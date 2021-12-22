МЧМ-2022
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#МЧМ-2022 #коронавирус

Матчи МЧМ-2022 пройдут при заполняемости трибун на 50%

3 часа назад

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в период с 26 декабря по 5 января. Место проведения – канадские города Эдмонтон и Ред-Дир. 22 декабря выступил министр здравоохранения провинции Альберта (куда входят Эдмонтон и Ред-Дир) Джейсон Коппинг. Он рассказал о мерах безопасности в этих городах во время МЧМ-2022. Коппинг заявил, что все массовые мероприятия в регионе будут проходить при заполняемости на 50%. Это коснется и матчей НХЛ, МЧМ и других спортивных состязаний.

Все ограничения:

  • Начиная с 24 декабря, все арены вместимостью более 1000 человек смогут принимать только половину от возможной.
  • Арены вместимостью от 500 до 1000 человек будут принимать только 500.
  • В ресторанах, кафе и барах сотрудники будут проверять сертификаты о вакцинации. Время работы сокращено до 23:00.
  • Ночные клубы закрыты.

Доктор Дина Хиншоу, директор медицинского департамента Альберты, сообщила о распространении омикрона. Она сказала: «Необходимо срочно усилить меры для защиты нашей системы здравоохранения от омикрона.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
TSN
Еще по теме
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#МЧМ-2022
#коронавирус