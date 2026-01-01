Медицина: Новости

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Хоккей
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
#Россия (х)
Разное
За три недели положительный тест на коронавирус сдали 72 человека, которые приехали на Олимпиаду в Пекин. Среди них нет спортсменов
#Олимпиада-2022
Олимпиада
МОК ужесточит антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине: «Замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира»
#Олимпиада-2022
Хоккей
Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
#КХЛ
Футбол
Гвардиола заразился коронавирусом. Он не поедет на матч Кубка Англии
#Хосеп Гвардиола
1
Хоккей
МЧМ-2022 отменен из-за коронавируса
#МЧМ-2022
Футбол
В АПЛ за неделю выявили рекордные 103 случая коронавируса. За декабрь перенесли 15 игр, но сезон не приостановили
#АПЛ
1
Хоккей
НХЛ из-за ковида изменила регламент и вернула «команды такси» с запасными. В лиге больше 60 перенесенных игр за сезон
#НХЛ
Коронавирус
В России выявлены незавозные случаи заражения омикроном
#коронавирус
Хоккей
Матчи МЧМ-2022 пройдут при заполняемости трибун на 50%
#МЧМ-2022
Баскетбол
Организаторы матча НБА в Торонто удалили 14 зрителей за неправильное ношение масок
#НБА
Хоккей
НХЛ из-за коронавируса расширит рождественскую паузу на два дня. В лиге больше ста хоккеистов на карантине
#НХЛ
Хоккей
«Вашингтон» в третий раз за год поместил Кузнецова на карантин из-за коронавируса
#Евгений Кузнецов
Футбол
Модрич и Марсело заразились коронавирусом
#Реал
1
Хоккей
НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
1
Хоккей
Вратарь Швеции Ленер пропустит Олимпиаду-2022. Он опасается за свою психику из-за ковидных ограничений
#Олимпиада-2022
Фигурное катание
Финал Гран-при по фигурному катанию отменен из-за нового штамма ковида. Япония закрыла въезд для иностранцев
#Финал Гран-при
Фигурное катание
Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии пройдет в закрытом формате
#фигурное катание
Универсиада
Зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за нового штамма коронавируса. Страна ограничила въезд иностранцев
#коронавирус
Футбол
В Португалии выявили 13 случаев заражения новым штаммом «Омикрон». Все они – в футбольном «Белененсеше»
#коронавирус
1
Футбол
Матч «Белененсеш» – «Бенфика» досрочно завершен при счете 0:7. Хозяева начинали игру вдевятером
#Белененсеш
1
Политика
Тренер по плаванию Ильин отказался надевать маску в суде. Он был задержан за отказ надеть маску в аэропорту
#коронавирус
Коронавирус
В Москве введены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Все массовые мероприятия – только с согласованием Роспотребнадзора
#коронавирус
Футбол
Президента Бразилии не пустили на стадион из-за отсутствия прививки от коронавируса. Он уже был оштрафован за неношение маски
#коронавирус
Футбол
Рабьо пропустит финал Лиги наций из-за коронавируса
#Адриен Рабьо
Футбол
Федун находится на лечении в Германии. Есть подтверждение от «Спартака»
#Леонид Федун
Художественная гимнастика
Винер-Усманова заявила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
#коронавирус
Коронавирус
Роспотребнадзор опроверг введение дополнительных ограничений в России из-за коронавируса
#коронавирус
Коронавирус
Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России из-за коронавируса остановлены все массовые мероприятия
#коронавирус
Олимпиада
Привитые российскими вакцинами спортсмены получат допуск на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Борьба
Российских борцов не допустили на рейс в Амстердаме из-за нарушения масочного режима. Они летят на чемпионат мира
#коронавирус
Баскетбол
НБА выпустила предварительные ковидные протоколы. Непривитым игрокам запретят обеды с командой
#НБА
Футбол
Матч Россия – Хорватия посетят более 20 тысяч зрителей. Билеты доступны для вакцинированных и переболевших коронавирусом
#Россия
Олимпиада 2020
🥋 Анна Чернышева снялась с Олимпиады из-за коронавируса. Это единственная каратистка в заявке России
#Олимпиада-2020
Водные виды
Греческая сборная по синхронному плаванию снялась с Олимпиады из-за коронавируса. В команде выявили три случая
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Весь состав сборной Австралии по легкой атлетике изолирован на Олимпиаде после контакта с заболевшим ковидом
