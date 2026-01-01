Формула 1: Новости

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Компания TAG Heuer выпустила специальные часы в честь гонщика Айртона Сенны
#Формула 1
Формула 1
Пилоты Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона. Он обошел Хэмилтона и Норриса в голосовании
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Руководители команд Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим пилотом года. Он обошел в голосовании Хэмилтона
#Макс Ферстаппен
Формула 1
«Мерседес» отозвал аппеляцию на результаты последней в сезоне гонки Формулы 1
#Мерседес
Формула 1
«Мерседес» – победитель Кубка конструкторов-2021. Это восьмое чемпионство подряд
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон проиграл второй сезон из восьми последних в Формуле 1
#Льюис Хэмилтон
MMA
Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен – победитель Гран-при Абу-Даби. Это его десятая победа в сезоне
#Формула 1
Формула 1
Райкконен вылетел из гонки в последнем Гран-при в карьере
#Кими Райкконен
Формула 1
Мазепин занял последнее место в сезоне Формулы 1. У него ноль очков и два вылета из-за аварий
#Никита Мазепин
Формула 1
Ферстаппен выиграл девять гонок за сезон, Хэмилтон – восемь. При равенстве очков Ферстаппен станет чемпионом
#Формула 1
Формула 1
В прошлом году Гран-при Абу-Даби выиграл Ферстаппен, но Хэмилтон побеждал на нем пять раз. У «Мерседеса» была серия из шести побед
#Формула 1
Формула 1
Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на Гран-при Абу-Даби
#Никита Мазепин
Формула 1
Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Абу Даби. Хэмилтон занял второе место
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Формула 1: прогноз на Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
Автогонки
Формула 1: во сколько начало Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
Автогонки
Формула 1: где смотреть Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Формула 1
Формула 1
Формула 1: во сколько начало квалификации на Гран-при Абу-Даби, 11 декабря 2021 года
#Формула 1
Формула 1
Формула 1: где смотреть квалификацию на Гран-при Абу-Даби, 11 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии. До завершения сезона остается одна гонка 🏎️
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Основатель команды «Уильямс» умер в 79 лет. С 1986 года он был парализован
#Уильямс
Автогонки
Хэмилтон – победитель Гран-при Катара. Алонсо впервые с 2014 года добрался до подиума
#Формула 1
Формула 1
Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира
#Чжоу Гуаньюй
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Бразилии. Он выиграл шестую гонку в сезоне, хотя стартовал с 10-го места
#Льюис Хэмилтон
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Формула 1
Хэмилтон начнет спринт на Гран-при Сан-Паулу с последнего места. Его результат в квалификации аннулирован
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Макс Ферстаппен победил на Гран-при Мексики. Хэмилтон – второй
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при США. Мазепин занял 17-е место
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Формула 1 опубликовала календарь с рекордными 23 этапами сезона. Гран-при России в последний раз пройдет в Сочи
#Формула 1
Автогонки
Боттас – победитель Гран-при Турции. Это его первая победа с сентября-2020
#Валттери Боттас
Формула 1
Катар впервые примет Гран-при Формулы 1. Гонка пройдет в ноябре
#Формула 1
Автогонки
Хэмилтон – победитель Гран-при России. Это его сотая победа в Формуле 1
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Мазепин и Шумахер продлили контракты с «Хаас» на 2022 год
#Формула 1
Автогонки
Даниэль Риккардо – победитель Гран-при Монцы. Мазепин сошел с гонки
#Даниэль Риккардо
Формула 1
Расселл заменит Боттаса в «Мерседесе». Он перейдет в команду со следующего сезона
#Джордж Расселл
Формула 1
Боттас уйдет в «Альфа Ромео» после окончания сезона. С 2017 года он был в «Мерседесе»
#Валттери Боттас
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Голландии
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Райкконен заразился коронавирусом и пропустит Гран-при Нидерландов. Его заменит Кубица
#Кими Райкконен
Формула 1
Райкконен завершит карьеру после окончания сезона. Ему 41 год
#Кими Райкконен
Формула 1
Гонка Формулы 1 продлилась три круга из-за дождя. Ферстаппен объявлен победителем
#Формула 1
Формула 1
Алонсо продлил контракт с «Альпин» на 2022 год. Ему 40 лет
#Фернандо Алонсо
Коронавирус
Япония второй год подряд отменила Гран-при Формулы 1 из-за ковида. В стране фиксируют рекордный прирост заболевших
#Формула 1
Автогонки
Окон впервые победил в Формуле 1 – он занял первое место на Гран-при Венгрии
#Эстебан Окон
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Великобритании. После столкновения с ним вылетел Ферстаппен
#Формула 1
Формула 1
Мазепин останется в «Хаас» на следующий сезон. Он еще не набирал очки в Формуле 1
#Никита Мазепин
Формула 1
Ферстаппен выиграл первую в истории Формулы 1 спринт-квалификацию на Гран-при Великобритании
#Формула 1
Автогонки
Формула 1 объявила об отмене Гран-при Австралии
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии. Мазепин занял 19 место
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Хэмилтон и «Мерседес» продлили контракт на два года
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Ферстаппен – победитель Гран-при Штирии
#Макс Ферстаппен
Формула 1
С 2023 года Гран-при России Формулы 1 будет проходить в Санкт-Петербурге. С 2014-го он проходит в Сочи
#Формула 1
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Франции. Хэмилтон отстал от него почти на 3 секунды
#Формула 1
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Монако
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Формула 1 отменила этап в Турции. Это второе крупное спортивное соревнование, отмененное там из-за ковида
#Формула 1
Формула 1
Мазепин объяснил преклонение колена перед гонкой «Формулы-1» жестом уважения к ветеранам ВОВ
#Никита Мазепин
Автогонки
Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Эмилии-Романьи
#Макс Ферстаппен
Автогонки
C 2022 года Формула 1 будет проводить Гран-при в Майами
#Формула 1
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Автогонки
Льюис Хэмилтон – победитель Гран-при Бахрейна Формулы 1
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
WADА проверяет использование цветов флага России на болиде «Хаас»
#Формула 1
Формула 1
Квят стал резервным пилотом «Альпин». Он третий в команде после Алонсо и Окона
#Даниил Квят
Формула 1
Алонсо попал в аварию во время велотренировки – он в больнице
#Фернандо Алонсо
Формула 1
Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на год
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Официальное заявление «Хаас»: Мазепин заявлен на сезон-2021 Формулы 1
#Никита Мазепин
Формула 1
«Ред Булл» объявил о переходе Серхио Переса
#Серхио Перес
Формула 1
Перес впервые в карьере выиграл гонку Формулы 1
#Серхио Перес
Формула 1
Сын Шумахера – победитель сезона в Формуле 2 🏆
#Мик Шумахер
Формула 1
Сын Михаэля Шумахера подписал контракт с «Хаас» из Формулы 1
#Мик Шумахер
Формула 1
Джордж Расселл из «Уильямса» заменит Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира
#Джордж Расселл
Формула 1
Мазепин подписал контракт с «Хаасом»
#Никита Мазепин
Формула 1
Хэмилтон заболел коронавирусом и пропустит этап Гран-при Сахира
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Пилот «Хаас» Роман Грожан врезался в заграждение на скорости 221 км/ч
#Роман Грожан
Автогонки
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна. В топ-3 попали Ферстаппен и Албон
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон – самый влиятельный темнокожий британец
#Льюис Хэмилтон