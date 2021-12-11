Формула 1: где смотреть Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

12 декабря в Абу-Даби состоится финальная гонка сезона Формулы 1. И в ней определится чемпион-2021. Претендента два – Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. У них по 369,5 очка. Но Ферстаппен впереди за счет личных побед.

Пару фактов об этой гонке и трассе:

Хэмилтон – лидер по победам в Абу-Даби. У него 5 побед.

Ферстаппен – победитель последней гонки в Абу-Даби в 2020 году.

Гонка в Абу-Даби состоится 12 декабря. Ее вы можете посмотреть на канале «Матч ТВ». Начало трансляции в 15:45 по московскому времени.

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