#Олимпиада-2020
Хоккей
Федерация хоккея с мячом России обязала участников соревнований вакцинироваться
#коронавирус
Олимпиада 2020
Три спортсмена заразились коронавирусом перед Олимпиадой. Двое из них уже проживают в олимпийской деревне
#Олимпиада-2020
Коронавирус
В спортзалах Сеула ограничили скорость беговых дорожек и запретили быструю музыку. Так в городе борются с ковидом
#Южная Корея
Футбол
«Галатасарай» обвинил Грецию в дискриминации из-за дополнительных тестов на ковид и отменил товарищеский матч
#Галатасарай
Хоккей
НХЛ анонсировала возвращение прежнего формата дивизионов и игр в новом сезоне. Его меняли из-за коронавируса
#НХЛ
Коронавирус
В Москве запретили спортивные мероприятия с участием более 500 человек. Исключение – при создании «бесковидных» зон
#коронавирус
Футбол
Шотландец Гилмор заболел коронавирусом. Он стал лучшим игроком матча против Англии
#Евро-2020
Футбол
Бускетс сдал отрицательный тест на коронавирус и теперь вернется в сборную Испании на Евро
#Серхио Бускетс
Футбол
В Москве из-за коронавируса закрыли фан-зоны
#Евро-2020
Футбол
В Санкт-Петербурге после матча сборной России будут введены коронавирусные ограничения
#Евро-2020
Футбол
Бильбао получит компенсацию от УЕФА за отмену матчей Евро. Их запретили из-за антиковидных ограничений
#Евро-2020
Футбол
Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки. До старта турнира осталось две недели
#Кубок Америки
Футбол
УЕФА выпустил отчет о влиянии пандемии на футбол. Клубы недополучат из-за нее 8,7 миллиарда евро
#УЕФА
Футбол
«Ривер Плейт» из-за ковида провел матч без замен и с полузащитником в воротах. Победил
#Ривер Плейт
Хоккей
«Каролина» установила рекорд посещаемости в сезоне НХЛ. На ее игру пришли 12 тысяч человек
#Каролина
Футбол
Кроос заболел коронавирусом. Через пять дней у «Реала» решающий матч в борьбе за чемпионство
#Тони Кроос
Хоккей
Бывший игрок «Автомобилиста» умер от осложнений после коронавируса
#Владислав Егин
Разное
Китай проведет по вершине Эвереста «разделительную линию». Чтобы его альпинисты не контактировали с непальскими
#коронавирус
Теннис
«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями. Но из-за ковида на корты допустят не больше тысячи человек
#Ролан Гаррос
Футбол
Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин
#Александр Головин
Футбол
УЕФА перенес в Петербург из Дублина три дополнительных матча Евро-2020. Всего город примет семь игр
#Евро-2020
Футбол
УЕФА отменил матчи Евро-2020 в Бильбао. Администрация города потребовала объяснений и компенсации
#Евро-2020
Баскетбол
«Фенербахче» обратился в Евролигу из-за предупреждения о недопуске на пятый матч серии с ЦСКА в России
#Евролига
Хоккей
«Ванкувер» вернулся к тренировкам после отстранения. НХЛ прерывала сезон для клуба из-за крупнейшей вспышки ковида
#Ванкувер (х)
Разное
В Осаке отменена эстафета олимпийского огня. Причина – ситуация с коронавирусом
#Олимпиада-2020
Хоккей
«Ванкувер» добавил 17-го игрока в ковид-протокол. НХЛ перенесла клубу еще два матча, он не играл с конца марта
#Ванкувер (х)
Теннис
ATP ошиблась в расчете мирового рейтинга. Она засчитала теннисистам очки за два одинаковых турнира разных сезонов
#ATP
Футбол
Варан из-за коронавируса пропустит игру с «Ливерпулем» в ЛЧ. «Реал» выйдет без двух основных защитников
#Рафаэль Варан
Разное
Северная Корея не будет участвовать на Олимпиаде в Токио
#Олимпиада-2020
Хоккей
Больше половины игроков «Ванкувера» попали в ковид-протокол. Это крупнейшая вспышка Covid-19 в текущем сезоне НХЛ
#Ванкувер (х)
Футбол
«Ювентус» отстранил Дибалу, Маккенни и Артура от матча с «Торино» из-за вечерники. Они нарушили ковидные правила
#Ювентус
Хоккей
КХЛ вернет «Адмирал», если он погасит долги. Клуб пропустил сезон из-за нехватки финансирования во время пандемии
#КХЛ
Олимпиада 2020
На Олимпийские игры в Токио не приедут иностранные болельщики
#Олимпиада-2020
Футбол
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
#Александр Головин
Футбол
У «Интера» четыре игрока заразились коронавирусом, матч против «Сассуоло» не состоится
#Интер
Футбол
УЕФА отменил турнир Юношеской Лиги чемпионов из-за коронавируса
#Лига чемпионов
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