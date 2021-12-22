Матчи МЧМ-2022 пройдут при заполняемости трибун на 50%

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в период с 26 декабря по 5 января. Место проведения – канадские города Эдмонтон и Ред-Дир. 22 декабря выступил министр здравоохранения провинции Альберта (куда входят Эдмонтон и Ред-Дир) Джейсон Коппинг. Он рассказал о мерах безопасности в этих городах во время МЧМ-2022. Коппинг заявил, что все массовые мероприятия в регионе будут проходить при заполняемости на 50%. Это коснется и матчей НХЛ, МЧМ и других спортивных состязаний.

Все ограничения:

Начиная с 24 декабря, все арены вместимостью более 1000 человек смогут принимать только половину от возможной.

Арены вместимостью от 500 до 1000 человек будут принимать только 500.

В ресторанах, кафе и барах сотрудники будут проверять сертификаты о вакцинации. Время работы сокращено до 23:00.

Ночные клубы закрыты.

Доктор Дина Хиншоу, директор медицинского департамента Альберты, сообщила о распространении омикрона. Она сказала: «Необходимо срочно усилить меры для защиты нашей системы здравоохранения от омикрона.