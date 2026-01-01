Автогонки: Новости

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Автогонки
Формула 1: прогноз на Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
Автогонки
Формула 1: во сколько начало Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
Автогонки
Формула 1: где смотреть Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Формула 1
Автогонки
Хэмилтон – победитель Гран-при Катара. Алонсо впервые с 2014 года добрался до подиума
#Формула 1
Автогонки
Макс Ферстаппен победил на Гран-при Мексики. Хэмилтон – второй
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при США. Мазепин занял 17-е место
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Боттас – победитель Гран-при Турции. Это его первая победа с сентября-2020
#Валттери Боттас
Автогонки
Хэмилтон – победитель Гран-при России. Это его сотая победа в Формуле 1
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Даниэль Риккардо – победитель Гран-при Монцы. Мазепин сошел с гонки
#Даниэль Риккардо
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Голландии
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Известный мотогонщик Росси завершил карьеру
#валентино росси
Автогонки
Окон впервые победил в Формуле 1 – он занял первое место на Гран-при Венгрии
#Эстебан Окон
Автогонки
Формула 1 объявила об отмене Гран-при Австралии
#Формула 1
Автогонки
Хэмилтон и «Мерседес» продлили контракт на два года
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Франции. Хэмилтон отстал от него почти на 3 секунды
#Формула 1
Автогонки
Ферстаппен – победитель Гран-при Монако
#Макс Ферстаппен
Автогонки
Формула 1 отменила этап в Турции. Это второе крупное спортивное соревнование, отмененное там из-за ковида
#Формула 1
Автогонки
Макс Ферстаппен – победитель Гран-при Эмилии-Романьи
#Макс Ферстаппен
Автогонки
C 2022 года Формула 1 будет проводить Гран-при в Майами
#Формула 1
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Автогонки
Льюис Хэмилтон – победитель Гран-при Бахрейна Формулы 1
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
В первой гонке сезона NASCAR произошел завал из 16 машин. Победитель лидировал только один круг
#автогонки
Формула 1
Алонсо попал в аварию во время велотренировки – он в больнице
#Фернандо Алонсо
Формула 1
Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на год
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Официальное заявление «Хаас»: Мазепин заявлен на сезон-2021 Формулы 1
#Никита Мазепин
Формула 1
Сын Шумахера – победитель сезона в Формуле 2 🏆
#Мик Шумахер
Формула 1
Мазепин подписал контракт с «Хаасом»
#Никита Мазепин
Формула 1
Хэмилтон заболел коронавирусом и пропустит этап Гран-при Сахира
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Пилот «Хаас» Роман Грожан врезался в заграждение на скорости 221 км/ч
#Роман Грожан
Автогонки
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна. В топ-3 попали Ферстаппен и Албон
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон – самый влиятельный темнокожий британец
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Шумахера по победам в Формуле 1
#Формула 1
Политика
Адетокумбо, Осака и Рапино вошли в список 100 самых влиятельных людей года
#Яннис Адетокумбо
Формула 1
Хэмилтон показал лучший круг в истории Формулы 1
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Формула 1 представила полный календарь сезона
#Формула 1
Коронавирус
Пилот «Рейсинг Пойнт» пропустит гонку в Сильверстоуне из-за положительного теста на коронавирус
#Серхио Перес
Формула 1
Российский гонщик Роберт Шварцман выиграл Гран-при Венгрии Формулы 2
#Роберт Шварцман
Формула 1
Гран-при России в Сочи пройдет с 25 по 27 сентября
#Формула 1
Формула 1
Формула 1 отменила еще три гонки
#Формула 1
Формула 1
Формула 1 опубликовала календарь первых восьми Гран-при. Сезон начнется 5 июля
#Формула 1
Формула 1
Мэр Монцы подтвердил: Гран-при Италии состоится 6 сентября
#Формула 1
Формула 1
Гран-при Франции не состоится. Формула 1 отменила десятую гонку
#Формула 1
Формула 1
Умер легендарный пилот Формулы 1 сэр Стирлинг Мосс
#Формула 1
Формула 1
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб после аварии. Еще один пилот – в больнице
#Антуан Юбер
Формула 1
Леклер впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
#Формула 1
Формула 1
В Австралии умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг. Через три дня стартует сезон
#Формула 1