с рекордными 23 этапами сезона. Гран-при России в последний раз пройдет в Сочи
#Формула 1
15 октября 2021, 19:31
Автогонки
Боттас – победитель Гран-при Турции. Это его первая победа с сентября-2020
#Валттери Боттас
10 октября 2021, 16:38
Формула 1
Катар впервые примет Гран-при Формулы 1. Гонка пройдет в ноябре
#Формула 1
30 сентября 2021, 12:43
Автогонки
Хэмилтон – победитель Гран-при России. Это его сотая победа в Формуле 1
#Льюис Хэмилтон
26 сентября 2021, 16:40
Формула 1
Мазепин и Шумахер продлили контракты с «Хаас» на 2022 год
#Формула 1
23 сентября 2021, 11:53
Автогонки
Даниэль Риккардо – победитель Гран-при Монцы. Мазепин сошел с гонки
#Даниэль Риккардо
12 сентября 2021, 17:30
Формула 1
Расселл заменит Боттаса в «Мерседесе». Он перейдет в команду со следующего сезона
#Джордж Расселл
07 сентября 2021, 12:18
Формула 1
Боттас уйдет в «Альфа Ромео» после окончания сезона. С 2017 года он был в «Мерседесе»
#Валттери Боттас
06 сентября 2021, 15:21
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Голландии
#Макс Ферстаппен
05 сентября 2021, 17:38
Формула 1
Райкконен заразился коронавирусом и пропустит Гран-при Нидерландов. Его заменит Кубица
#Кими Райкконен
04 сентября 2021, 12:55
Формула 1
Райкконен завершит карьеру после окончания сезона. Ему 41 год
#Кими Райкконен
01 сентября 2021, 21:34
Формула 1
Гонка Формулы 1 продлилась три круга из-за дождя. Ферстаппен объявлен победителем
#Формула 1
29 августа 2021, 19:54
Формула 1
Алонсо продлил контракт с «Альпин» на 2022 год. Ему 40 лет
#Фернандо Алонсо
26 августа 2021, 11:55
Коронавирус
Япония второй год подряд отменила Гран-при Формулы 1 из-за ковида. В стране фиксируют рекордный прирост заболевших
#Формула 1
18 августа 2021, 11:22
Автогонки
Окон впервые победил в Формуле 1 – он занял первое место на Гран-при Венгрии
#Эстебан Окон
01 августа 2021, 18:41
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Великобритании. После столкновения с ним вылетел Ферстаппен
#Формула 1
18 июля 2021, 19:05
Формула 1
Мазепин останется в «Хаас» на следующий сезон. Он еще не набирал очки в Формуле 1
#Никита Мазепин
18 июля 2021, 17:07
Формула 1
Ферстаппен выиграл первую в истории Формулы 1 спринт-квалификацию на Гран-при Великобритании
#Формула 1
17 июля 2021, 19:02
Автогонки
Формула 1 объявила об отмене Гран-при Австралии
#Формула 1
06 июля 2021, 10:36
Формула 1
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии. Мазепин занял 19 место
#Макс Ферстаппен
04 июля 2021, 17:59
Автогонки
Хэмилтон и «Мерседес» продлили контракт на два года
#Льюис Хэмилтон
03 июля 2021, 12:07
Формула 1
Ферстаппен – победитель Гран-при Штирии
#Макс Ферстаппен
27 июня 2021, 17:38
Формула 1
С 2023 года Гран-при России Формулы 1 будет проходить в Санкт-Петербурге. С 2014-го он проходит в Сочи
#Формула 1
26 июня 2021, 10:30
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Франции. Хэмилтон отстал от него почти на 3 секунды
#Формула 1
20 июня 2021, 18:09
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Монако
#Макс Ферстаппен
23 мая 2021, 17:53
Автогонки
Формула 1 отменила этап в Турции. Это второе крупное спортивное соревнование, отмененное там из-за ковида
#Формула 1
14 мая 2021, 18:58
Формула 1
Мазепин объяснил преклонение колена перед гонкой «Формулы-1» жестом уважения к ветеранам ВОВ
#Никита Мазепин
10 мая 2021, 10:04
Автогонки
Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Эмилии-Романьи
#Макс Ферстаппен
18 апреля 2021, 18:13
Автогонки
C 2022 года Формула 1 будет проводить Гран-при в Майами
#Формула 1
18 апреля 2021, 14:01
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Автогонки
Льюис Хэмилтон – победитель Гран-при Бахрейна Формулы 1
#Льюис Хэмилтон
28 марта 2021, 19:39
Формула 1
WADА проверяет использование цветов флага России на болиде «Хаас»
#Формула 1
05 марта 2021, 22:00
Формула 1
Квят стал резервным пилотом «Альпин». Он третий в команде после Алонсо и Окона
#Даниил Квят
02 марта 2021, 18:46
Формула 1
Алонсо попал в аварию во время велотренировки – он в больнице
#Фернандо Алонсо
11 февраля 2021, 23:28
Формула 1
Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на год
#Льюис Хэмилтон
08 февраля 2021, 15:32
Автогонки
Официальное заявление «Хаас»: Мазепин заявлен на сезон-2021 Формулы 1
#Никита Мазепин
23 декабря 2020, 16:25
Формула 1
«Ред Булл» объявил о переходе Серхио Переса
#Серхио Перес
18 декабря 2020, 18:18
Формула 1
Перес впервые в карьере выиграл гонку Формулы 1
#Серхио Перес
06 декабря 2020, 21:57
Формула 1
Сын Шумахера – победитель сезона в Формуле 2 🏆
#Мик Шумахер
06 декабря 2020, 17:15
Формула 1
Сын Михаэля Шумахера подписал контракт с «Хаас» из Формулы 1
#Мик Шумахер
02 декабря 2020, 11:15
Формула 1
Джордж Расселл из «Уильямса» заменит Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира
#Джордж Расселл
02 декабря 2020, 10:37
Формула 1
Мазепин подписал контракт с «Хаасом»
#Никита Мазепин
01 декабря 2020, 11:11
Формула 1
Хэмилтон заболел коронавирусом и пропустит этап Гран-при Сахира
#Льюис Хэмилтон
01 декабря 2020, 10:49
Формула 1
Пилот «Хаас» Роман Грожан врезался в заграждение на скорости 221 км/ч
#Роман Грожан
30 ноября 2020, 10:58
Автогонки
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна. В топ-3 попали Ферстаппен и Албон
#Формула 1
29 ноября 2020, 22:14
Формула 1
Хэмилтон – самый влиятельный темнокожий британец
#Льюис Хэмилтон
17 ноября 2020, 20:03
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