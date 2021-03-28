Льюис Хэмилтон
Формула 1
автогонки
Льюис Хэмилтон – победитель Гран-при Бахрейна Формулы 1
50 минут назад
Стартовал новый сезон Формулы 1. Первая гонка состоялась в Бахрейне и победителем стал Льюис Хэмилтон:
- Макс Ферстаппен – второй, он почти забрал лидерство на 53-м круге.
- Третье место занял Валттери Боттас. У него лучший круг.
- Никита Мазепин вылетел на третьем повороте на первом круге.
- Еще в этой гонке вылетел Фернандо Алонсо. Но он уехал в боксы после проблем с тормозами.
- Это была дебютная гонка для сына Михаэля Шумахера Мика. Он занял 16-е место.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые